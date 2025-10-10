Từ hôm nay (10/10), ngân hàng được phép sản xuất vàng miếng: Vietcombank, VPBank, Techcombank, BIDV, MB, VietinBank, Agribank và ACB có lợi thế lớn

Từ hôm nay (10/10), Nghị định số 232/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Trong đó, Nghị định đã bãi bỏ cơ chế chế độc quyền sản xuất vàng miếng của Nhà nước, cho phép các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại có đủ điều kiện được nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng.

Đồng thời, Nghị định số 232/2025/NĐ-CP cũng bổ sung Điều 11a sau Điều 11 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về điều kiện cấp Giấp phép sản xuất vàng miếng. Theo đó, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, ngân hàng phải có vốn điều lệ tối thiểu là 50.000 tỷ. Đồng thời, các đơn vị này phải trong danh sách đang được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua, bán kim loại quý, không bị xử phạt hoặc đã khắc phục xong nếu vi phạm và có quy trình nội bộ quy định về sản xuất vàng miếng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, quy định các điều kiện nêu trên để đảm bảo doanh nghiệp, ngân hàng thương mại sản xuất vàng miếng là các tổ chức có kinh nghiệm, có đủ năng lực tài chính, tuân thủ pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng để thực hiện sản xuất vàng miếng. Đây cũng là cơ sở cần thiết để doanh nghiệp, ngân hàng thương mại có thể bắt tay ngay vào hoạt động sản xuất vàng miếng khi được cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng, đáp ứng yêu cầu cấp bách về quản lý hiệu quả thị trường vàng trong bối cảnh hiện nay, đảm bảo nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng.

Hiện có khoảng 40 doanh nghiệp, ngân hàng được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Tuy nhiên, tính theo quy mô vốn điều lệ hiện hành, chỉ một số doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên như PNJ, DOJI, SJC. Về phía ngân hàng, Vietcombank, VPBank, Techcombank, BIDV, MB, VietinBank, Agribank và ACB nằm trong nhóm có vốn điều lệ trên 50.000 tỷ đồng.

Chiếu theo quy định mới, đây là những là những doanh nghiệp và ngân hàng có lợi thế lớn để được cấp phép sản xuất vàng miếng.