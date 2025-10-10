Đàn ông thời nay không nói chuyện đầu tư thì còn gì sĩ diện?

Giữa những cuộc nhậu, group bạn thân hay giờ nghỉ trưa ở công ty, đàn ông thường có một chủ đề không bao giờ lỗi thời: đầu tư. Người kể chuyện “bạn anh vừa chốt lời 200 triệu nhờ đất vùng ven”, người khoe “đợt rồi lướt sóng coin lời 3x”, người khác nói “chứng năm nay không chơi là dở rồi”. Ai cũng phân tích, phán đoán, bình luận như chuyên gia. Chỉ có điều rất ít người thật sự đầu tư.

Bởi với nhiều đàn ông, nói về tiền đôi khi không phải để kiếm tiền, mà là để thể hiện mình biết chuyện. Cảm giác được bàn luận về chứng khoán hay bất động sản khiến họ trông “tầm” hơn, khác với những người chỉ biết làm, lĩnh lương, tiêu tiền. Đầu tư trở thành phiên bản nâng cấp của sĩ diện đàn ông hiện đại: không cần lời thật, chỉ cần lời hay.

Nhưng sau những câu chuyện “bạn tôi”, “ông anh quen biết” đó, thực tế là gì?

Không ít người chưa từng mở tài khoản chứng khoán, chưa đọc nổi một bản tin tài chính, hay chỉ từng “nghe nói coin đang hot”. Tiền thì gửi tiết kiệm, vẫn sợ rủi ro, nhưng ra ngoài vẫn bàn “đầu tư là phải liều”. Họ muốn được xem là người hiểu biết, nhưng lại ngại thật sự học cách hiểu.

Sự mâu thuẫn này thể hiện rất rõ ở nhóm đàn ông tầm 30-40 tuổi - những người đang ở giai đoạn vừa có chút dư giả, vừa sợ mất. Họ đủ khôn để biết đầu tư có rủi ro, nhưng cũng đủ lo sợ để không dám bắt đầu. Kết quả: tiền nằm yên trong ngân hàng, trong khi niềm tin vào khả năng “đọc vị thị trường” của bản thân ngày càng phình to.

Cái đáng tiếc nhất không phải là họ chưa đầu tư, mà là họ không dám thừa nhận mình chưa biết gì. Thị trường tài chính, bất động sản hay crypto không loại trừ ai, chỉ loại trừ người nghĩ mình “đủ hiểu rồi”. Còn đàn ông, nếu cứ sợ bị đánh giá là “gà mờ”, thì sẽ mãi chỉ là người đứng ngoài bàn đầu tư, nhưng ngồi giữa bàn nhậu.

Cuối cùng, đầu tư không chỉ là chuyện có tiền mà là chuyện có gan đối mặt với rủi ro, có kỷ luật để học và làm thật. Vì những người “chém gió” giỏi nhất thường là những người chưa từng dám mất một đồng nào.