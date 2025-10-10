Lần đầu mua vàng cần làm gì?

Giá vàng liên tục tăng khiến nhiều người bắt đầu nghĩ đến việc mua vàng như một cách giữ tiền an toàn. Nhưng với ai chưa có kinh nghiệm, việc đi mua vàng không đơn giản chỉ là bước vào tiệm, chọn vài chỉ rồi trả tiền. Vàng có nhiều loại, mỗi loại có mục đích khác nhau và nếu hiểu rõ từ đầu, bạn sẽ tránh được nhiều rắc rối về sau.

1. Xác định mục tiêu trước khi mua

Trước hết, hãy rõ ràng bạn mua vàng để làm gì. Nếu mục tiêu là giữ tài sản, tiết kiệm, nên chọn vàng miếng hoặc vàng nhẫn trơn 9999 vì dễ bán lại và ít mất giá. Nếu muốn mua để đeo hay làm quà tặng, có thể chọn vàng 18K, 24K hoặc vàng trang sức nhưng lưu ý loại này thường có phí gia công, khi bán lại sẽ bị trừ nhiều hơn. Còn nếu định đầu tư lướt sóng, bạn cần hiểu rõ thị trường và theo dõi giá vàng thường xuyên, vì đây không phải kênh dành cho người thích chắc ăn.

2. Chọn nơi mua uy tín

Giá vàng có thể chênh lệch giữa các cửa hàng, nên trước khi mua, hãy tham khảo giá niêm yết của các thương hiệu lớn như. Khi giao dịch, luôn yêu cầu hóa đơn và giấy chứng nhận - đây là giấy tờ tùy thân của vàng, giúp bạn dễ dàng bán lại hoặc chứng minh nguồn gốc về sau.

3. Hiểu về chênh lệch giá mua - bán

Giá vàng luôn có hai mức: giá mua vào và giá bán ra. Khoảng chênh lệch này chính là phần bạn “mất” nếu mua xong rồi bán ngay. Ví dụ, nếu mua 1 chỉ giá 7 triệu nhưng tiệm chỉ mua lại 6,6 triệu, nghĩa là vàng phải tăng ít nhất 400 nghìn thì bạn mới hòa vốn. Hiểu điều này giúp bạn đặt kỳ vọng đúng: vàng phù hợp để giữ lâu, không nên mua bán ngắn hạn.

4. Chọn thời điểm mua hợp lý

Giá vàng thay đổi mỗi ngày, nhưng đừng cố “bắt đáy” hay “đu đỉnh”. Nếu mục tiêu là tích lũy dài hạn, bạn có thể chia nhỏ số tiền và mua định kỳ, ví dụ mỗi tháng 1 chỉ. Cách này giúp giảm rủi ro, tránh bị ảnh hưởng bởi biến động giá ngắn hạn.

5. Bảo quản vàng an toàn

Sau khi mua, nên bảo quản vàng ở nơi kín đáo, khô ráo, tránh để chung với đồ trang sức khác dễ trầy xước. Nếu mua số lượng lớn, có thể gửi tại ngân hàng hoặc két sắt gia đình. Hãy giữ hóa đơn, giấy chứng nhận và kiểm tra định kỳ để đảm bảo vàng không bị hao mòn hay thất lạc.

6. Khi nào nên bán vàng?

Vàng không phải là kênh giúp “làm giàu nhanh”, nên bạn chỉ nên bán khi đã đạt mục tiêu tài chính ví dụ cần tiền mua nhà, đầu tư vào việc khác hoặc đổi cơ cấu tài sản. Đừng bán chỉ vì thấy giá tăng trong ngắn hạn, bởi thị trường vàng thường biến động theo chu kỳ.

Tóm lại:

Mua vàng là bước đi an toàn nếu bạn hiểu rõ mình đang làm gì. Không cần phải có nhiều tiền mới bắt đầu, chỉ cần biết mục tiêu, loại vàng phù hợp và nơi mua uy tín, bạn đã đi đúng hướng. Trong thời điểm nhiều kênh đầu tư rủi ro, việc sở hữu một ít vàng cũng là cách giúp bạn yên tâm hơn về tài chính cá nhân.