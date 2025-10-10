Giá vàng mất mốc 4.000 USD/ounce, chuyên gia cảnh báo bất ngờ

Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council – WGC), dù giá vàng mất mốc đỉnh lịch sử song đà tăng của kim loại quý vẫn được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố nền tảng vững chắc, dù thị trường đã tiến vào vùng "quá mua" sau giai đoạn bứt phá.

WGC vừa công bố báo cáo hàng tháng về dòng vốn vào các quỹ ETF vàng, cho thấy lượng tiền đổ vào kỷ lục trong quý III. Riêng tháng 9 chiếm tới hơn 60% tổng lượng giao dịch của cả quý, tương đương 145,6 tấn vàng, trị giá hơn 17,3 tỷ USD. Tính chung cả quý, lượng vàng nắm giữ trong các quỹ ETF toàn cầu tăng thêm 221,7 tấn, tương đương gần 26 tỷ USD.

Đà tăng giá mạnh của vàng đã giúp tổng tài sản quản lý (AUM) của các quỹ ETF vàng toàn cầu đạt mức cao kỷ lục, trong khi lượng vàng vật chất nắm giữ chỉ còn thấp hơn 2% so với đỉnh tháng 11/2020. Theo WGC, nhà đầu tư Bắc Mỹ tiếp tục là lực đẩy chính, khi các quỹ ETF khu vực này ghi nhận 88,4 tấn vàng, trị giá 10,5 tỷ USD chỉ trong tháng 9.

Các chuyên gia cho rằng nhu cầu đầu tư quý vừa qua chủ yếu được thúc đẩy bởi đồng USD yếu và kỳ vọng lãi suất hạ thấp sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ 0,25 điểm phần trăm trong tháng. "Đồng USD tiếp tục yếu đi và chịu thêm áp lực từ khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa, nhưng xét về kỹ thuật, đồng tiền này đang bị bán quá mức. Kỳ vọng lợi suất giảm tiếp cũng là yếu tố hỗ trợ vàng," báo cáo của WGC nêu.

Tại châu Âu, các quỹ ETF vàng ghi nhận tháng thứ năm liên tiếp có dòng vốn dương, trong đó tháng 9 là tháng mạnh thứ ba trong lịch sử khu vực, với 37,3 tấn vàng, trị giá khoảng 4,4 tỷ USD. Nguyên nhân được cho là do lạm phát tăng, lãi suất thực giảm và bất ổn chính sách tiền tệ, khi ECB và BoE đều giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh kinh tế chững lại. WGC nhận định, nhà đầu tư châu Âu vừa tìm kiếm công cụ bảo toàn sức mua, vừa tận dụng đà tăng của vàng như một hàng rào chống rủi ro trước nguy cơ đình lạm tại Anh.

Ở châu Á, các quỹ ETF vàng tăng thêm 17,5 tấn, tương đương 2,1 tỷ USD, trong đó Ấn Độ dẫn đầu khu vực với 902 triệu USD dòng vốn mới. Theo WGC, yếu tố tỷ giá thuận lợi và nhu cầu trú ẩn an toàn khi thị trường chứng khoán nội địa suy yếu là nguyên nhân chính khiến dòng tiền đổ vào mạnh.

Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo rằng nhu cầu đầu tư mạnh mẽ, yếu tố đã giúp giá vàng thiết lập đỉnh mới, đang khiến thị trường rơi vào vùng quá mua (overbought). Dù vậy, WGC vẫn cho rằng nền tảng cơ bản hỗ trợ giá vàng đến cuối năm vẫn bền vững, bao gồm lạm phát kéo dài, chính sách tiền tệ nới lỏng, căng thẳng địa chính trị, và hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương.

Cùng với đó, WGC lưu ý đồng USD cũng đang bị bán quá mức, trong khi thị trường chứng khoán toàn cầu có thể biến động mạnh trong tháng 10, vốn được xem là giai đoạn "nhạy cảm" của năm. "Chúng tôi tin rằng vàng sẽ vẫn giữ được vị thế vững vàng, thậm chí có thể tăng thêm nếu chứng khoán điều chỉnh," WGC nhận định.

"Chỉ khi xảy ra một cuộc khủng hoảng thanh khoản lớn mới có thể khiến vàng và cổ phiếu cùng lao dốc, nhưng hiện chưa có dấu hiệu rạn nứt đáng kể nào trong hệ thống tín dụng hay ngân hàng," báo cáo kết luận.

Theo Kitco News