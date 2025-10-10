Giá vàng hôm nay 10/10: Nhà đầu tư chốt lời, vàng lao dốc

Giá vàng thế giới lao dốc do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, nhu cầu trú ẩn an toàn ổn định trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa và những bất ổn địa chính trị khác sẽ giữ cho giá kim loại quý này không giảm sâu trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, kỳ vọng về việc Mỹ tiếp tục cắt giảm lãi suất đã hỗ trợ thị trường kim loại, với sự chú ý tập trung vào các phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong tuần này để có thêm thông tin. Dữ liệu cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tăng cường mua vàng cũng đã hỗ trợ giá vàng.

Nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng tăng mạnh trong tuần này, đặc biệt khi tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài, khi có ít dấu hiệu cho thấy bế tắc chính trị tại Quốc hội sẽ sớm kết thúc…

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay lao dốc. (Ảnh: Kitco).

Lúc 6h ngày 10/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.975 USD/ounce, giảm 40 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.476 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Ông Bernard Dahdah, chuyên gia phân tích kim loại quý tại Natixis nhận định, trong ngắn hạn (2 đến 3 tháng tới), giá vàng có thể đối mặt với rủi ro giảm, nhưng sau đó khả năng tăng sẽ lớn hơn trong năm 2026.

" Chúng ta có thể chứng kiến áp lực bán ra khi mức ký quỹ bị nâng lên, buộc các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy phải thanh lý vị thế, cùng với hoạt động chốt lời ở mức độ nhất định. Những tình huống tương tự từng xảy ra trong quá khứ, dẫn đến giá vàng giảm 5-10% chỉ trong vài ngày như vào tháng 8 và tháng 9/2011 (khủng hoảng trần nợ công), năm 2020 (đại dịch COVID - 19) và tháng 3/2022 (chiến sự Ukraine) ”, Bernard Dahdah cho hay.

Thị trường vàng từng hạ nhiệt sau khi hai lần chính phủ Mỹ đóng cửa dưới thời Tổng thống Obama và Trump, kéo dài lần lượt 16 ngày và 35 ngày. Hai yếu tố chi phối chính đối với vàng vẫn là chính sách tiền tệ của Mỹ và diễn biến trên thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Tính từ đầu năm, kim loại quý đã tăng hơn 53% và đang trên đà ghi nhận mức tăng hằng năm lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1979.