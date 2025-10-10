Tài khoản tiết kiệm của vợ chồng lương 30 triệu, nuôi 2 con, đang đi ở thuê: Nhìn sao quá nể!

Thu nhập 30 triệu/tháng với người độc thân có thể là một con số khá thoải mái, nhưng với 1 gia đình 4 người, câu chuyện sẽ rất khác. Đặc biệt là khi chưa có nhà và vẫn đang phải đi ở thuê. Trong hoàn cảnh như vậy, không ít người có thể tặc lưỡi tự nhủ "đủ tiêu là ổn rồi chứ sao mà tiết kiệm nổi".

Tuy nhiên, cặp vợ chồng dưới đây lại có suy nghĩ và hành động khác: Không đổ tại cho thu nhập thấp, nỗ lực chi tiêu tối thiểu, tiết kiệm tối đa, làm việc hết công suất. Và thành quả của họ khiến tất cả phải nể phục.

"Gần 11h đêm nhưng vợ mình vẫn đang làm thêm... Bọn mình đang ở trọ chứ chưa có nhà riêng, mình làm IT lương tháng 14 triệu, vợ mình làm kế toán lương tháng 11 triệu. Bọn mình đều cố làm thêm vào buổi tối, tổng thu nhập 1 tháng được khoảng 30 triệu.

Đang nuôi 2 con nhỏ, lại phải đi thuê nhà hết 4 triệu/tháng nhưng bọn mình vẫn cố tiết kiệm. Mỗi tháng lĩnh lương là gửi tiết kiệm ngay 10-20 triệu rồi còn dư bao nhiêu mới cân đối chi tiêu. Cố gắng thì cũng đủ trang trải. Nhớ lại lúc mới lập gia đình, gửi tiết kiệm mãi mới được 100 triệu, rồi 200 triệu và giờ là 1,1 tỷ đồng rồi. Đây là sự cố gắng bền bỉ của vợ chồng mình để có tiền về quê xây nhà" - Người chồng viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, ai cũng phải bày tỏ sự nể phục cho nỗ lực làm việc, vun vén chi tiêu và tiết kiệm của gia đình này. Thậm chí không ít người còn thừa nhận bản thân cảm thấy hổ thẹn vì thu nhập cao hơn, còn độc thân nhưng số dư tài khoản tiết kiệm không bằn 1/3 những gì vợ chồng anh đang có.

"Không biết nhà bạn ở Hà Nội hay TP.HCM hay thành phố nào khác, chứ nếu sống ở thành phố lớn mà với mức thu nhập như vậy, vừa nuôi 2 con nhỏ vừa tiết kiệm hơn 1 tỷ thì thực sự phải thắt lưng buộc bụng dữ lắm. Nhà mình có 2 vợ chồng, chưa có con chưa có áp lực bỉm sữa, cũng không phải chăm lo nhiều cho nội ngoại 2 bên, thu nhập 40-50 triệu/tháng mà hầu như tháng nào cũng hết sạch hic" - Một người bày tỏ.

"Nghĩa là trung bình mỗi tháng cả nhà tiêu hết có 10 triệu thôi ạ... Trong đó 4 triệu là tiền thuê nhà rồi, ăn uống, học hành, bỉm sữa của con,... gói gọn trong 6 triệu thôi sao? Thật sự quá đỉnh" - Một người vừa thắc mắc, vừa cảm thán.

"Giỏi quá nhưng nếu hàng tháng chia ra 1 phần gửi tiết kiệm, 1 phần mua vàng hoặc đầu tư chứng khoán nếu có kiến thức, thì giờ chắc có hơn 1,1 tỷ rồi" - Một người gợi ý.

Tiết kiệm hay đầu tư, quan trọng nhất vẫn là sự bền bỉ!

Tiết kiệm và đầu tư, nghe thì tưởng hai con đường khác nhau, nhưng thực chất lại chung một điểm cốt lõi: Đều cần sự bền bỉ và kỷ luật.

Tiết kiệm mà không đều đặn thì khó tích lũy được 1 khoản đủ lớn để làm vốn. Đầu tư mà nóng vội, chạy theo "cơn sốt" thì dễ rơi vào cảnh lỗ nhiều hơn lãi, hoặc thậm chí là mất trắng. Sự bền bỉ chính là yếu tố quyết định để số tiền nhỏ dần hóa thành con số đủ lớn, còn kỷ luật là chiếc phanh giữ chúng ta không vung tay quá trán, không lao theo những quyết định rủi ro chỉ vì cảm xúc nhất thời.

Thực tế, những gia đình duy trì thói quen trích một phần thu nhập cố định để tiết kiệm trong hàng chục năm mới có được sự vững vàng về tài chính. Nhưng nếu chỉ tiết kiệm mà không tìm cách đầu tư, thì tỷ suất sinh lời cũng không tối ưu được. Thế nên gọi "đầu tư" là bước tiếp theo của "tiết kiệm", có lẽ cũng không sai.

Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng đầu tư cũng giống như trồng một cái cây, không thể hôm nay gieo hạt, ngày mai đã đòi hái quả. Người nào đủ kiên nhẫn, đủ kỷ luật để chăm cây sống qua những mùa khắc nghiệt, mới có ngày gặt hái quả ngọt. Ngược lại, những ai chỉ mong làm giàu nhanh, thiếu bền bỉ, thì dễ bỏ cuộc giữa chừng hoặc chịu thua lỗ nặng nề. Nói cách khác, thành quả tài chính không đến từ một vài quyết định sáng suốt trong chốc lát, mà là từ hàng trăm, hàng nghìn lựa chọn nhỏ, được lặp đi lặp lại trong nhiều năm, với sự tỉnh táo và kỷ luật. Và dù tiết kiệm hay đầu tư, sự bền bỉ ấy mới là "chìa khóa" để tài sản thực sự sinh sôi, mang lại sự an tâm lâu dài cho mỗi gia đình.