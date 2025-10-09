Tối 9-10, xuất hiện giá vàng miếng SJC vượt 148 triệu đồng ở cửa hàng vàng nhỏ

Cuối ngày 9-10, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì giá vàng trong nước ở vùng đỉnh. Các công ty SJC, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với cuối ngày hôm qua.

Cùng ở vùng đỉnh, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch quanh 136,8 triệu đồng/lượng mua vào và 139,5 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua.

Đây là mức cao nhất của giá vàng miếng được niêm yết chính thức tại các doanh nghiệp lớn. Dù vậy, thị trường vàng tự do đang xuất hiện những mức giá khó tin. Hiện một số cửa hàng vàng nhỏ ở TP HCM báo giá vàng miếng SJC mua vào tới 146,5 triệu đồng/lượng, bán ra 148,5 triệu đồng/lượng, cao hơn tại các công ty vàng lớn khoảng 6 triệu đồng. Mức giá này cũng cao hơn giá thế giới quy đổi tới 20 triệu đồng.

Giá vàng trong nước đang duy trì ở vùng đỉnh

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, bất chấp giá vàng miếng SJC tự do tăng sốc, chợ mạng vẫn có không ít người hỏi mua - bán vàng trong bối cảnh mua vàng qua kênh chính thức là các công ty vàng gặp khó khăn. Dù vậy, các chuyên gia cũng cảnh báo việc mua bán vàng qua chợ mạng có thể gặp rủi ro mua phải vàng giả, vàng kém chất lượng và thậm chí là bị phạt – khi mua bán với các đơn vị không có giấy phép kinh doanh vàng miếng.

Giá vàng trong nước duy trì ở mốc đỉnh trong bối cảnh giá thế giới cũng chưa dừng đà đi lên. Tối nay, theo giờ Việt Nam, kim loại quý vẫn tiếp tục biến động mạnh. Có thời điểm, giá vàng thế giới tăng tới 4.055 USD/ounce, rồi lao dốc trở lại về 4.024 USD/ounce.

Kỷ lục của giá vàng được ghi nhận tới thời điểm này là 4.058 USD/ounce, tăng xấp xỉ 11% chỉ trong vòng 1 tháng qua. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 128 triệu đồng/lượng.

Một số cửa hàng báo giá vàng miếng SJC tự do lên tới 148,5 triệu đồng/lượng



