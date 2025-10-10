Chứng khoán vượt đỉnh lịch sử 1.700 điểm, chuyên gia tin mốc 1.800 không còn xa

Chứng khoán ACB (ACBS) dự báo: " VN-Index nhiều khả năng đã bước vào giai đoạn khởi đầu của một xu hướng tăng mới và được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng đà tăng, hướng đến mốc kháng cự tâm lý 1.800 điểm trong thời gian tới ".

Công ty này phân tích: VN-Index đã ghi nhận đà tăng mạnh hơn 18 điểm, đánh dấu bước bứt phá quan trọng khi vượt qua vùng giằng co kéo dài suốt hơn 1 tháng. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, phản ánh lực cầu dồi dào, qua đó củng cố cho xu hướng tăng hiện tại. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn có sự phân hóa khi chủ yếu tập trung vào các nhóm ngành dẫn dắt như bất động sản và ngân hàng.

Một số công ty chứng khoán dự báo thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp. (Ảnh minh họa).

Tương tự, Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research) duy trì mục tiêu VN-Index năm 2026 ở mức 1.800 điểm trong kịch bản cơ sở, phản ánh dư địa tăng trưởng từ cả nền tảng cơ bản lẫn định giá.

“ Năm 2026 đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam - nơi cải cách chính sách, mở cửa thị trường và sự tham gia ngày càng sâu rộng của nhà đầu tư hội tụ để tạo nên một câu chuyện tăng trưởng bền vững và hội nhập toàn cầu hơn. Thị trường không còn trong chế độ phục hồi nữa mà đang 'bứt phá sau nâng hạng', với chu kỳ tăng giá tiếp theo chỉ mới bắt đầu ”, báo cáo của SSI nhấn mạnh.

Theo SSI, câu chuyện nâng hạng là một động lực mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi theo phân loại của FTSE Russell (từ tháng 9/2026) và trong tương lai có thể đáp ứng các tiêu chuẩn của MSCI Emerging Market, được kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 1,6 tỷ USD dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF, chưa kể đến lượng vốn lớn hơn đáng kể từ các quỹ chủ động.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán tiếp tục có nhiều biến chuyển tích cực với động lực đến từ khối nhà đầu tư trong nước hiện chiếm hơn 90% giá trị giao dịch, giúp bù đắp dòng tiền rút ròng của khối ngoại.

Đồng thời, kế hoạch IPO sắp tới do các doanh nghiệp vốn hóa lớn dẫn dắt như TCBS, VPS và CTCP Hạ tầng Gelex (Gelex Infrastructure) cho thấy sự tự tin trở lại của khối doanh nghiệp cũng như hứa hẹn gia tăng chiều sâu thị trường trong năm 2026.

Tuy nhiên SSI Research cũng đưa ra quan điểm rủi ro vẫn cần được theo dõi chặt chẽ.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đưa ra dự báo thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và VN-Index sẽ tiếp tục hướng về mức 1.730 điểm. Đồng thời, dòng tiền có thể sẽ lan tỏa đồng đều hơn giữa các nhóm cổ phiếu trong những phiên tới. Nhịp điều chỉnh tuy vẫn có thể xuất hiện trong phiên tới nhưng sẽ nhanh chóng kết thúc trong phiên.

Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30 - 50% danh mục và có thể xem xét mua mới tại các nhịp điều chỉnh.

Trong khi đó, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến cáo nhà đầu tư bên cạnh việc duy trì danh mục đối với cổ phiếu đang trong xu hướng tăng thì có thể chọn lọc cổ phiếu thuộc nhóm ngành đang thu hút sự chú ý của dòng tiền trong thời điểm các công ty dần công bố kết quả kinh doanh quý III để giải ngân với mục tiêu đầu tư ngắn hạn. Một số nhóm ngành đáng chú ý là ngân hàng, đầu tư công, bán lẻ.

Chốt phiên 9/10, VN-Index tăng 18,64 điểm, tương đương 1,1% lên 1.716,47 điểm. Thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước đó với khối lượng giao dịch đạt 1,16 tỷ cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 34.633 tỷ đồng.



