Hôm nay mua bán vàng theo quy định mới

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với đầu giờ sáng qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng 140 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng 141,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đứng im trên đỉnh cao.

Giá vàng nhẫn cũng đứng im ở mức cao. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý được niêm yết ở mức 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.985 USD/ounce, giảm 25 USD so với sáng qua.

Từ hôm nay, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng như Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý…. đồng loạt thông báo tới khách hàng về lưu ý liên quan đến quy định mới khi mua bán vàng miếng và vàng nhẫn chính thức có hiệu lực theo Nghị định 232/2025 .

Theo đó, với các giao dịch mua bán vàng trong ngày dưới 20 triệu đồng, khách hàng có thể lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Tuy nhiên, nếu tổng giá trị giao dịch trong ngày của cùng một khách hàng từ 20 triệu đồng trở lên, việc thanh toán bắt buộc phải thực hiện qua chuyển khoản từ tài khoản cá nhân đến tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng và phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.130 đồng/USD, giảm 3 đồng so với hôm qua.

Giá USD tại ngân hàng giao dịch ở mức 26.139 - 26.175 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, đồng USD giao dịch trong khoảng 26.600 - 26.700 đồng/USD mua - bán.