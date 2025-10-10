Lúng túng với quy định mới khi mua bán vàng từ 10-10

Người dân mua vàng dưới 20 triệu đồng thanh toán cả bằng tiền mặt lẫn chuyển khoản

Theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, có hiệu lực từ ngày 10-10, tất cả doanh nghiệp kinh doanh vàng (bao gồm vàng miếng, vàng nhẫn và trang sức) phải thực hiện thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng đối với các giao dịch mua bán có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày với một khách hàng.

Đồng thời, các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng phải công khai giá mua bán, lưu trữ thông tin khách hàng (bao gồm thông tin căn cước công dân và mã số thuế), giá trị giao dịch, đồng thời kết nối và cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước.

Khảo sát thực tế sáng ngày 10-10, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận phần lớn các doanh nghiệp và tiệm vàng đã thông báo và nghiêm túc thực hiện các quy định mới về mua bán vàng.

Tại một cửa hàng PNJ, một số khách hàng mua bán vàng có giá trị dưới 20 triệu đồng thanh toán bằng cả chuyển khoản và tiền mặt. Riêng các khách hàng mua bán vàng từ 20 triệu đồng trở lên được nhân viên PNJ yêu cầu thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi: "Nếu người bán vàng không có tài khoản ngân hàng, liệu có được nhận thanh toán bằng tiền mặt không?", nhân viên PNJ cho biết khách hàng cung cấp số tài khoản của người thân để nhận tiền. Ngược lại, nếu người mua vàng không có tài khoản ngân hàng, họ có thể nhờ người thân chuyển tiền đến tài khoản của PNJ để hoàn tất giao dịch.

"Theo đó, chứng từ giao dịch sẽ thể hiện thông tin bao gồm danh tính và số căn cước công dân của người trực tiếp giao dịch (không phải thông tin của người thân)" – nhân viên PNJ cho biết thêm.

Ngày đầu tiên thực hiện quy định mới mua bán vàng

Trong khi đó, anh Minh Thành – chủ một tiệm vàng ở khu vực chợ Bà Chiểu – cho hay tiệm đang gặp khó khăn khi giao dịch vàng có giá trị trên 20 triệu đồng với các khách hàng lớn tuổi. Bởi lẽ, những người này thường không có tài khoản ngân hàng và chỉ đồng ý thanh toán bằng tiền mặt.

"Nếu chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt thì vi phạm pháp luật, còn nếu từ chối giao dịch thì sợ mất khách hàng" – anh Thành than thở.

Tương tự, ông Lê Chánh – chủ tiệm vàng trên đường Nguyễn Văn Nghi, phường Gò Vấp – cho rằng Nhà nước đã ban hành quy định mới về việc giao dịch vàng trên 20 triệu đồng phải chuyển khoản, và các thành viên thị trường buộc phải chấp hành.

Tuy vậy, quy định này có thể khiến việc mua bán vàng trở nên khó khăn hơn. Khi người mua hoặc bán vàng không có tài khoản ngân hàng, họ phải nhờ người khác chuyển khoản. Điều này có thể dẫn đến rủi ro cho khách hàng, vì người có tài khoản có thể không thực hiện việc chuyển tiền, gây ra bất ổn hoặc tranh chấp.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Nhà nước cho biết mục tiêu của các quy định mới về mua bán vàng là để kiểm soát dòng tiền của các đối tượng tham gia thị trường vàng. Từ đó, các cơ quan chức năng có cơ sở để tăng cường công tác phòng chống rửa tiền và từng bước ngăn chặn hành vi trốn thuế.

"Riêng người dân chưa có tài khoản ngân hàng thì nên sớm mở tài khoản để thuận tiện khi mua bán vàng, hoặc nhờ người thân đáng tin cậy thay mình chuyển và nhận tiền thanh toán giao dịch vàng" – vị lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khuyến nghị.