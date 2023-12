Từ giờ đến Tết duy trì uống vitamin E vào đúng “giờ vàng”, làn da sẽ căng mọng, mịn màng bất ngờ

Ngoài vitamin C và collagen , thì vitamin E cũng là loại khoáng chất mà phụ nữ sau tuổi 30 nên bổ sung. Vitamin E có vai trò lớn nhất đó là bảo vệ các chất béo trong não khỏi các gốc tự do. Từ đó phòng ngừa nguy cơ bị suy giảm nhận thức và bệnh Alzheimer, đồng thời chống bệnh ung thư và bảo vệ tim mạch.

Đặc biệt, vì là một chất chống oxy hóa cực kỳ hiệu quả nên vitamin E rất hiệu quả trong việc "nuôi dưỡng" làn da và trì hoãn lão hóa.

Phụ nữ uống vitamin E rất tốt nhưng cần duy trì uống đúng vào "thời điểm vàng" trong ngày để nhận được lợi ích tốt gấp bội phần.



Đâu là "thời điểm vàng" trong ngày phụ nữ nên uống vitamin E?

Theo tờ Livestrong, vitamin E sẽ phát huy tác dụng tốt nhất khi dùng cùng với thức ăn, đặc biệt là với bữa ăn có nhiều chất béo. Vì vitamin E tan trong chất béo nên cần chất béo để hấp thụ hiệu quả hơn và ít gây kích ứng dạ dày nhất. Ngược lại, việc uống vitamin E khi bụng đói có thể gây buồn nôn, ợ chua hoặc các khó chịu khác ở dạ dày. Do đó dùng vitamin E trong bữa ăn là tốt nhất, nếu không muốn dùng vitamin E trong bữa ăn, bạn có thể tiêu thụ chúng sau khi ăn 30 phút.

Nếu bạn uống vitamin E trong cùng một thời điểm mỗi ngày, điều đó sẽ giúp bạn nhớ đến lịch uống dễ dàng hơn.

Khi uống vitamin E, bạn cần được sự tư vấn của bác sĩ hoặc dược sĩ bởi nếu uống quá liều, vitamin E có thể gây buồn nôn, đau đầu, chảy máu, mệt mỏi và các triệu chứng khác.

Những người dùng thuốc làm loãng máu hoặc các loại thuốc khác không nên tự ý bổ sung vitamin E.

Vitamin E giúp ích cho cơ thể phụ nữ thế nào?

1. Chống lão hóa

Vitamin E có thể coi là một chất chống oxy hóa, cung cấp dầu cho da và chống lão hóa rất hiệu quả. Đồng thời, vitamin E còn có tác dụng làm trẻ hóa các tế bào da chết, giúp chị em trẻ trung và tươi tắn hơn.

2. Chăm sóc tóc

Các loại dầu dưỡng tóc giàu vitamin E có thể giữ ẩm và giúp tóc không bị khô.

3. Cân bằng nội tiết tố

Vitamin E có khả năng giữ trạng thái cân bằng nội tiết tố của cơ thể phụ nữ. Do vậy, bổ sung vitamin E góp phần cân bằng nội tiết tố.

4. Giúp giảm viêm

Vitamin E cũng được biết đến là một chất dinh dưỡng chống viêm hiệu quả cho cơ thể.

5. Tốt cho hệ thống miễn dịch

Vitamin E rất cần thiết cho hệ thống miễn dịch của bạn. Nó giúp các tế bào chống lại nhiễm trùng và bảo vệ cơ thể khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra.

Các gốc tự do được hình thành do chức năng trao đổi chất, chẳng hạn như chuyển đổi thức ăn thành năng lượng hoặc do tiếp xúc với các chất ô nhiễm môi trường.

Thực phẩm giàu vitamin E cần bổ sung vào chế độ ăn uống của bạn

1. Hạt hướng dương

Hạt hướng dương là nguồn cung cấp khoáng chất phong phú như sắt, kẽm và selen. Chúng cũng rất giàu vitamin E so với các loại hạt khác.

2. Tôm

Khoảng 12 con tôm cung cấp khoảng 2mg vitamin E. Ngoài ra, chúng cũng giàu các chất dinh dưỡng khác như magie, canxi, kẽm và vitamin B12 cần thiết cho việc sản xuất năng lượng và dẫn truyền các xung thần kinh.

3. Hạnh nhân

28g hạnh nhân chứa gần 7mg vitamin E, gần 50% lượng khuyến nghị hàng ngày. Chúng cũng là nguồn cung cấp magie, canxi, axit béo omega-3 và biotin tuyệt vời.

4. Bí ngô

Bí ngô chứa nhiều vitamin A và chất chống oxy hóa như beta-carotene, giúp hỗ trợ sức khỏe của mắt. Với 1 cốc bí ngô nấu chín, bạn cũng nhận được 2mg vitamin E.

5. Bông cải xanh

Loại rau thuộc họ cải này chứa đầy sắt, canxi, vitamin C và chất xơ prebiotic, giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong ruột của bạn.

Một chén bông cải xanh nấu chín cung cấp 2,3mg vitamin E, chiếm 15% giá trị hàng ngày. Giống như các nguồn vitamin E không chứa chất béo khác, hãy kết hợp bông cải xanh với chất béo lành mạnh để tăng khả năng hấp thụ.