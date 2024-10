Bạn gái MisThy sở hữu visual như "nữ thần AI", nhan sắc thăng hạng nhờ 2 từ

So sánh với hình ảnh cách đây vài năm, Diệp Anh cho thấy cô vốn có đường nét xinh xắn, làn da không tì vết và phong cách cá tính. Điểm khác biệt lớn nhất so với hiện tại là đôi mắt mí lót dường như đã được can thiệp hoặc nhờ makeup mà trở nên to, rõ, long lanh hơn.