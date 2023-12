Cổ Lực Na Trát nhận phản ứng trái chiều khi lên top 1 hot search Weibo

Chiều ngày 5/12, sự kiện Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2023 đã gây xôn xao cộng đồng mạng khi quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ.

Đặc biệt, một trong những mỹ nhân nhận được sự trông ngóng của người hâm mộ phải kể đến Cổ Lực Na Trát khi cô liên tục "gây sốt" với những tạo hình bùng nổ visual trong loạt sự kiện gần đây. Lần này, dù vẫn lên thẳng #1 hot search nhưng nữ diễn viên lại không chinh phục hoàn toàn được netizen.

Xuất hiện tại sự kiện, Cổ Lực Na Trát ghi điểm với vẻ đẹp sắc sảo, hút hồn. Nàng mỹ nhân Tân Cương diện bộ cánh cúp ngực xuyên thấu đính hạt lấp lánh của thương hiệu Tony Ward, khoe trọn vóc dáng thon gọn quyến rũ. Phần áo choàng điểm nhấn cũng giúp cho diện mạo của cô thêm phần lộng lẫy. Người đẹp lựa chọn tông son đỏ cùng kiểu tóc xoã vén gọn, tôn lên đường nét khuôn mặt góc cạnh, thanh thoát cùng làn da trắng sáng



Không những thế, qua cả những khoảnh khắc "cam thường", mỹ nhân nổi tiếng vẫn toát lên khí chất sang chảnh khiến cộng đồng mạng khó có thể rời mắt



Tuy nhiên, màn xuất hiện lần này của Cổ Lực Na Trát lại nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều. Nhất là khi so với 2 layout quá xuất sắc trước đó. Cụ thể, tạo hình tại Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2023 được cho là chưa có nhiều sự đột phá, ấn tượng đến mức khiến người xem phải "wow". Do đó, nhiều người cho rằng việc cô nàng chiếm lĩnh hot search cũng chỉ là do mặt bằng chung các sao nữ hôm nay "lên đồ" quá nhạt, thiếu sức hút nên outfit của nàng mỹ nhân Tân Cương vô tình trở nên thuận mắt nhất.

2 tạo hình đẹp lộng lẫy trước đó của Cổ Lực Na Trát



Một số bình luận của netizen:

- Vẫn đẹp nhưng không có quá nhiều đột phá, thấy #1 hot search hơi sượng trân.

- Na Trát vẫn rất kinh diễm, thấy đẹp nhất trong dàn mỹ nữ hôm nay.

- So với 2 tạo hình trước thì thấy bị "thụt lùi" hơn ý chứ, nhìn ổn chứ không quá ấn tượng.

- Một phần do mấy cô hôm nay mặc cũng nhạt quá, nên tự khắc Na Trát thành nổi bật nhất thôi.

- Thấy không đến mức phải "wow" như 2 lần trước, chắc do dàn sao nữ nay mặc đồ nhạt quá!