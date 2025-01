Trong thời đại theo đuổi cái đẹp như hiện nay, rất nhiều bạn nữ đang tìm kiếm bí quyết để duy trì làn da trắng hồng, căng bóng tràn đầy sức trẻ. Hàng loạt sản phẩm chăm sóc da trên thị trường được ra mắt, một trong số những sản phẩm được nhiều chị em chọn dùng nhất là mặt nạ dưỡng da.

Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết, có những thực phẩm không chỉ ngon miệng, bổ sung dinh dưỡng mà còn mang đến tác dụng nuôi dưỡng làn da, hiệu quả tốt hơn cả đắp mặt nạ.

1. Đậu đỏ

Đậu đỏ không chỉ giàu chất sắt, có tác dụng bổ sung khí huyết mà còn rất giàu vitamin B và nhiều loại khoáng chất, có vai trò quan trọng trong việc cải thiện màu da và giảm mệt mỏi.

Nó có chứa saponin, một chất tẩy tế bào chết tự nhiên giúp loại bỏ bã nhờn và bụi bẩn dư thừa. Đây cũng là một chất chống oxy hóa và có đặc tính kháng khuẩn, giúp làm dịu da. Đậu đỏ tốt nhất cho những người có làn da dầu, da dễ bị mụn và lỗ chân lông to, nhưng nó có thể được sử dụng cho mọi loại da.

Một bát súp đậu đỏ ấm không chỉ có tác dụng làm ấm dạ dày mà còn nuôi dưỡng làn da, mang lại cho bạn làn da hồng hào khỏe mạnh từ trong ra ngoài.

2. Rau bina

Rau bina là một sản phẩm bổ máu tốt trong tự nhiên. Nó chứa nhiều chất sắt và axit folic, có tác dụng giúp phụ nữ cải thiện tình trạng thiếu máu, thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp da sáng mịn tự nhiên.

Theo bác sĩ da liễu người Mỹ Michelle Henry, loại rau lá xanh này giàu chất chống oxy hóa và vitamin A, B, C và K, là những chất mang lại nhiều lợi ích cho da. Trước hết, rau bina rất tốt cho tình trạng tăng sắc tố da và làm giảm sự xuất hiện của quầng thâm nhờ vitamin C và K. Trong khi, vitamin C bảo vệ chống lại tác hại của gốc tự do - thứ được hình thành khi da bạn tiếp xúc với các tác nhân gây hại từ môi trường, chẳng hạn như tia UV, tia X hoặc ô nhiễm không khí.

Bên cạnh đó, rau bina cũng có thể giúp da mềm mại và căng mọng nhờ cung cấp vitamin A và B, hỗ trợ sản xuất collagen của da, giúp duy trì độ săn chắc và đàn hồi.

Dù xào hay để lạnh, rau bina vẫn giữ được chất dinh dưỡng phong phú và có thể dễ dàng chế biến thành món ngon giúp bổ sung năng lượng và nuôi dưỡng làn da.

3. Chà là

Chà là là một thành phần được y học cổ truyền phương Đông đánh giá cao trong việc bổ máu và làm dịu thần kinh từ thời cổ đại. Nó không chỉ có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ mà còn điều hòa nội tiết và giảm bớt sự khó chịu trong kỳ kinh nguyệt của phụ nữ.

Chúng ta thường liên tưởng đồ ăn ngọt, nhiều đường với mụn trứng cá và sức khỏe làn da kém nói chung. Nhưng chà là không thuộc loại này. Trên thực tế, có một số lợi ích của việc ăn quả chà là đối với làn da.

Chà là là nguồn cung cấp tuyệt vời cả vitamin C và D - giúp tăng cường sản xuất collagen trong cơ thể và do đó cải thiện độ đàn hồi của da. Nó cũng giàu chất chống oxy hóa giúp chống lại tổn thương tế bào, chúng đặc biệt có lợi cho da. Sự hiện diện của axit pantothenic trong quả chà là có thể cải thiện làn da và mang lại cho bạn vẻ rạng rỡ tự nhiên. Và vitamin C là thành phần quan trọng trong việc ngăn ngừa dị ứng thực phẩm và da, cũng có thể được tìm thấy trong quả chà là.

Một vài quả chà là mỗi ngày có thể ngâm trong nước hoặc ăn trực tiếp. Vị ngọt của nó giống như liều thuốc an thần được thiên nhiên ban tặng, giúp bạn tìm lại sự bình yên ngọt ngào trong cuộc sống bận rộn.

Nguồn và ảnh: She Finds, Sohu, Eat This