Từ Anh về Việt Nam mổ ống sống cổ

Một người đàn ông Việt kiều sinh sống tại Vương quốc Anh hơn 30 năm quyết định trở về nước điều trị sau thời gian dài yếu liệt tăng dần, đi lại mất vững, giảm khả năng cầm nắm và rối loạn cảm giác tứ chi .

Trong bảy tháng gần đây, tình trạng bệnh tiến triển nhanh. Dù thăm khám tại nhiều cơ sở y tế ở Anh và Singapore, các triệu chứng không cải thiện, thậm chí nặng hơn.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy bệnh nhân bị hẹp ống sống cổ đa tầng từ C4 đến C6 do thoái hóa đốt sống và đĩa đệm, gây chèn ép tủy cổ nghiêm trọng. Đáng chú ý, vị trí hẹp nhất của ống sống chỉ còn 3–4 mm, trong khi bình thường đường kính trước – sau khoảng 12–14 mm. Nếu không can thiệp kịp thời, nguy cơ liệt tứ chi là rất cao.

Sau mổ, người bệnh tỉnh táo, có thể ngồi dậy sớm, các triệu chứng yếu liệt và mất thăng bằng cải thiện rõ rệt.

PGS.TS Đinh Ngọc Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống, cho biết tổn thương phức tạp, tủy cổ bị chèn ép lâu ngày nên nguy cơ phù tủy trong và sau mổ lớn. Ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật cắt thân đốt sống cổ, ghép xương và cố định cột sống lối trước (ACCF).

Ca mổ được thực hiện dưới kính hiển vi phẫu thuật nhằm phóng đại rõ cấu trúc thần kinh và mạch máu, giúp thao tác chính xác trong không gian hẹp chỉ vài milimet. Đồng thời, hệ thống theo dõi thần kinh trong mổ (IONM) được sử dụng để giám sát liên tục dẫn truyền thần kinh, cảnh báo sớm nếu có nguy cơ tổn thương tủy.

Theo bác sĩ, sự kết hợp giữa vi phẫu và công nghệ theo dõi thần kinh giúp tăng độ an toàn, đặc biệt với những trường hợp hẹp nặng, tủy bị chèn ép kéo dài.

Ngay sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, có thể ngồi dậy sớm. Các biểu hiện yếu liệt, mất thăng bằng cải thiện rõ rệt so với trước mổ. Người bệnh sẽ tiếp tục chương trình phục hồi chức năng để tăng sức cơ, cải thiện thăng bằng và sớm trở lại sinh hoạt thường ngày.

Các chuyên gia nhận định, hẹp ống sống cổ đa tầng là bệnh lý nguy hiểm, tiến triển âm thầm nhưng có thể để lại di chứng nặng nề nếu chậm trễ điều trị. Trường hợp này cho thấy việc can thiệp đúng thời điểm có ý nghĩa quyết định trong bảo tồn chức năng vận động.