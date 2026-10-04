Từ 5/10, một ngân hàng có thể phong toả một phần tiền trong tài khoản trong trường hợp sau

Tiền vẫn nằm trong tài khoản, nhưng khách hàng có thể không sử dụng được một phần số dư nếu thuộc trường hợp này từ ngày 5/10.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã thông báo cập nhật phương thức thu các khoản phí liên quan đến việc phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ. Theo ngân hàng, thay đổi này nhằm tạo thuận tiện cho khách hàng và hạn chế tình trạng gián đoạn khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thẻ.

Trước đó, từ ngày 17/8/2026, các khoản phí phát sinh theo biểu phí của VietinBank sẽ được thu từ các tài khoản thanh toán mà khách hàng mở tại ngân hàng.

Điểm đáng chú ý là từ ngày 5/10/2026, với những khoản phí chưa được thanh toán, VietinBank sẽ bổ sung phương thức phong tỏa số tiền tương ứng trên tài khoản thanh toán của khách hàng.

Số tiền bị phong tỏa sẽ được giải tỏa sau khi khách hàng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán các khoản phí phát sinh.

Khoản tiền nào có thể bị phong tỏa?

Cơ chế mới được áp dụng đối với các khoản phí theo biểu phí của VietinBank phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ thẻ nhưng chưa được thanh toán.

Từ ngày 5/10, VietinBank bổ sung phương thức phong tỏa số tiền tương ứng với các khoản phí thẻ chưa được thanh toán. (Ảnh minh hoạ: Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ)

Việc phong tỏa không đồng nghĩa ngân hàng đã thu số tiền này. Về bản chất, một khoản tiền tương ứng với nghĩa vụ phí sẽ được giữ lại trên tài khoản để bảo đảm việc thanh toán. Sau khi khách hàng hoàn thành nghĩa vụ, phần tiền bị phong tỏa sẽ được gỡ bỏ theo quy định.

VietinBank cho biết việc bổ sung phương thức này được thực hiện trên cơ sở các quy định và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng trong quá trình mở, quản lý và sử dụng tài khoản, thẻ.

Quy định về phong tỏa tài khoản thanh toán cũng đã được pháp luật đặt ra trong một số trường hợp nhất định. Theo Nghị định 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có thể thực hiện phong tỏa tài khoản thanh toán trên cơ sở thỏa thuận trước bằng văn bản với chủ tài khoản hoặc trong các trường hợp được pháp luật quy định.

Trên thực tế, điều khoản sử dụng tài khoản và thẻ ngân hàng thường quy định về trách nhiệm thanh toán các khoản phí phát sinh. Tùy chính sách của từng ngân hàng, phí dịch vụ có thể được thu tự động từ tài khoản thanh toán của khách hàng theo thỏa thuận.

Khách hàng nên kiểm tra các khoản phí định kỳ

Việc VietinBank bổ sung phương thức phong tỏa tiền đối với phí chưa thanh toán khiến số dư khả dụng của khách hàng có thể bị ảnh hưởng trong trường hợp tài khoản phát sinh nghĩa vụ phí.

Chẳng hạn, một khách hàng có tiền trong tài khoản nhưng đồng thời tồn tại khoản phí thẻ chưa thanh toán. Khi ngân hàng thực hiện phong tỏa khoản tiền tương ứng, số tiền này sẽ không thể được sử dụng cho các giao dịch khác trong thời gian bị phong tỏa.

Điều này đặc biệt đáng lưu ý với những người ít sử dụng thẻ nhưng vẫn duy trì thẻ hoặc tài khoản trong thời gian dài. Các khoản phí phát sinh có thể không được khách hàng chú ý nếu không thường xuyên kiểm tra tài khoản.

Vì vậy, khách hàng nên chủ động theo dõi thông báo từ ngân hàng, kiểm tra biểu phí đang áp dụng và rà soát các sản phẩm thẻ, tài khoản mình đang sử dụng. Việc duy trì số dư phù hợp và thanh toán các khoản phí phát sinh đúng hạn sẽ giúp tránh tình trạng một phần tiền trong tài khoản bị phong tỏa ngoài dự kiến.

Đối với khách hàng đang sử dụng nhiều sản phẩm ngân hàng, việc kiểm tra định kỳ cũng giúp xác định những thẻ hoặc dịch vụ không còn nhu cầu sử dụng để có thể xử lý theo quy định, thay vì tiếp tục phát sinh các khoản phí trong thời gian dài.