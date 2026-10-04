Từ nay đến hết 31/12/2026, người dân làm lại thẻ Căn cước, CCCD kiểm tra ngay VNeID để hưởng quyền lợi này

Có hai nhóm có thể làm lại thẻ Căn cước, CCCD trực tuyến ngay trên VNeID hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia như sau.

Người bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ bị hư hỏng, không thể sử dụng có thể đề nghị cấp lại trực tuyến ngay trên ứng dụng VNeID mà không cần đến cơ quan công an để chụp ảnh, lấy vân tay. Lệ phí cấp lại hiện được giảm 50%, áp dụng đến hết ngày 31/12/2026. Ngoài ra, các trường hợp cấp đổi, cấp lại theo đúng quy định được miễn 100% lệ phí.

Hiện nay, thủ tục cấp lại thẻ căn cước được thực hiện trực tuyến toàn trình thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (qua ứng dụng VNeID), áp dụng đối với công dân bị mất thẻ hoặc có thẻ bị hư hỏng, không sử dụng được.

Từ ngày 1/7/2026, hình thức này đã có căn cứ ở cấp luật. Cụ thể, khoản 4 Điều 5 Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi khoản 4 Điều 25 Luật Căn cước quy định, đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại tại điểm đ khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 24 Luật Căn cước, công dân có thể thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc VNeID, bên cạnh hình thức trực tiếp.

Theo đó, có hai nhóm có thể làm lại thẻ Căn cước, CCCD trực tuyến ngay trên VNeID hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia, gồm người bị mất thẻ hoặc thẻ hư hỏng không sử dụng được; và người có thông tin trên thẻ thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính.

Một trong những điểm thuận tiện là người dân không phải lấy lại vân tay. Khi tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, cơ quan quản lý căn cước được sử dụng ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã thu nhận gần nhất cùng các thông tin hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước để cấp lại thẻ.

Các bước đề nghị cấp lại thẻ căn cước trên VNeID

Theo hướng dẫn của Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Thái Nguyên, người dân có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID, vào mục "Thủ tục hành chính", sau đó chọn "Cấp lại thẻ Căn cước". Người dùng cũng có thể nhập tên thủ tục vào ô tìm kiếm trên màn hình chính để tìm nhanh.

Bước 2: Nhập passcode hoặc thực hiện xác thực bằng vân tay, khuôn mặt.

Bước 3: Chọn "Tạo mới yêu cầu". Nếu thực hiện thủ tục cho chính mình, chọn "Bản thân"; nếu làm thay người khác, chọn "Khai hộ". Tính năng khai hộ thuận tiện trong trường hợp con cháu muốn hỗ trợ ông bà, cha mẹ lớn tuổi không quen sử dụng điện thoại.

Bước 4: Kiểm tra các thông tin cá nhân được hiển thị trên hệ thống, sau đó lựa chọn cơ quan công an tiếp nhận hồ sơ và hình thức nhận thẻ, gồm nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Bước 5: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin, thanh toán lệ phí, tích vào ô cam đoan thông tin kê khai đúng sự thật rồi chọn "Gửi hồ sơ". Khi hệ thống thông báo gửi hồ sơ thành công, quá trình nộp hồ sơ của công dân đã hoàn tất.

Trường hợp lựa chọn nhận thẻ tại nhà, người dân phải trả thêm phí chuyển phát. Bộ Công an (Cục C06) đã phối hợp với các đơn vị để cung cấp chức năng nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Kết quả sẽ được trả theo đúng thời gian thông báo trên ứng dụng VNeID hoặc theo hình thức nhận mà người dân đã đăng ký.

Thủ tục cấp căn cước đối với người dưới 6 tuổi

Đối với người dưới 6 tuổi, việc thực hiện thủ tục được thực hiện bởi người đại diện hợp pháp của trẻ.

Theo điểm c khoản 2 Điều 21 Nghị định 70/2024/NĐ-CP được sửa đổi, người đại diện hợp pháp có thể:

- Lựa chọn thủ tục cấp, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID;

- Kiểm tra thông tin của trẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Xác nhận gửi hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước đến cơ quan quản lý căn cước để được giải quyết.

Quy định này tạo điều kiện để người đại diện hợp pháp có thể thực hiện thủ tục cho trẻ trên môi trường điện tử mà không cần khai báo nhiều thông tin như trước.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)