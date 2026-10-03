Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

VNeID đang trở thành một phần trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, mang đến nhiều tiện ích hơn cho người dân.

Thông tin hộ chiếu đã được tích hợp trên VNeID, giúp người dân thuận tiện tra cứu và quản lý giấy tờ cá nhân. Tuy nhiên, tiện ích này không thay thế hộ chiếu bản giấy khi công dân làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu.

Theo khuyến cáo của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa, khi thực hiện thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, công dân vẫn phải xuất trình hộ chiếu bản giấy còn giá trị sử dụng. Việc chỉ có thông tin hộ chiếu trên ứng dụng VNeID không đủ để thay thế giấy tờ này tại cửa khẩu.

Thông tin hộ chiếu trên VNeID hỗ trợ tra cứu nhưng không thay thế hộ chiếu bản giấy khi xuất cảnh, nhập cảnh. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa)

Điều này đồng nghĩa người dân không nên nhầm lẫn giữa việc tích hợp thông tin hộ chiếu trên VNeID với giá trị sử dụng của hộ chiếu trong hoạt động xuất nhập cảnh. Nếu không mang theo hộ chiếu bản giấy, hành khách có thể không được thực hiện thủ tục, từ đó ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển.

Việc tích hợp hộ chiếu trên VNeID hiện mang lại nhiều thuận tiện trong quản lý và tra cứu thông tin cá nhân, đặc biệt khi người dân thực hiện một số thủ tục hành chính. Tuy nhiên, đối với việc xuất cảnh, nhập cảnh, hộ chiếu bản giấy vẫn là giấy tờ cần thiết.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cũng khuyến cáo người dân kiểm tra hộ chiếu trước mỗi chuyến đi, trong đó cần lưu ý thời hạn, tình trạng và thông tin cá nhân trên giấy tờ. Hộ chiếu cần còn nguyên vẹn, thông tin rõ ràng và vẫn trong thời hạn sử dụng.

Bên cạnh đó, người chuẩn bị xuất cảnh cần tìm hiểu trước các điều kiện nhập cảnh của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi mình đến. Một số quốc gia yêu cầu hộ chiếu phải còn thời hạn tối thiểu 6 tháng tại thời điểm nhập cảnh, song quy định cụ thể có thể khác nhau tùy từng điểm đến.

Khi nhận hộ chiếu mới, công dân cũng cần kiểm tra ngay các thông tin cá nhân. Nếu phát hiện sai lệch, người dân cần liên hệ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để được hướng dẫn xử lý.

Cơ quan chức năng lưu ý người dân không cho người khác mượn, cầm cố, tự ý sửa chữa hộ chiếu hoặc sử dụng hộ chiếu vào các mục đích trái quy định. Trong trường hợp bị mất hộ chiếu, cần nhanh chóng trình báo để cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết và hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu trên hệ thống, hạn chế nguy cơ bị lợi dụng.

VNeID vẫn có thể được sử dụng để tra cứu và quản lý thông tin hộ chiếu, nhưng người dân cần xem đây là tiện ích hỗ trợ thay vì giấy tờ thay thế khi làm thủ tục tại cửa khẩu. Trước chuyến đi, việc kiểm tra hộ chiếu bản giấy và các yêu cầu nhập cảnh của điểm đến là bước cần thiết để tránh phát sinh vấn đề trong quá trình xuất nhập cảnh.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa

