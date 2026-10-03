Cam kết sẽ chuyển khoản trả 2 tỷ đồng nhưng người đàn ông SN 1962 vẫn phải làm việc với công an Hà Nội

Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.

Công an Hà Nội cho biết, ngày 1/10/2026, Công an xã Vĩnh Thanh kịp thời phát hiện, ngăn chặn một trường hợp người dân bị các đối tượng giả danh cán bộ Công an lừa đảo, yêu cầu chuyển hơn 2 tỷ đồng để “chứng minh không liên quan đến đường dây phạm tội”. Nhờ được giải thích, hướng dẫn kịp thời, người dân đã nhận diện thủ đoạn lừa đảo và bảo toàn toàn bộ số tiền.

Giả danh cán bộ Công an, yêu cầu chuyển hơn 2 tỷ đồng

Ngày 30/9/2026, ông Đ.V.N (sinh năm 1962, trú tại xã Vĩnh Thanh) nhận được cuộc gọi video qua Zalo từ một đối tượng tự xưng là “Trần Thanh Tùng - cán bộ Công an thành phố Hà Nội”. Đối tượng thông báo ông N có dấu hiệu liên quan đến một đường dây rửa tiền và yêu cầu ông phải chứng minh mình không liên quan.

Để tạo lòng tin và gây áp lực tâm lý, đối tượng yêu cầu ông N cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và 2 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng yêu cầu ông rút toàn bộ tiền tiết kiệm, chuyển vào tài khoản do chúng chỉ định với lý do phục vụ việc “xác minh”, đồng thời cam kết sẽ hoàn trả sau khi hoàn tất điều tra.

Do lo lắng và tin rằng mình đang làm việc với cán bộ Công an, ông N đã chuẩn bị đến ngân hàng để thực hiện theo yêu cầu.

Sáng 1/10/2026, trên đường đến ngân hàng, ông N vẫn còn băn khoăn nên đã đến trụ sở Công an xã Vĩnh Thanh để xác minh thông tin.

Tiếp nhận vụ việc, đồng chí Trương Đình Quân, Tổ trưởng Tổ An ninh, Công an xã Vĩnh Thanh đã trực tiếp trao đổi, trấn an tinh thần ông N và phân tích các dấu hiệu bất thường trong cuộc gọi, đồng thời giải thích về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua trao đổi, ông N nhận ra mình đang bị các đối tượng lừa đảo và dừng việc rút, chuyển tiền. Nhờ được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, toàn bộ số tiền tiết kiệm hơn 2 tỷ đồng của ông N được bảo đảm an toàn.

Cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vĩnh Thanh, ông N đã gửi thư cảm ơn tập thể Công an xã và cá nhân đồng chí Trương Đình Quân.

Khuyến cáo của Công an thành phố Hà Nội

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan Nhà nước để đe dọa, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền phục vụ “điều tra”, “xác minh”.

Cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ điều tra, xác minh hoặc chứng minh không liên quan đến hành vi phạm tội. Khi có yêu cầu làm việc, người dân cần trực tiếp đến trụ sở cơ quan chức năng hoặc thông qua các kênh liên hệ chính thức để xác minh thông tin.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu, hình ảnh giấy tờ tùy thân, sổ tiết kiệm cho các đối tượng không rõ danh tính; không truy cập đường link, cài đặt ứng dụng hoặc thực hiện các yêu cầu bất thường từ người lạ qua điện thoại, mạng xã hội.

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của đối tượng, chủ động xác minh thông tin và thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ.