Cư dân mạng cảnh báo nguy cơ rùng rợn từ ứng dụng hẹn hò: Thông tin cá nhân bị biến thành trò đùa trên các diễn đàn ngầm

Xuất hiện bài viết tâm sự, cảnh báo khẩn từ người trong cuộc về những góc tối kinh hãi phía sau thao tác quẹt phải trên các ứng dụng hẹn hò phổ biến như Tinder, Facebook Dating hay Bumble.

Không dừng lại ở những vụ lừa đảo hay quấy rối thông thường, nhiều bạn nữ bất ngờ trở thành nạn nhân của hành vi thu thập thông tin, ghép ảnh khiêu dâm và phát tán công khai trên các diễn đàn gạ gẫm biến thái mà bản thân không hề hay biết.

Góc tối rợn người đằng sau ứng dụng hẹn hò

Các ứng dụng hẹn hò trực tuyến từ lâu đã trở thành công cụ quen thuộc giúp người trẻ mở rộng mối quan hệ. Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng vô tình trở thành con dao hai lưỡi khi tạo điều kiện cho những kẻ có ý đồ xấu dễ dàng tiếp cận và lợi dụng thông tin cá nhân của người dùng.

Mới đây, một bài viết cảnh báo đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi vạch trần những nguy cơ đáng sợ. Chủ nhân bài đăng chia sẻ bản thân đã dừng sử dụng các ứng dụng hẹn hò được khoảng nửa năm. Thế nhưng, một ngày nọ, cô bất ngờ nhận được tin nhắn từ một người lạ mặt hỏi thẳng với lời lẽ: "Em có đi khách không?".

Quá hoảng hốt nhưng vẫn cố gặng hỏi nguồn tin, cô mới bàng hoàng phát hiện ra toàn bộ thông tin cá nhân của mình đã bị đánh cắp và đăng tải lên một diễn đàn ngầm chuyên gạ gẫm.

Bị đưa lên diễn đàn ngầm để mua vui và gạ gẫm biến thái

Theo chia sẻ từ nạn nhân, có một bộ phận người dùng nam mang tâm lý bệnh hoạn chuyên đi lướt hồ sơ của các bạn nữ trên các ứng dụng như Tinder, Bumble hay Facebook Dating. Họ chủ động chụp màn hình trang cá nhân rồi quăng lên các diễn đàn đen để bàn tán, bình phẩm ngoại hình với những câu từ thô tục như "Ai có contact em này không" hay "Ai ch**được này chưa".

Sự việc còn trở nên tồi tệ hơn khi những thông tin cá nhân nhạy cảm như số điện thoại, tài khoản Facebook, Instagram cá nhân bị công khai trắng trợn. Nếu bài đăng trên diễn đàn thu hút sự chú ý, nạn nhân sẽ phải hứng chịu hàng loạt tin nhắn làm phiền, quấy rối và gạ gẫm tình dục từ những kẻ xa lạ. Tình trạng này không chỉ xảy ra với một vài cá nhân mà đã có rất nhiều bạn nữ vô tình trở thành nạn nhân của trò đùa vô học này.

Thậm chí có thể dẫn đến rủi ro bị cắt ghép ảnh khiêu dâm bằng công nghệ và trả thù hèn hạ

Không dừng lại ở việc đăng ảnh thông thường, thủ đoạn của những kẻ biến thái ngày càng trở nên tinh vi và vô cùng nguy hiểm. Bài viết cảnh báo nêu rõ, nhiều trường hợp nạn nhân bị kẻ xấu lấy ảnh cá nhân rồi sử dụng công nghệ để cắt ghép mặt vào các video, hình ảnh đồi trụy. Những hình ảnh giả mạo này sau đó bị phát tán lan tràn trên mạng, khiến người xem lầm tưởng nạn nhân làm nghề dịch vụ nhạy cảm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm.

Sự kết hợp giữa tâm lý biến thái của một bộ phận cư dân mạng và sự tiếp tay của công nghệ đang biến các ứng dụng hẹn hò thành nơi rình rập nhiều mối nguy hại khó lường.

Lời cảnh tỉnh cho các bạn nữ khi sử dụng mạng xã hội

Sự việc rùng rợn này là một gáo nước lạnh cảnh tỉnh tới đông đảo người dùng, đặc biệt là các bạn nữ đang sử dụng các ứng dụng hẹn hò. Việc công khai quá nhiều thông tin chi tiết như trường học, nơi làm việc, liên kết tài khoản mạng xã hội hay đăng tải quá nhiều ảnh nét rõ mặt có thể biến bản thân thành mục tiêu của những kẻ có ý đồ xấu.

Để bảo vệ bản thân trước những nguy cơ rình rập, người dùng cần hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân chi tiết trên hồ sơ ứng dụng hẹn hò, cài đặt chế độ riêng tư cho các tài khoản mạng xã hội liên kết và hết sức cẩn trọng khi đăng tải hình ảnh cá nhân. Khi gặp phải tình trạng bị quấy rối hay phát tán thông tin trái phép, nạn nhân cần chủ động chủ động lưu lại bằng chứng và nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng thay vì im lặng chịu đựng.