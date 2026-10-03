Từ tiền kỳ đến hậu kỳ, Galaxy Z Fold8 thay đổi mạnh mẽ cách người trẻ sáng tạo nội dung

Thiết kế gập chuẩn mới của Galaxy Z Fold8 hỗ trợ đắc lực cho người dùng từ trước khi bấm máy đến giai đoạn hậu kỳ sáng tạo. Thiết bị rút ngắn quá trình từ ý tưởng đến sản phẩm, mang lại trải nghiệm liền mạch và tiện lợi cho người làm nội dung.

Thoải mái chọn ý tưởng, đặt góc máy không cần phụ kiện

Lên ý tưởng là việc quan trọng nhất trong giai đoạn tiền kỳ sáng tạo. Ngay từ bước sơ khai này, Galaxy Z Fold8 với thiết kế Gập Chuẩn Mới tối ưu theo từng nội dung sẽ giúp người trẻ bắt nhịp nhanh với mọi ý tưởng đột phá. Khi lướt các nền tảng nội dung ngắn như Youtube Short, Instagram Reels, TikTok… màn hình ngoài tỉ lệ 10:16 sẽ tối ưu cho trải nghiệm xem. Với các nền tảng khác như Youtube, truyện tranh, eBook, tạp chí… màn hình chính tỉ lệ 4:3 sẽ mang đến trải nghiệm xem hoàn toàn sống động và đắm chìm.

Màn hình chính cũng hoàn hảo cho việc đọc tài liệu, tra cứu thông tin hay ghi chú song song, giúp người dùng phác thảo ý tưởng sáng tạo một cách nhanh chóng. Bạn có thể vừa xem Youtube, vừa ghi chú về góc máy, cách triển khai ý tưởng hay thông tin về điểm đến trước khi bắt đầu vào việc thực hiện sản phẩm sáng tạo của mình. Tiện nhất là thiết bị cho phép linh hoạt chuyển đổi giữa hai màn hình, để trải nghiệm lướt web, xem nội dung luôn liền mạch, không gián đoạn.

Hiển thị ngoài trời tối ưu, camera kép cân đa dạng nội dung

Trong lúc nhiều sản phẩm gập gặp phải tình trạng tối màn hình khi hoạt động ngoài trời, do lạm dụng lớp phủ chống chói, Galaxy Z Fold8 lại hoàn hảo cho những cảnh quay ngoài trời. Độ sáng tối đa lên tới 3.000 nit kết hợp công nghệ Vision Booster giúp màn hình rõ nét ngay dưới ánh nắng, cho phép kiểm tra lại góc máy và chất lượng khung hình ngay tại hiện trường. Khi quay chụp cho người khác, bạn hoàn toàn có thể sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình (Cover Screen Preview), để người được chụp nhìn thấy trước khung hình của họ thông qua màn hình ngoài. Đây là mẹo hay để người được chụp tự căn góc, chỉnh biểu cảm sao cho ưng ý trước khi quá trình chụp bắt đầu.

Bộ đôi camera kép 50MP cũng hỗ trợ tối đa cho quá trình ghi hình. Khẩu độ lớn trên cả hai camera giúp ghi lại mọi thước phim và hình ảnh thường ngày một cách sống động, chân thực nhất. Màn hình chính tỉ lệ 4:3 khi mở ra tiếp tục là không gian đắm chìm để xem lại các tác phẩm, chọn lọc sản phẩm ưng ý trước khi bắt đầu quá trình hậu kỳ, chỉnh sửa.

Hậu kỳ sáng tạo vượt trội cho cả video và hình ảnh

Với các tính năng hậu kỳ AI mạnh mẽ, Galaxy Z Fold8 chính là một studio sáng tạo nhỏ gọn để bạn mang đi bất cứ đâu. Khi cần tập trung làm nổi bật một nhân vật trong video, tính năng My FanCam (Tự động canh khung chủ thể) sẽ là trợ thủ đắc lực cho quá trình. Tính năng này cho phép người dùng chọn một đối tượng bất kỳ từ video gốc quay toàn cảnh, sau đó máy sẽ tự động nhận diện và giữ cho nhân vật luôn ở giữa khung hình. Người dùng có thể tùy chọn tỉ lệ video dọc để đăng tải nhanh trên TikTok hay Reels một cách dễ dàng.

Về phần hình ảnh, tính năng Photo Assist (Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới) sẽ là trợ tá đắc lực trong việc giúp người dùng xóa vật thể thừa, thêm chi tiết sáng tạo, đổi trang phục, đổi bối cảnh, thêm phụ kiện, đổi màu tóc… siêu nhanh chóng và dễ dàng. Người dùng chỉ việc gõ câu lệnh mô tả những gì cần chỉnh sửa, Photo Assist sẽ lập tức thực hiện, trả về thành phẩm vô cùng chân thực. Thậm chí trên Galaxy Z Fold8, AI còn có thể tự quét hình ảnh và đề xuất câu lệnh giúp sản phẩm hoàn thiện hơn. Người dùng không cần bất cứ kỹ năng photoshop hay phần mềm phức tạp nào để thực hiện các thao tác hậu kỳ này.

Không chỉ mang đến những tính năng hay công nghệ riêng lẻ, Galaxy Z Fold8 hướng tới việc tạo ra chu trình sáng tạo liền mạch, tiện lợi trong mọi thao tác từ tiền kỳ đến hậu kỳ. Điều này không chỉ rút ngắn thời gian sáng tạo, mà còn nâng cao chất lượng và giúp sản phẩm lan toả mạnh mẽ hơn.