Công an cảnh báo tới toàn bộ người dân liên quan tới ảnh chân dung trên thẻ căn cước

Ảnh chân dung được đánh giá là một phần rất quan trọng trên thẻ căn cước của mỗi người dân.

Mới đây, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đưa ra cảnh báo đáng chú ý đối với những người có sự thay đổi lớn về diện mạo. Cơ quan này lưu ý: Đổi diện mạo sau phẫu thuật thẩm mỹ? Đừng quên đổi hộ chiếu, căn cước trước khi xuất cảnh.

Theo nội dung cảnh báo, khi khuôn mặt thực tế thay đổi đáng kể, không còn tương đồng với hình ảnh trên giấy tờ, người dân có thể gặp vướng mắc trong quá trình kiểm tra, xác minh danh tính. Vì vậy, trước khi xuất cảnh, người đã thay đổi diện mạo cần kiểm tra lại các giấy tờ liên quan, đặc biệt là căn cước và hộ chiếu.

Đáng chú ý, đây không chỉ là tình huống giả định. Bộ Công an đã ghi nhận trường hợp ảnh chân dung mới của người dân không thể đối sánh thành công với ảnh trong dữ liệu căn cước do khuôn mặt thay đổi. Theo trả lời của Bộ Công an đối với một công dân tại Ninh Bình, ngày 16/7/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh này xử lý hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu. Tuy nhiên, ảnh chân dung trong hồ sơ không trùng khớp khi đối sánh với dữ liệu dân cư và căn cước công dân do gương mặt đã thay đổi so với CCCD được cấp năm 2021. Hồ sơ sau đó được đưa vào diện cần bổ túc.

Đến tháng 8/2026, công dân thực hiện cấp đổi căn cước. Sau khi dữ liệu mới được đồng bộ, hệ thống tiến hành tra khớp lại và cho kết quả trùng khớp. Hồ sơ khi đó mới được đưa vào danh sách đủ điều kiện đề xuất cấp hộ chiếu.

Một trường hợp khác cũng được Bộ Công an công bố trong năm 2026 cho thấy hồ sơ hộ chiếu bị tạm dừng vì ảnh chân dung không trùng khớp với dữ liệu căn cước công dân. Người làm thủ tục sau đó phải trực tiếp tới Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, khai lại tờ khai, chụp lại ảnh chân dung và thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi hồ sơ tiếp tục được xử lý.

Thay đổi nhân dạng là một trường hợp cấp đổi thẻ căn cước

Không phải cứ thay đổi kiểu tóc, trang điểm hay thực hiện một can thiệp thẩm mỹ nhỏ là người dân bắt buộc phải đổi thẻ căn cước. Điểm cần quan tâm là mức độ thay đổi có làm biến đổi nhân dạng hay ảnh hưởng đến khả năng xác định một người với dữ liệu đã được lưu trước đó hay không.

Theo Điều 24 Luật Căn cước 2023, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, một trong những trường hợp cấp đổi thẻ căn cước là thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định.

Quy định này tiếp tục được thể hiện trong thủ tục hành chính về cấp, cấp đổi và cấp lại thẻ căn cước được Bộ Công an công bố năm 2026. Theo đó, trường hợp thay đổi nhân dạng thuộc nhóm được thực hiện thủ tục cấp đổi; quá trình tiếp nhận hồ sơ có thể bao gồm thu nhận vân tay, chụp ảnh khuôn mặt và thu nhận ảnh mống mắt theo quy định.

Như vậy, nếu một người trải qua phẫu thuật thẩm mỹ khiến khuôn mặt thay đổi rõ rệt so với ảnh căn cước cũ, việc chủ động cập nhật lại thông tin nhận dạng là điều cần lưu ý. Điều này càng quan trọng với người đang chuẩn bị làm hộ chiếu hoặc có kế hoạch đi nước ngoài.

Thực tế trường hợp tại Ninh Bình cho thấy một ảnh căn cước đã được chụp nhiều năm trước hoàn toàn có thể trở thành điểm phát sinh vướng mắc nếu diện mạo hiện tại thay đổi đến mức hệ thống không còn đối sánh thành công.

Có bị cấm xuất cảnh nếu khuôn mặt khác ảnh trên giấy tờ?

Người dân cũng cần phân biệt giữa việc gặp khó khăn khi xác minh danh tính và việc bị tạm hoãn xuất cảnh. Việc phẫu thuật thẩm mỹ hoặc khuôn mặt khác ảnh căn cước không tự động đồng nghĩa một người bị cấm hay tạm hoãn xuất cảnh. Văn bản hợp nhất hiện hành của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định riêng các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh; thay đổi diện mạo sau phẫu thuật thẩm mỹ không phải một căn cứ độc lập trong nhóm này.

Tuy nhiên, nếu sự khác biệt quá lớn khiến cơ quan chức năng chưa thể xác định sự đồng nhất giữa người thực tế với dữ liệu nhận dạng và giấy tờ xuất nhập cảnh, hành khách có thể phải trải qua thêm bước kiểm tra, đối chiếu hoặc xác minh. Với chuyến bay quốc tế, việc kéo dài thời gian làm thủ tục ngay sát giờ khởi hành có thể ảnh hưởng trực tiếp tới hành trình.

Do đó, người có ngoại hình thay đổi đáng kể nên kiểm tra ảnh trên thẻ căn cước, dữ liệu căn cước và hộ chiếu trước khi đi nước ngoài. Nếu khuôn mặt hiện tại đã khác rõ rệt so với ảnh cũ, người dân nên chủ động tìm hiểu thủ tục cấp đổi giấy tờ từ sớm, thay vì chờ tới khi làm hộ chiếu hoặc có mặt tại cửa khẩu mới xử lý.