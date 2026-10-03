Cách liên kết tài khoản ngân hàng với VNeID để nhận lương hưu, trợ cấp theo quy định mới

Từ ngày 28/9/2026, Nghị định 320/2026/NĐ-CP có hiệu lực, chính thức quy định về "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên ứng dụng VNeID. Người hưởng lương hưu, trợ cấp có thể liên kết tài khoản ngân hàng qua 4 bước trên VNeID để nhận tiền. Những người chưa liên kết vẫn được chi trả bằng hình thức khác, không bị mất quyền lợi.

Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID là gì

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ chế sử dụng Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID được triển khai từ ngày 28/9/2026 theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử.

Nghị định 320 bổ sung khoản 12 vào Điều 3 Nghị định 69/2024/NĐ-CP. Theo khoản này, tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên ứng dụng định danh quốc gia, cho phép chủ thể danh tính điện tử tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp.

Người dân cần lưu ý một điểm hay bị hiểu nhầm. Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID không phải là một loại tài khoản ngân hàng độc lập. VNeID chỉ gắn thông tin định danh của người thụ hưởng với tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử mà họ chọn. Tiền vẫn được chuyển về tài khoản ngân hàng đó.

Ảnh minh họa

4 bước liên kết tài khoản ngân hàng trên VNeID

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID, chọn mục "An sinh xã hội", sau đó chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội".

Bước 2: Xác thực để vào chức năng. Ngoài mã passcode 6 số đã cài khi đăng ký VNeID, người dùng có thể xác thực bằng vân tay hoặc khuôn mặt.

Bước 3: Chọn ngân hàng nơi bạn đang có tài khoản thanh toán.

Bước 4: Nhập số tài khoản ngân hàng, bấm "Đồng bộ chia sẻ dữ liệu", sau đó bấm "Tiếp tục".

Khi hoàn tất, màn hình hiển thị thông báo gửi yêu cầu thành công. Kết quả đăng ký tài khoản hưởng an sinh xã hội sẽ được gửi về qua thông báo trên VNeID.

Lưu ý: Người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Tính năng này dành cho công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động.

Tài khoản ngân hàng dùng để liên kết phải đứng tên chính người thụ hưởng. Nghị định quy định mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ có thông tin trùng khớp với tài khoản định danh điện tử để hưởng an sinh xã hội. Vì vậy, người cao tuổi không nên dùng tài khoản của con cháu để liên kết. Nếu thông tin không trùng khớp, yêu cầu sẽ không được xác nhận.

Các tài khoản ngân hàng khác người dùng cũng thực hiện tương tự khi tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID (Ảnh: Agribank)

Cách kiểm tra và thay đổi tài khoản nhận tiền

Sau khi liên kết, người dân có thể tự kiểm tra lại. Sau khi đăng nhập, người dùng chọn nhóm dịch vụ "An sinh xã hội", tiếp tục chọn "Tài khoản hưởng ASXH". Ứng dụng sẽ hiển thị thông tin tài khoản hưởng an sinh xã hội đã được tích hợp.

Trường hợp muốn đổi sang ngân hàng khác, chẳng hạn khi tài khoản cũ bị khóa hoặc không còn sử dụng, người dùng có thể chọn một tài khoản khác trong danh sách tài khoản thanh toán đã tích hợp và thực hiện lại thao tác "Chọn làm TK hưởng ASXH". Người hưởng lương hưu nên kiểm tra lại thông tin này mỗi khi đóng hoặc thay đổi tài khoản ngân hàng, để tránh tiền bị chuyển vào tài khoản không còn hoạt động.

Theo khoản 9 Điều 9 Nghị định 69/2024/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Điều 5 Nghị định 320/2026/NĐ-CP), cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chi trả các khoản hỗ trợ, hưu trí, an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp khác từ ngân sách nhà nước bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh quốc gia.

Ngoài lương hưu, tài khoản này còn nhận được những khoản nào?

Bên cạnh lương hưu và trợ cấp từ ngân sách, Nghị định cũng khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chi trả tiền hỗ trợ từ thiện hoặc các khoản kinh phí hợp pháp khác không có nguồn từ ngân sách nhà nước thông qua Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Toàn bộ quá trình liên kết được thực hiện trên ứng dụng VNeID chính thức. Người dân không cần cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hay passcode VNeID cho bất kỳ ai, kể cả người xưng là cán bộ công an, bảo hiểm xã hội hay nhân viên ngân hàng. Người cao tuổi không nên bấm vào đường link lạ hoặc cài ứng dụng được gửi qua tin nhắn, cuộc gọi với lý do "hỗ trợ nhận lương hưu qua VNeID". Khi cần hỗ trợ, nên đến trực tiếp Công an cấp xã, cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc quầy giao dịch ngân hàng nơi mở tài khoản.