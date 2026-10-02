Người sinh năm 2012, 2001, 1986 và 1966 phải đổi thẻ căn cước mới trong năm 2026

Theo Luật Căn cước 2023, công dân phải làm thủ tục cấp đổi thẻ khi đủ 14, 25, 40 và 60 tuổi. Như vậy, trong năm 2026, người sinh năm 2012, 2001, 1986 và 1966 thuộc diện phải đổi thẻ. Thời hạn sử dụng thẻ kết thúc đúng vào ngày sinh nhật năm đó.

Quy định về các mốc tuổi phải đổi thẻ căn cước

Khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước 2023 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2024) quy định công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Đây là 4 mốc tuổi cố định, áp dụng cho tất cả công dân. Mốc 60 tuổi là lần đổi thẻ cuối cùng.

Đối chiếu với năm 2026, người sinh năm 2001 đủ 25 tuổi, người sinh năm 1986 đủ 40 tuổi và người sinh năm 1966 đủ 60 tuổi. Cả ba nhóm này thuộc diện phải đổi thẻ. Với người sinh năm 2012, nếu chưa từng được cấp thẻ, các em phải làm thủ tục cấp thẻ lần đầu khi đủ 14 tuổi, vì Điều 19 của luật quy định công dân từ đủ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Nếu đã được cấp thẻ trước đó, phụ huynh cần xem thời điểm cấp. Thẻ cấp trong vòng 2 năm trước ngày con đủ 14 tuổi vẫn có giá trị đến năm 25 tuổi. Thẻ cấp sớm hơn thời điểm đó thì phải làm thủ tục cấp đổi.

Thời hạn ghi trên thẻ thường trùng với ngày sinh của công dân trong năm đến mốc tuổi phải đổi. Vì vậy, người dân nên kiểm tra dòng "Có giá trị đến" trên mặt trước thẻ để biết chính xác ngày hết hạn.

Trường hợp không phải đổi thẻ dù đến mốc tuổi

Không phải ai sinh vào các năm trên cũng phải đi đổi thẻ. Khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước 2023 quy định thẻ căn cước được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi phải đổi thẻ thì vẫn có giá trị sử dụng đến mốc tuổi cấp đổi tiếp theo.

Ví dụ, một người sinh năm 1986 làm lại thẻ vào năm 2025 do mất thẻ. Người này đã ở trong khoảng 2 năm trước mốc 40 tuổi, nên thẻ mới có giá trị đến khi người đó đủ 60 tuổi, không phải đổi thêm lần nào trong năm 2026.

Ngược lại, nhiều người sinh năm 2001 và 1986 làm thẻ căn cước công dân gắn chip trong đợt cấp đại trà năm 2021. Thời điểm đó cách mốc tuổi đổi thẻ hơn 2 năm, nên thẻ của nhóm này sẽ hết hạn trong năm 2026 và cần được cấp đổi.

Thẻ căn cước công dân cũ còn dùng được đến khi nào

Theo Điều 46 Luật Căn cước 2023 về điều khoản chuyển tiếp, thẻ căn cước công dân đã cấp trước ngày 1/7/2024 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn in trên thẻ. Người dân không bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước mẫu mới khi thẻ cũ còn hạn.

Tuy nhiên, khi thẻ cũ hết hạn vì đến mốc tuổi, công dân sẽ được cấp thẻ căn cước theo mẫu mới. Thẻ mới không còn in dòng quê quán, đặc điểm nhận dạng và vân tay trên bề mặt. Thay vào đó, các thông tin này được tích hợp trong bộ phận lưu trữ (chip) của thẻ.

Công dân làm thủ tục tại cơ quan quản lý căn cước của Công an cấp tỉnh hoặc Công an cấp xã, theo Điều 27 Luật Căn cước đã được sửa đổi bởi Luật số 118/2025/QH15. Người dân có thể đăng ký trước trên ứng dụng VNeID hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia, chọn thời gian và địa điểm phù hợp, sau đó đến đúng lịch hẹn. Tại đây, cán bộ sẽ đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thu nhận ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt. Người dân cần mang theo thẻ đang sử dụng để nộp lại.

Khác với trường hợp cấp lại do mất thẻ, việc cấp đổi khi đủ tuổi chưa thể thực hiện trực tuyến toàn trình, vì phải thu nhận lại sinh trắc học trực tiếp.

Về chi phí, công dân không phải nộp lệ phí khi cấp đổi thẻ do đủ tuổi. Đây là trường hợp được loại trừ tại khoản 3 Điều 38 Luật Căn cước 2023.

Thẻ căn cước hết hạn có thể khiến người dùng gặp khó khăn khi giao dịch ngân hàng, xác thực sinh trắc học, làm thủ tục hành chính, đăng ký SIM hay đi máy bay nội địa. Tài khoản định danh điện tử VNeID cũng gắn với thông tin trên thẻ.

Với người sinh năm 2001, 1986 và 1966 có sinh nhật vào những tháng cuối năm 2026, đây là thời điểm phù hợp để chủ động sắp xếp đi đổi thẻ. Cách này giúp tránh cảnh thẻ hết hạn đúng lúc cần dùng và tránh dồn vào đợt cao điểm cuối năm.