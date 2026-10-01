Trải nghiệm iPhone 18 Pro: Thiết kế đẹp mê, camera mới đúng là điểm sáng

Ngoại hình đẹp mắt, cầm nắm thoải mái, camera sáng giá là những điểm khiến iPhone 18 Pro ghi điểm trong phân khúc smartphone cao cấp.

Với dòng iPhone Pro, lựa chọn giữa bản tiêu chuẩn và Pro Max thường phụ thuộc vào kích thước màn hình, thời lượng pin và cảm giác cầm nắm. Trên iPhone 18 Pro, Apple tiếp tục duy trì thiết kế nhỏ gọn, đồng thời tập trung nâng cấp camera, hiệu năng và khả năng tản nhiệt. Sau 2 tuần sử dụng, những thay đổi này thể hiện rõ nhất trong trải nghiệm thực tế, đặc biệt với người thường xuyên chụp ảnh, chơi game và sử dụng điện thoại liên tục.

Thiết kế quen thuộc, màn hình nhỏ nhưng chất lượng cao

Cầm iPhone 18 Pro trên tay, điểm dễ nhận thấy là Apple không tạo ra nhiều thay đổi về ngoại hình so với thế hệ trước. Khung viền, chất liệu và cách hoàn thiện vẫn duy trì phong cách đặc trưng của dòng Pro, với cảm giác chắc chắn và cao cấp. Tuy nhiên, sự quen thuộc này cũng khiến máy không còn tạo được nhiều bất ngờ về thiết kế.

Bù lại, kích thước gọn gàng tiếp tục là lợi thế đáng kể. Trong quá trình sử dụng, iPhone 18 Pro cho cảm giác vừa tay, dễ thao tác và không gây cấn khi cầm lâu. Với những người thường xuyên sử dụng điện thoại bằng một tay hoặc không thích những mẫu máy quá lớn, đây là khác biệt đáng cân nhắc khi đặt cạnh Pro Max.

Phiên bản màu Băng Thanh trong bài thử nghiệm có sắc xanh dương nhạt, tạo cảm giác nhẹ nhàng và nổi bật vừa đủ.

Màn hình OLED LTPO Super Retina XDR kích thước 6,3 inch tiếp tục là một trong những điểm mạnh của thiết bị. Độ phân giải 2.622 x 1.206 pixel, mật độ điểm ảnh khoảng 460 ppi, hỗ trợ HDR10 và Dolby Vision giúp hình ảnh hiển thị sắc nét, màu sắc sống động. Tần số quét ProMotion 120Hz cũng giúp các thao tác cuộn trang, chuyển ứng dụng và chơi game có cảm giác mượt mà.

Đáng chú ý, độ sáng tối đa 3.000 nit hỗ trợ khả năng quan sát ngoài trời, kể cả trong điều kiện ánh nắng mạnh. Dynamic Island được thu gọn, tạo thêm không gian hiển thị và hỗ trợ theo dõi cùng lúc ba Live Activities mà không quá chật chội. Hệ thống loa của bản Pro cũng gây ấn tượng nhờ âm lượng lớn, giọng hát rõ và khả năng thể hiện các dải âm tương đối tách bạch.

Hiệu năng mạnh, tản nhiệt cải thiện rõ rệt

Nếu thiết kế không phải yếu tố tạo khác biệt lớn, hiệu năng lại là điểm đáng chú ý trên iPhone 18 Pro. Trong 2 tuần sử dụng, máy cho thấy khả năng xử lý nhanh nhạy ở hầu hết tác vụ thường ngày, từ mở ứng dụng, lướt mạng xã hội đến xem video và chuyển đổi liên tục giữa các ứng dụng. Ngay cả khi chơi game trong thời gian dài, thiết bị vẫn duy trì trải nghiệm mượt mà, ít gặp tình trạng giật lag.

Điểm đáng chú ý hơn cả là khả năng tản nhiệt được cải thiện. Khi sử dụng kết hợp Wi-Fi và 5G, máy gần như không nóng lên đáng kể trong các tác vụ thông thường, kể cả khi xem video liên tục hay chơi game. Chỉ khi chạy những tác vụ nặng trong thời gian dài, nhiệt độ mới tăng rõ rệt. Đây là cải thiện thiết thực, giúp iPhone 18 Pro duy trì cảm giác sử dụng thoải mái mà không cần người dùng quá bận tâm đến tình trạng nóng máy.

Trong thực tế, điểm đáng ghi nhận không chỉ nằm ở tốc độ xử lý mà còn ở khả năng kiểm soát nhiệt độ. Sau nhiều ngày sử dụng kết hợp Wi-Fi và 5G, máy gần như không nóng lên đáng kể khi lướt mạng xã hội, xem video hoặc chơi game. Nhiệt độ chỉ tăng rõ rệt khi chạy liên tục những bài kiểm tra hiệu năng nặng.

Với người dùng thường xuyên mở nhiều ứng dụng, chơi game hoặc sử dụng điện thoại trong thời gian dài, khả năng tản nhiệt này có ý nghĩa thiết thực. Máy duy trì cảm giác sử dụng ổn định mà không khiến người dùng phải thường xuyên bận tâm đến nhiệt độ.

Camera là nâng cấp đáng chú ý nhất

Camera chính 48 MP là điểm nhấn lớn trong lần nâng cấp này, nhờ được trang bị khẩu độ vật lý biến thiên với bốn mức f/1.48, f/1.8, f/2.8 và f/4.0. Thay vì chỉ tạo hiệu ứng xóa phông bằng phần mềm, hệ thống sử dụng cơ chế sáu lá khẩu vật lý, cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến và thay đổi độ sâu trường ảnh.

Đi kèm là chế độ Pro Control, bổ sung khả năng điều chỉnh khẩu độ và nhiều thông số chụp thủ công. Đây là thay đổi hướng đến nhóm người dùng thích kiểm soát hình ảnh thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào chế độ tự động.

Trong điều kiện đủ sáng, ảnh từ camera chính có màu sắc tương đối trung thực, khả năng cân bằng sáng tốt và xử lý HDR hiệu quả. Những khung hình có sự chênh lệch sáng tối lớn vẫn giữ được chi tiết, trong khi màu sắc không bị ám vàng rõ rệt dưới ánh đèn nhân tạo.

Khẩu độ biến thiên thể hiện rõ hơn khi chụp đêm. Khi đóng khẩu xuống f/4.0, các nguồn sáng điểm như đèn đường có thể tạo hiệu ứng tia sáng hình sao sáu cánh, tương ứng với cấu trúc lá khẩu vật lý. Đây là hiệu ứng có thể tạo thêm điểm nhấn cho ảnh chụp ban đêm mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào xử lý hậu kỳ.

Với ảnh chân dung, người dùng có thêm lựa chọn điều chỉnh độ mờ hậu cảnh bằng khẩu độ. Khi so sánh f/1.48 và f/4.0, sự khác biệt thể hiện ở độ mờ của nền và cảm giác nổi khối của chủ thể. Ở khẩu độ lớn, chủ thể có thể nổi bật hơn nhờ hậu cảnh mờ rõ, trong khi khẩu độ nhỏ giữ được nhiều chi tiết phía sau.

Dù vậy, tính năng này hiện chỉ hoạt động trên camera chính. Vì thế, khẩu độ vật lý biến thiên phù hợp hơn với vai trò bổ sung khả năng sáng tạo, thay vì thay thế hoàn toàn chế độ Chân dung quen thuộc.

Hai camera còn lại ít có thay đổi về phần cứng. Camera tele 4x khẩu độ f/2.8 vẫn có thể cho ảnh zoom lai 8x với chi tiết khá tốt vào ban ngày. Trong khi đó, camera siêu rộng f/2.2 tiếp tục là mang đến những góc hình siêu rộng.

Nhìn chung, camera chính là nơi iPhone 18 Pro thể hiện rõ nhất sự khác biệt trong trải nghiệm. Nâng cấp không đơn thuần nằm ở độ phân giải mà còn ở khả năng can thiệp trực tiếp vào cách máy ghi nhận hình ảnh.

iOS 27 mượt mà, pin đủ dùng cả ngày

Bên cạnh phần cứng, iPhone 18 Pro được cài đặt sẵn iOS 27, với những cải thiện về độ mượt và độ ổn định trong quá trình sử dụng. Tốc độ mở ứng dụng, tải ảnh trong Photos và chuyển đổi giữa các ứng dụng đều cho cảm giác nhanh nhạy hơn so với trải nghiệm trên iOS 26.

Các công cụ chỉnh sửa ảnh bằng AI cũng được mở rộng. Clean Up được cải thiện khả năng xử lý nhờ bổ sung chế độ trên đám mây, trong khi hai tính năng Mở rộng và Định lại khung cho phép người dùng mở rộng biên ảnh hoặc thay đổi góc nhìn sau khi chụp. Giao diện Liquid Glass cũng có thêm thanh trượt điều chỉnh độ trong suốt, thay vì giới hạn ở hai lựa chọn như trước.

Về pin, viên pin dung lượng 4.056 mAh cho thấy khả năng đáp ứng khá tốt trong một ngày sử dụng hỗn hợp. Với các tác vụ nghe nhạc, xem phim, chơi game hay nhắn tin, iPhone 18 Pro có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày mà không nhất thiết phải tìm bộ sạc giữa chừng.

Tốc độ sạc cũng là điểm được cải thiện khi công suất tối đa tăng lên 60 W. Trong 30 phút đầu, tốc độ sạc của iPhone 18 Pro và Pro Max được ghi nhận gần tương đương một số smartphone có công suất sạc 90-100 W.

iPhone 18 Pro phù hợp với ai?

Sau hai tuần trải nghiệm, iPhone 18 Pro cho thấy hướng nâng cấp tập trung vào những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hằng ngày. Thiết kế không thay đổi nhiều nhưng vẫn có ưu thế về cảm giác cầm nắm, màn hình sáng và mượt, hiệu năng mạnh cùng khả năng tản nhiệt được cải thiện.

Camera là điểm nhấn nổi bật nhất, đặc biệt với khẩu độ vật lý biến thiên và chế độ điều khiển thủ công. Đây là những thay đổi mở rộng khả năng sáng tạo cho người thường xuyên chụp ảnh, nhất là khi chụp chân dung hoặc ghi lại khung cảnh ban đêm. Trong khi đó, pin và sạc nhanh giúp máy duy trì tính thực dụng trong quá trình sử dụng liên tục.

Điểm cần cân nhắc nằm ở kích thước màn hình và camera siêu rộng. Người thường xuyên xem phim, chơi game hoặc làm việc trên điện thoại có thể vẫn thích không gian hiển thị của Pro Max hơn.

Vì vậy, iPhone 18 Pro hướng đến người dùng muốn một chiếc smartphone cao cấp, dễ cầm bằng một tay nhưng vẫn có hiệu năng và tính năng chụp ảnh phong phú. Máy có nhiều yếu tố để đáp ứng nhóm người dùng này, dù việc khẳng định trải nghiệm ngang bằng Pro Max cần thêm những phép thử trực tiếp, nhất là về màn hình, pin và hiệu năng duy trì.