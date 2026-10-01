Tất cả những người thường xuyên nhắn tin, gửi hình ảnh bằng Zalo chú ý ngay thao tác này

Chỉ với một vài thao tác ngay trong Zalo, người dùng Android và iPhone có thể giải phóng một phần dung lượng lưu trữ trên điện thoại mà không cần cài thêm ứng dụng.

Sau thời gian dài sử dụng, Zalo có thể tích lũy nhiều dữ liệu tạm như hình ảnh, video, sticker và những nội dung người dùng từng xem. Lượng dữ liệu này tăng dần theo thời gian và có thể khiến ứng dụng chiếm đáng kể bộ nhớ thiết bị, đặc biệt với những người thường xuyên gửi, nhận ảnh, video hoặc sử dụng Zalo liên tục.

Bộ nhớ đệm có tác dụng giúp ứng dụng mở lại một số nội dung nhanh hơn do không phải tải lại từ đầu. Tuy nhiên, khi lượng dữ liệu tạm trở nên quá lớn, người dùng có thể chủ động xóa để lấy lại không gian lưu trữ.

Việc xóa bộ nhớ đệm không đồng nghĩa với xóa toàn bộ dữ liệu tài khoản hay các cuộc trò chuyện trên Zalo.

Cách xóa bộ nhớ đệm Zalo

Zalo đã tích hợp công cụ quản lý bộ nhớ ngay trong ứng dụng, vì vậy người dùng có thể thực hiện trực tiếp trên điện thoại.

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo và chọn mục Cá nhân.

Bước 2: Chọn Dữ liệu trên máy.

Bước 3: Tại đây, Zalo sẽ hiển thị dung lượng mà bộ nhớ đệm đang chiếm dụng. Người dùng chọn Dọn dẹp để xóa phần dữ liệu này.

Sau khi thao tác hoàn tất, dung lượng dành cho các dữ liệu tạm sẽ được giải phóng. Tùy phiên bản Zalo cũng như hệ điều hành trên điện thoại, tên gọi hoặc vị trí của một số tùy chọn có thể có sự khác biệt.

Người dùng có thể kiểm tra bộ nhớ đệm định kỳ, nhất là khi điện thoại thường xuyên cảnh báo sắp hết dung lượng hoặc nhận thấy Zalo đang chiếm quá nhiều bộ nhớ.

Tuy nhiên, không cần lúc nào cũng phải xóa hết bộ nhớ đệm. Các dữ liệu cache cũng có vai trò giúp Zalo tải lại những nội dung đã xem nhanh hơn. Vì vậy, việc dọn dẹp nên được thực hiện khi dung lượng lưu trữ trở thành vấn đề hoặc lượng bộ nhớ Zalo sử dụng tăng cao, gây ảnh hưởng tới các tác vụ khác.

Dọn dẹp bộ nhớ định kỳ mang lại lợi ích gì?

Không chỉ riêng Zalo, nhiều ứng dụng trên điện thoại có thể tích lũy lượng lớn dữ liệu tạm sau một thời gian sử dụng. Vì vậy, kiểm tra và dọn dẹp bộ nhớ định kỳ là một cách đơn giản để quản lý không gian lưu trữ hiệu quả hơn, đặc biệt với những thiết bị có dung lượng hạn chế.

Lợi ích dễ nhận thấy nhất là giải phóng dung lượng. Hình ảnh, video, tệp tải xuống và dữ liệu cache từ các ứng dụng có thể tích tụ theo thời gian. Trong số đó, không ít nội dung chỉ phục vụ nhu cầu tạm thời nhưng vẫn tiếp tục nằm trên thiết bị. Loại bỏ những dữ liệu không còn cần thiết sẽ tạo thêm không gian cho ảnh, video, tài liệu hoặc ứng dụng quan trọng.

Việc duy trì một khoảng dung lượng trống cũng giúp người dùng tránh tình trạng điện thoại liên tục báo đầy bộ nhớ. Khi không còn đủ không gian, thiết bị có thể gặp khó khăn khi tải tệp mới, lưu ảnh, cập nhật ứng dụng hoặc thực hiện một số tác vụ cần thêm dung lượng.

Dọn bộ nhớ đệm đôi khi còn hữu ích khi một ứng dụng xuất hiện lỗi liên quan đến dữ liệu tạm. Việc xóa cache buộc ứng dụng tạo lại những dữ liệu cần thiết trong quá trình sử dụng tiếp theo. Tuy nhiên, thao tác này không phải giải pháp cho mọi vấn đề về hiệu suất của điện thoại.

Người dùng cũng nên phân biệt giữa xóa bộ nhớ đệm và xóa dữ liệu ứng dụng. Bộ nhớ đệm chủ yếu chứa các tệp tạm, trong khi xóa dữ liệu có thể ảnh hưởng đến thông tin được lưu trên thiết bị hoặc trạng thái đăng nhập tùy từng ứng dụng.

Do đó, không cần biến việc dọn bộ nhớ thành thao tác phải thực hiện mỗi ngày. Cách hợp lý hơn là kiểm tra định kỳ, ưu tiên xử lý những ứng dụng đang chiếm nhiều dung lượng và chỉ xóa các dữ liệu không còn cần thiết. Điều này vừa giúp tiết kiệm không gian lưu trữ, vừa tránh xóa nhầm những nội dung quan trọng.

(Tổng hợp)