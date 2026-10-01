Công an xác minh giao dịch 171.000.000 đồng của tài xế taxi SN 1970 sau trình báo của chủ cửa hàng điện thoại

Công an xã Nguyễn Du kịp thời xác minh, ngăn chặn giao dịch 171 triệu đồng sau khi một tài xế taxi bị nhóm người giả danh cán bộ quân đội dụ chuyển tiền mua 150 bộ giường.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 28/9, Công an xã Nguyễn Du đã kịp thời xác minh, giải thích, ngăn chặn giao dịch, giúp người dân không chuyển số tiền cho các đối tượng.

Trước đó, Ông H.Đ.D, sinh ngày 22/4/1970, trú tại thôn Phương Quả Nam, xã Nguyễn Du, tỉnh Hưng Yên, làm nghề lái taxi tự do và công khai số điện thoại trên mạng xã hội Facebook. Vào chiều ngày 27/9/2026, ông D nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ đặt xe đi Quảng Ninh vào sáng hôm sau, ông D lập tức đồng ý nhận chở khách.

Sáng ngày 28/9/2026, đối tượng tiếp tục liên hệ, tự giới thiệu là cán bộ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Phụ, được giao mua khoảng 150 bộ giường cho đơn vị, đề nghị ông D chở số hàng trên về đơn vị do địa điểm lấy hàng ở xa. Đồng thời, đối tượng nhờ ông đứng ra chuyển tiền thanh toán cho bên làm giường, với lý do sau khi giao hàng, đơn vị sẽ thanh toán tiền công vận chuyển và ông được hưởng phần chênh lệch từ việc mua giường với giá thấp hơn giá báo cho đơn vị.

Công an xã Nguyễn Du làm việc, tuyên truyền, giải thích về thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ an toàn 171 triệu đồng cho người dân. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Tin tưởng thông tin được cung cấp, ông D. Sau đó, đối tượng kết bạn với ông D qua Zalo và thông báo sẽ có người của "Cơ khí Bách khoa" liên hệ để hướng dẫn chuyển tiền; số tiền được yêu cầu chuyển là 171 triệu đồng. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, sau khi vay mượn bạn bè đủ số tiền 171 triệu đồng, ông D mang tiền đến một cửa hàng điện thoại tại thôn Hải An, xã Nguyễn Du nhờ chủ cửa hàng thực hiện giao dịch chuyển khoản theo số tài khoản do nhóm người trên cung cấp.

Trong quá trình xem nội dung trao đổi giữa ông D và nhóm người này, chủ cửa hàng nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, nghi ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng nên đã khuyên ông không chuyển tiền. Tuy nhiên, ông D vẫn đề nghị thực hiện giao dịch. Nhận thấy nguy cơ người dân có thể bị chiếm đoạt số tiền lớn, chủ cửa hàng đã kịp thời thông báo cho Công an xã Nguyễn Du.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nguyễn Du đã mời ông D về trụ sở làm việc, xác minh các thông tin liên quan đến giao dịch. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định vụ việc có dấu hiệu của thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, trong đó các đối tượng sử dụng thông tin giả mạo về cán bộ cơ quan, đơn vị để tạo lòng tin, sau đó đưa ra yêu cầu chuyển tiền.

Công an xã Nguyễn Du đã trực tiếp phân tích những dấu hiệu bất thường trong quá trình trao đổi, giải thích phương thức, thủ đoạn của các đối tượng và yêu cầu ông D không thực hiện giao dịch, không chuyển tiền theo hướng dẫn. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, ông D đã nhận thức được nguy cơ bị lừa đảo và cam kết không chuyển số tiền 171 triệu đồng cho nhóm người trên.

Qua vụ việc, Công an xã Nguyễn Du khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời mời, đề nghị giao dịch tài chính từ người không quen biết trên không gian mạng. Đặc biệt, khi người gọi tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước, đơn vị quân đội, doanh nghiệp hoặc tổ chức khác và yêu cầu chuyển tiền, người dân cần chủ động kiểm tra, xác minh thông tin qua các kênh chính thống trước khi thực hiện.

Người dân tuyệt đối không vì tin tưởng vào chức danh do đối tượng tự giới thiệu hoặc lợi ích tài chính được hứa hẹn mà chuyển tiền cho người không quen biết. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần dừng giao dịch và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh./.