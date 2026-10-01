Câu trả lời không nằm ở việc thiết bị có bao nhiêu tính năng thông minh, mà ở lợi ích người dùng có thể cảm nhận được sau mỗi lần sử dụng. Nếu công nghệ khiến một công việc vốn đã quen thuộc trở nên phức tạp hơn, giá trị của nó sẽ không còn nhiều ý nghĩa.

Với Samsung Bespoke AI, AI được đưa vào các thiết bị gia dụng theo hướng gần với nhu cầu đời sống hơn. Công nghệ hỗ trợ xử lý những phần việc phía sau, từ điều chỉnh quá trình giặt, tối ưu chu trình, hỗ trợ bảo quản thực phẩm đến kết nối và quản lý các thiết bị trong nhà. Người dùng không nhất thiết phải hiểu hết những gì đang diễn ra bên trong thiết bị; điều quan trọng là họ cảm nhận được sự thuận tiện trong chính những việc mình vẫn làm mỗi ngày.

Đó cũng là điểm chung trong câu chuyện của những gia đình đã trải nghiệm Samsung Bespoke AI. Mỗi người có một nhu cầu khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ những mong muốn rất đời thường - Việc nhà nhẹ nhàng hơn, các thiết bị dễ sử dụng hơn và những bận tâm vụn vặt được giảm bớt.

Với Mẹ Thích May, niềm yêu thích với may vá khiến cô đặc biệt quan tâm tới chất liệu vải và cách giữ áo quần bền đẹp theo thời gian. Tiếp xúc với nhiều loại vải, cô hiểu rằng mỗi mẻ giặt cần được xử lý phù hợp để vừa làm sạch quần áo, vừa hạn chế ảnh hưởng đến màu sắc và sợi vải. Vì thế, một chiếc máy giặt đáp ứng được những yêu cầu này sẽ khiến cô yên tâm giao phó những bộ đồ do chính tay mình may nên.

Đó cũng là trải nghiệm cô nhận được khi sử dụng máy giặt Samsung Bespoke AI. Với AI Wash, máy có khả năng cảm biến độ mỏng dày của vải để tối ưu chu trình giặt phù hợp. Kết hợp cùng công nghệ Ecobubble đánh tan chất giặt tẩy thành bong bóng siêu mịn Ecobubble giúp làm sạch hiệu quả, đồng thời bảo vệ sợi vải và giữ màu tốt hơn.

Nếu AI Wash giải quyết bài toán giặt sạch và chăm sóc sợi vải, thì AI VRT+ lại tác động trực tiếp đến độ bền và êm của sản phẩm. Đây cũng là điểm Mẹ Thích May đặc biệt ấn tượng sau khi trải nghiệm: "Máy điều chỉnh lực quay vắt nên giặt rất êm, giảm rung ồn, cảm giác máy chạy nhẹ nhàng hơn hẳn." Nhờ cảm biến rung động, máy có thể điều chỉnh phù hợp trong quá trình hoạt động, mang đến trải nghiệm êm hơn và hạn chế rung ồn.

Nếu với Mẹ Thích May, sự "vừa ý" đến từ một mẻ giặt êm hơn, thì với gia đình Su, nhu cầu lại nằm ở một khía cạnh khác của việc giặt giũ: "Làm sao để không phải cân nhắc quá nhiều trong mỗi lần lựa chọn chế độ?"

Quần áo trong một gia đình không phải lúc nào cũng giống nhau. Có những loại vải cần được chăm sóc khác nhau, có mẻ giặt ít bẩn và cũng có những mẻ cần được giặt kỹ hơn. . Với mỗi nhu cầu, việc lựa chọn chương trình phù hợp lại trở thành một quyết định mà người sử dụng phải thực hiện trước khi bắt đầu chu trình.

Những quyết định này không khó, nhưng là những công việc mà người dùng phải ghi nhớ và lặp lại mỗi lần giặt. Đây cũng là nơi AI có thể phát huy vai trò theo cách thiết thực hơn: hỗ trợ nhận biết và tối ưu quá trình giặt thay vì để người dùng phải tự mình cân nhắc mọi yếu tố.

Với AI Wash, những lựa chọn này được máy hỗ trợ xử lý tự động. Công nghệ có thể cảm biến sợi vải và độ bẩn của quần áo, từ đó tối ưu chế độ giặt phù hợp; đồng thời tự động phân bổ lượng nước giặt theo nhu cầu của mẻ đồ. Người dùng vì thế không phải mất thời gian tự canh chỉnh hay đổ nước giặt bằng tay trong mỗi lần giặt, mà hiệu quả sạch vẫn được đảm bảo. Trải nghiệm này cũng là điều khiến gia đình Su ấn tượng khi sử dụng máy.Gia đình chia sẻ: "Đồ nhiều hay ít, đồ dày hay mỏng, AI đều có chu trình riêng." Và với người dùng, mọi công nghệ cuối cùng vẫn quy về một kết quả đơn giản: "Khi lấy đồ ra là đã được giặt sạch thơm tho."

Nếu phòng giặt là nơi những công việc lặp lại diễn ra đều đặn, căn bếp lại gắn với một chuỗi nhu cầu khác: mua sắm, nấu nướng và bảo quản thực phẩm. Một gia đình có thể mua thực phẩm cho nhiều ngày, chuẩn bị trước một số món ăn hoặc đơn giản là muốn rau củ, thịt cá giữ được chất lượng tốt hơn trước khi được sử dụng.

Vì vậy, việc cất thực phẩm vào tủ lạnh không chỉ đơn giản là tìm một chỗ trống rồi đóng cửa. Cách bảo quản phù hợp có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thực phẩm, thời gian sử dụng cũng như lượng thực phẩm bị bỏ đi do không còn đảm bảo.

Với Thanh & Sang, trải nghiệm về chiếc tủ lạnh được nhìn từ chính những nhu cầu rất thực tế ấy. Hai người chia sẻ: "Đồ ăn tươi lâu hơn, đỡ hao điện."

Với Thanh & Sang, trải nghiệm ấy được gói gọn trong một nhận xét khá thực tế: "Tủ lạnh giúp đồ ăn tươi lâu hơn, đỡ hao điện hơn." Đằng sau hai lợi ích tưởng như rất đời thường này là cách Samsung đưa AI vào quá trình vận hành của tủ lạnh Bespoke AI Side-by-Side.

AI Energy có thể dựa trên thói quen sử dụng và môi trường xung quanh để điều chỉnh tốc độ máy nén, chu kỳ rã đông, trong khi máy nén AI Inverter tự động điều chỉnh tốc độ vận hành theo nhu cầu thực tế, hướng đến việc sử dụng điện hiệu quả hơn.

Việc bảo quản thực phẩm cũng được hỗ trợ bởi hệ thống làm lạnh giúp duy trì nhiệt độ ổn định và luân chuyển khí lạnh đồng đều trong tủ; nhờ đó dù thực phẩm được làm lạnh đồng đều dù ở vị trí nào. Công nghệ này đặc biệt hữu ích với những chiếc tủ lạnh được mở ra hàng chục lần mỗi ngày, hoặc với những gia đình có thói quen mua thực phẩm cho cả tuần. Điều đáng nói là phần lớn những xử lý ấy diễn ra phía sau, người dùng không cần liên tục can thiệp hay suy nghĩ xem chiếc tủ đang vận hành thế nào. Thứ họ cảm nhận được sau cùng vẫn là những điều rất cụ thể: thực phẩm được bảo quản tốt hơn và tiết kiệm điện hơn

Một chiếc máy giặt AI có thể giúp việc giặt giũ nhanh chóng và hiệu quả hơn. Một chiếc tủ lạnh AI có thể hỗ trợ việc bảo quản thực phẩm. Nhưng với một ngôi nhà có nhiều thiết bị như vậy thì điều cần thiết là làm sao để quản lý tất cả một cách đơn giản và tiện lợi nhất.

Gia đình Vivi Diary đã tìm thấy giải pháp ở ứng dụng SmartThings của Samsung. Tại đây, cô có thể kết nối và điều khiển tất cả các thiết bị Samsung Bespoke AI chỉ trên một ứng dụng duy nhất.

Chỉ với điện thoại, Vivi có thể kiểm tra và điều khiển các thiết bị từ xa: đang ở ngoài vẫn có thể xem máy giặt đã hoàn tất chưa, xem thực phẩm đang có trong tủ lạnh hoặc cài đặt lịch trình làm việc nhà tự động. Với những lúc vội ra khỏi nhà nhưng chợt nhớ chưa tắt điều hòa, TV hay một thiết bị nào đó, SmartThings cũng có thể hỗ trợ kiểm tra và tắt bật từ xa.

Điểm thú vị hơn nằm ở khả năng biến những thao tác riêng lẻ thành một cài đặt tự động. Thông qua tính năng Routines, Vivi có thể thiết lập lịch trình để nhiều thiết bị cùng thực hiện một chuỗi hành động theo thời gian, vị trí hoặc điều kiện định trước. Chẳng hạn, khi cả nhà rời đi, các thiết bị điện không cần thiết có thể được cài đặt để tự tắt; khi sắp trở về, máy giặt có thể được kích hoạt để vừa về tới nơi là quần áo đã giặt xong. Những việc trước đây phải nhớ và làm từng bước nay có thể được gom thành một thao tác hoặc tự động diễn ra theo lịch đã thiết lập.

Một tiện ích khác là theo dõi điện năng ngay trên SmartThings. Người dùng có thể xem mức tiêu thụ của các thiết bị trong nhà, theo dõi hóa đơn dự kiến và nhận cảnh báo khi lượng điện sử dụng có dấu hiệu tăng cao. Nhờ vậy, việc quản lý điện trong nhà trở nên chủ động hơn, khi người dùng có thể biết mình đang tiêu thụ bao nhiêu và điều chỉnh ngay từ trong quá trình sử dụng.