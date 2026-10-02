Dấu hiệu Zalo đang bị theo dõi từ xa

Tin nhắn chuyển sang trạng thái đã xem dù bạn chưa mở, hoặc danh sách thiết bị xuất hiện một máy lạ, là những dấu hiệu cho thấy tài khoản Zalo có thể đang bị người khác đăng nhập. Người dùng có thể tự kiểm tra và đăng xuất thiết bị lạ ngay trên điện thoại chỉ trong vài thao tác.

Với hàng chục triệu người dùng, Zalo chứa rất nhiều dữ liệu nhạy cảm: tin nhắn công việc, ảnh giấy tờ, thông tin tài khoản ngân hàng và danh sách người thân. Đó là lý do tài khoản Zalo luôn nằm trong tầm ngắm của các đối tượng lừa đảo.

Muốn xem được tin nhắn của người khác, kẻ gian buộc phải đăng nhập tài khoản đó trên một thiết bị khác, có thể là máy tính hoặc một chiếc điện thoại thứ hai. Nói cách khác, gần như mọi trường hợp bị "đọc trộm" đều để lại dấu vết trong danh sách thiết bị đăng nhập. Người dùng chỉ cần biết nhìn vào đâu để phát hiện.

4 dấu hiệu cho thấy tài khoản đang bị người khác sử dụng

Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là tin nhắn tự chuyển sang trạng thái đã xem dù bạn chưa hề mở. Khi một người khác đang đọc cuộc trò chuyện trên thiết bị của họ, trạng thái này sẽ được đồng bộ về điện thoại của bạn.

Dấu hiệu thứ hai là tin nhắn bị xóa, bị thu hồi hoặc thay đổi bất thường mà bạn không nhớ mình đã thao tác. Một số đối tượng xóa dấu vết sau khi dùng tài khoản nhắn tin cho người khác.

Thứ ba, bạn nhận được thông báo đăng nhập trên thiết bị mới trong khi bản thân không đăng nhập ở đâu cả. Đây là cảnh báo không nên bỏ qua.

Thứ tư, khi mở danh sách thiết bị, bạn thấy tên một chiếc máy tính hoặc điện thoại không phải của mình. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất.

Ngoài ra, nếu bạn bè phản ánh nhận được tin nhắn vay tiền hay đường link lạ từ tài khoản của bạn, nhiều khả năng tài khoản đã bị chiếm quyền và cần được xử lý ngay.

Cách kiểm tra và đăng xuất thiết bị lạ

Trên ứng dụng Zalo ở điện thoại, người dùng vào mục Cá nhân, chọn Tài khoản và bảo mật, sau đó chọn Thiết bị đăng nhập. Tại đây hiển thị toàn bộ thiết bị đang dùng tài khoản của bạn. Nếu thấy thiết bị không quen, hãy chọn thiết bị đó và nhấn đăng xuất. Kẻ gian sẽ bị đẩy ra khỏi tài khoản ngay lập tức.

Sau khi đăng xuất, bạn nên đổi mật khẩu mới. Mật khẩu nên kết hợp chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt, đồng thời không trùng với mật khẩu đang dùng cho email hay ứng dụng ngân hàng.

Bật xác thực hai lớp để chặn đăng nhập lần sau

Đăng xuất thiết bị lạ chỉ giải quyết được tình huống trước mắt. Để kẻ gian không quay lại, người dùng nên bật tính năng bảo mật hai lớp. Khi tính năng này được kích hoạt, mọi lần đăng nhập trên thiết bị mới đều cần thêm một bước xác nhận từ điện thoại chính chủ. Kể cả khi biết mật khẩu, kẻ gian cũng không thể vào được tài khoản.

Với những cuộc trò chuyện chứa thông tin đặc biệt nhạy cảm, Zalo còn có tính năng ẩn trò chuyện bằng mã PIN. Đoạn chat sẽ biến mất khỏi danh sách tin nhắn và chỉ hiện lại khi nhập đúng mã.

Bên cạnh việc đăng nhập lén, nhiều đối tượng còn chiếm tài khoản bằng quảng cáo giả. Chúng cắt ghép logo, dựng nội dung giống chương trình hợp tác với ngân hàng hoặc ứng dụng nước ngoài, hứa hẹn quà tặng hay tiền thưởng. Người dùng bấm vào sẽ được dẫn tới trang web giả giao diện đăng nhập ngân hàng. Tại đó, nạn nhân bị dụ nhập mã OTP hoặc cài phần mềm lạ. Sau khi chiếm được tài khoản, kẻ gian tiếp tục dùng chính tài khoản đó gửi tin nhắn lừa đảo tới danh sách bạn bè.

Nguyên tắc quan trọng nhất là không đưa mã OTP cho bất kỳ ai, dù người đó xưng là nhân viên ngân hàng, cơ quan chức năng hay ban quản trị Zalo. Các chương trình khuyến mãi thật luôn được công bố trên kênh chính thức có tích xanh. Phiên bản Zalo cho máy tính chỉ nên tải tại địa chỉ zalo.me/pc, không tải từ đường link lạ được gửi qua tin nhắn. Khi gặp tin nhắn hoặc quảng cáo đáng ngờ, người dùng nên dùng tính năng báo xấu ngay trên ứng dụng để hệ thống xử lý.

https://kenh14.vn/dau-hieu-zalo-dang-bi-theo-doi-tu-xa-215261002072744762.chn