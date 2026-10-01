Tin vui cho người dùng điện thoại Samsung Galaxy cũ

Người dùng nhiều dòng Samsung Galaxy đời cũ chuẩn bị nhận được tin vui.

Samsung đang đẩy nhanh quá trình triển khai One UI 9 sau khi phát hành phiên bản ổn định đầu tiên cho dòng Galaxy S26. Đến cuối tháng 9, hãng tiếp tục đưa bản cập nhật đến một loạt smartphone cao cấp đời 2025, bao gồm Galaxy S25 và các thiết bị màn hình gập thế hệ mới.

Samsung triển khai One UI 9 theo từng giai đoạn

Theo thông tin được công bố, Galaxy S26 là dòng máy đầu tiên nhận One UI 9, với đợt phát hành bắt đầu từ ngày 16.9 tại Hàn Quốc. Đến ngày 28.9, Samsung tiếp tục mở rộng cập nhật cho Galaxy S25, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE, Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7. Galaxy Z TriFold cũng nằm trong danh sách thiết bị đã bắt đầu được nâng cấp.

Người dùng nhiều dòng Samsung Galaxy đời cũ chuẩn bị nhận được tin vui. (Ảnh: PhoneArena)

Như vậy, ngoài dòng Galaxy S26 được cập nhật trước đó, các thiết bị Galaxy S và Galaxy Z cao cấp thuộc thế hệ 2025 đang là nhóm sản phẩm đầu tiên tiếp cận phiên bản One UI mới.

Dù đã bắt đầu phát hành bản cập nhật ổn định, Samsung chưa mở rộng One UI 9 đồng loạt cho tất cả người dùng. Theo Sammyfans, tiến độ cập nhật phụ thuộc vào thị trường, nhà mạng và phiên bản thiết bị, do đó thời điểm nhận phần mềm có thể khác nhau giữa các quốc gia.

Hiện tại, những mẫu máy được công bố đã nhận One UI 9 chủ yếu thuộc thị trường Hàn Quốc. Người dùng tại các khu vực khác có thể phải chờ thêm trước khi bản cập nhật xuất hiện trên thiết bị.

Để kiểm tra, người dùng Galaxy có thể truy cập Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt. Nếu hệ thống chưa hiển thị phiên bản mới, điều đó không đồng nghĩa thiết bị nằm ngoài danh sách cập nhật, mà có thể do Samsung chưa triển khai tại khu vực tương ứng.

Những Galaxy nào sẽ tiếp tục được cập nhật?

Sau nhóm smartphone cao cấp đời mới, Samsung dự kiến tiếp tục mở rộng One UI 9 cho nhiều thiết bị Galaxy khác, bao gồm các flagship thế hệ trước, smartphone tầm trung và dòng sản phẩm giá rẻ. Một số mẫu được kỳ vọng sẽ bắt đầu nhận bản cập nhật ngay trong tháng 10.

Tuy nhiên, thời điểm phát hành cụ thể cho từng thiết bị vẫn phụ thuộc vào kế hoạch triển khai của Samsung tại mỗi thị trường. Người dùng cũng cần lưu ý rằng cùng một dòng máy có thể nhận bản cập nhật ở những thời điểm khác nhau tùy phiên bản và nhà mạng.

Theo danh sách tổng hợp của SamMobile và các thông tin về firmware thử nghiệm được 9to5Google ghi nhận, những thiết bị dưới đây nằm trong diện có thể nhận được bản cập nhật. (Ảnh chụp màn hình)

Việc One UI 9 bắt đầu xuất hiện trên nhiều thiết bị cho thấy Samsung đang chuyển dần từ giai đoạn cập nhật cho dòng flagship mới nhất sang mở rộng hệ điều hành trên toàn bộ danh mục Galaxy. Với người dùng các mẫu máy đời cũ hơn, danh sách thiết bị đủ điều kiện và lịch phát hành chính thức sẽ là những thông tin cần theo dõi trong thời gian tới.

Tham khảo SamMobile