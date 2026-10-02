Công an thông báo tới tất cả người dân đang sử dụng khuôn mặt mở khóa điện thoại

Công nghệ mở khóa bằng khuôn mặt ngày càng phổ biến, người dùng cũng cần chú ý hơn đến việc bảo vệ dữ liệu sinh trắc học cá nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tây Ninh đã phát đi cảnh báo về các thủ đoạn thu thập, đánh cắp dữ liệu cá nhân bằng công nghệ cao, đặc biệt là việc lợi dụng hình ảnh khuôn mặt và quá trình xác thực sinh trắc học để phục vụ hành vi lừa đảo.

Theo cơ quan công an, phần lớn các vụ việc không xuất phát từ việc tội phạm trực tiếp phá vỡ công nghệ bảo mật của ngân hàng hay tổ chức tài chính, mà chủ yếu khai thác sự mất cảnh giác của người dùng và những sơ hở trong quá trình xác thực.

(Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tây Ninh)

Một trong những thủ đoạn đáng chú ý là sử dụng công nghệ Deepfake để tạo hình ảnh, video giả mạo khuôn mặt nạn nhân. Từ những hình ảnh và video được đăng tải công khai trên mạng xã hội, các đối tượng có thể dùng AI tạo ra khuôn mặt có biểu cảm, cử động và giọng nói tương tự người thật, phục vụ việc giả mạo danh tính hoặc tìm cách vượt qua quy trình xác minh trên một số nền tảng.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn giả danh nhân viên ngân hàng, công an, cơ quan thuế hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ công để gửi tin nhắn, email yêu cầu người dân cập nhật thông tin, chuẩn hóa dữ liệu, xác thực tài khoản hoặc nhận trợ cấp.

Nạn nhân được dẫn dụ cài đặt ứng dụng giả mạo, phần mềm điều khiển từ xa hoặc truy cập đường link không rõ nguồn gốc. Khi được cấp quyền truy cập, các ứng dụng này có thể bị lợi dụng để theo dõi thao tác trên điện thoại, thu thập thông tin đăng nhập, mã OTP và dữ liệu liên quan đến quá trình xác thực sinh trắc học.

Từ đó, kẻ gian có thể tìm cách chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và thực hiện giao dịch trái phép.

Đáng chú ý, một số website và ứng dụng giả mạo còn yêu cầu người dùng chụp hai mặt căn cước công dân, quét khuôn mặt, quay video xác thực hoặc đọc nội dung hiển thị trên màn hình. Những dữ liệu này có thể bị lưu trữ, sử dụng để giả mạo danh tính, đăng ký tài khoản trực tuyến, vay tiền hoặc tiếp tục thực hiện các hành vi lừa đảo.

Không chỉ nhắm đến dữ liệu sinh trắc học, tội phạm công nghệ cao còn khai thác thông tin cá nhân bị rò rỉ, phát tán mã độc, đánh cắp cookie hoặc chiếm đoạt phiên đăng nhập. Khi có trong tay thông tin về họ tên, số căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng và người thân, các đối tượng có thể xây dựng những kịch bản lừa đảo có tính cá nhân hóa, khiến nạn nhân dễ tin tưởng hơn.

Trước tình hình này, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân không cài đặt ứng dụng từ đường dẫn lạ hoặc theo hướng dẫn trong tin nhắn, email không rõ nguồn gốc. Người dùng nên tải ứng dụng từ các kho chính thức, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin nhà phát hành trước khi cài đặt.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân không cung cấp hình ảnh căn cước công dân, dữ liệu khuôn mặt, video xác thực, mẫu giọng nói, mã OTP hoặc thông tin tài khoản ngân hàng qua điện thoại, mạng xã hội và các website không chính thống. Đặc biệt, cần thận trọng khi ứng dụng yêu cầu quyền điều khiển từ xa, quyền trợ năng hoặc những quyền truy cập quan trọng khác.

Ngoài ra, người dùng cần thường xuyên cập nhật hệ điều hành, phần mềm bảo mật và theo dõi biến động tài khoản để kịp thời phát hiện giao dịch bất thường.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn bị lừa đảo hoặc đánh cắp dữ liệu cá nhân, người dân có thể liên hệ cơ quan công an gần nhất hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tây Ninh, qua số điện thoại 02723.989.848 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tây Ninh