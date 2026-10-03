Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông báo mới từ công an

Cơ quan công an vừa phát cảnh báo về thủ đoạn giả danh cán bộ làm sạch dữ liệu đất đai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần đặc biệt cảnh giác.

Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, thời gian gần đây, lợi dụng việc các cơ quan chức năng triển khai cập nhật, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu đất đai, một số đối tượng đã tìm cách giả danh cán bộ địa chính, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan thuế để tiếp cận, lừa đảo người dân.

Thủ đoạn này, đặc biệt nguy hiểm khi các đối tượng xây dựng các nội dung dựa trên những thông tin, thủ tục có thật, khiến người dân dễ mất cảnh giác.

Chi tiết thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng

Tiếp đó, khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu cung cấp hình ảnh căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc các dữ liệu cá nhân khác.

Một số trường hợp, đối tượng gửi đường link và yêu cầu cài đặt ứng dụng được giới thiệu là phần mềm phục vụ "xác thực", "cập nhật dữ liệu đất đai". Thực chất, đây có thể là ứng dụng giả mạo hoặc chứa mã độc, tiềm ẩn nguy cơ chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp thông tin đăng nhập, mã OTP và dữ liệu ngân hàng để thực hiện giao dịch trái phép.

Đáng chú ý, các đối tượng thường tạo tâm lý khẩn cấp bằng cách cảnh báo nếu không thực hiện ngay sẽ bị xử phạt, không được giao dịch đất đai, bị "khóa hồ sơ" hoặc ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất. Khi người dân hoang mang, chúng tiếp tục yêu cầu chuyển tiền với nhiều lý do như "phí cập nhật dữ liệu", "phí chỉnh lý hồ sơ", "phí xác thực".

Thủ đoạn của các đối tượng còn có thể được hỗ trợ bởi công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói. Đối tượng có thể sử dụng hình ảnh, video được tạo hoặc chỉnh sửa bằng công nghệ Deepfake để giả danh cán bộ, thực hiện cuộc gọi video, tạo dựng bối cảnh giống cơ quan công quyền nhằm khiến người dân tin rằng mình đang làm việc với cán bộ thật. Sau đó, chúng hướng dẫn nạn nhân thực hiện các thao tác trực tuyến hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Nguy hiểm hơn, việc người dân tùy tiện gửi hình ảnh căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất tài sản mà còn có thể bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi giả mạo, gian lận hoặc giao dịch trái pháp luật. Vì vậy, bảo vệ thông tin cá nhân và giấy tờ về tài sản cũng chính là một biện pháp quan trọng để phòng ngừa tội phạm.

Người dân cần làm gì để tránh "sập bẫy" lừa đảo?

Để chủ động phòng ngừa các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị người dân thực hiện các nguyên tắc sau:

Người dâ chỉ cài đặt ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức như Google Play hoặc App Store; tuyệt đối không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người gọi điện hoặc gửi đường link.

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn hoặc giấy mời có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn và kết thúc cuộc gọi ngay.

Cần chủ động liên hệ hoặc đến trực tiếp Ủy ban nhân dân cấp xã/phường, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Công an để xác minh thông tin.

Trường hợp nghi ngờ điện thoại đã bị cài đặt ứng dụng giả mạo, bị đánh cắp thông tin hoặc có nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản, cần nhanh chóng đến cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý kịp thời.

Mỗi người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người thân, nhất là người cao tuổi, không tin vào các cuộc gọi, tin nhắn, giấy mời hoặc văn bản giả mạo.

Khi có nghi vấn, người dân cần liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương hoặc Công an để được hướng dẫn, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.