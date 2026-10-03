Thói quen nên bỏ khi dùng iPhone

Theo Apple, một thao tác quen thuộc trên iPhone không mang lại lợi ích như nhiều người vẫn nghĩ.

Nhiều người dùng iPhone có thói quen mở trình chuyển đổi ứng dụng và vuốt đóng toàn bộ ứng dụng sau mỗi lần sử dụng. Tuy nhiên, thực tế là thao tác này không cần thiết trong điều kiện các ứng dụng vẫn hoạt động bình thường.

Theo hướng dẫn trên trang hỗ trợ của Apple, người dùng chỉ nên đóng một ứng dụng khi ứng dụng đó không phản hồi hoặc bị treo. Trong trường hợp này, có thể mở App Switcher, tìm ứng dụng gặp sự cố, vuốt lên để đóng rồi mở lại.

Apple cho biết thao tác đóng ứng dụng không cần thiết trong điều kiện các ứng dụng vẫn hoạt động bình thường. (Ảnh: Onsitego)

Với những ứng dụng đang hoạt động bình thường, iPhone tự quản lý tài nguyên hệ thống và không yêu cầu người dùng phải liên tục đóng ứng dụng bằng tay. Việc một ứng dụng vẫn xuất hiện trong App Switcher cũng không đồng nghĩa ứng dụng đó đang liên tục chạy và tiêu thụ pin ở chế độ nền.

Đây là điểm thường gây hiểu nhầm với người dùng smartphone. Nhiều người cho rằng càng nhiều ứng dụng xuất hiện trong App Switcher, điện thoại càng phải sử dụng nhiều tài nguyên và pin. Thực tế, iOS có cơ chế quản lý trạng thái ứng dụng, trong đó phần lớn ứng dụng có thể được đưa về trạng thái tạm dừng khi không còn được sử dụng.

Một số ứng dụng vẫn có thể thực hiện các tác vụ nền được hệ thống cho phép, chẳng hạn định vị, phát nhạc hoặc đồng bộ dữ liệu. Tuy nhiên, những hoạt động này được quản lý riêng và không đồng nghĩa với việc tất cả ứng dụng xuất hiện trong App Switcher đều đang hoạt động liên tục.

Việc thường xuyên đóng ứng dụng cũng không phải lúc nào mang lại lợi ích về thời lượng pin. Khi mở lại, ứng dụng có thể phải khởi động và tải lại dữ liệu thay vì tiếp tục từ trạng thái trước đó. Do đó, thao tác vuốt đóng hàng loạt ứng dụng không phải là cách Apple khuyến nghị để xử lý tình trạng hao pin.

Nếu iPhone có dấu hiệu tiêu hao pin nhanh bất thường, người dùng nên kiểm tra nguyên nhân thay vì hình thành thói quen đóng mọi ứng dụng. Trong mục Cài đặt > Pin, iPhone cung cấp thông tin về mức sử dụng năng lượng của từng ứng dụng cũng như các hoạt động hệ thống trong thời gian gần đây.

Ngoài ứng dụng, nhiều yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến thời lượng pin như tín hiệu di động yếu, độ sáng màn hình, hoạt động định vị hoặc lượng thông báo được gửi đến thiết bị.

Vì vậy, việc nhìn thấy hàng loạt ứng dụng trong App Switcher không có nghĩa iPhone đang phải "gánh" tất cả chúng cùng lúc. Với những ứng dụng không gặp sự cố, người dùng có thể để iOS tự quản lý thay vì liên tục vuốt đóng và mở lại.