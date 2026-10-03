Tin vui cho người dùng điện thoại Samsung Galaxy cũ

Người dùng điện thoại Galaxy đời cũ bất ngờ nhận được tin vui từ Samsung.

Mới đây, một số thiết bị Galaxy S8 và Galaxy Note8 bắt đầu nhận được bản cập nhật phần mềm mới, dù cả hai dòng máy đã ra mắt gần một thập kỷ.

Theo Android Authority, Galaxy S8 được cập nhật lên firmware G950FXXUCDZE7, trong khi Galaxy Note8 nhận phiên bản N950FXXUGDZEA. Galaxy S8+ cũng nằm trong nhóm thiết bị được đề cập.

Điều đáng chú ý là đây không phải bản nâng cấp Android mới. Samsung cũng không đưa các thiết bị này lên một phiên bản vá bảo mật mới hơn. Galaxy S8 vẫn giữ mức vá bảo mật tháng 4/2021, trong khi Galaxy Note8 dừng ở tháng 8/2021.

Samsung chỉ mô tả chung rằng gói phần mềm mới nhằm cải thiện hiệu suất, độ ổn định và độ tin cậy của thiết bị. Hãng chưa công bố cụ thể những thay đổi được thực hiện bên trong.

Galaxy S8 và Galaxy S8+. (Ảnh minh hoạ: iMore)

Galaxy S8 được Samsung giới thiệu vào năm 2017, đánh dấu một bước chuyển lớn trong thiết kế smartphone cao cấp của hãng. Máy loại bỏ phím Home vật lý quen thuộc, đồng thời đưa màn hình tràn viền trở thành một trong những đặc điểm nổi bật của dòng Galaxy S.

Không lâu sau đó, Samsung trình làng Galaxy Note8. Đây là mẫu máy có vai trò quan trọng trong việc tiếp nối dòng Note sau sự cố với Galaxy Note7.

Cả hai dòng smartphone sau đó lần lượt đi qua các chu kỳ hỗ trợ phần mềm thông thường và đã không còn nằm trong danh sách cập nhật định kỳ của Samsung từ nhiều năm trước.

Vì vậy, việc một firmware mới xuất hiện vào năm 2026 gây chú ý. Với tuổi đời gần 10 năm, Galaxy S8 và Note8 đã nằm ngoài khoảng thời gian hỗ trợ phần mềm thông thường của hầu hết smartphone hiện nay.

Tuy nhiên, người dùng không nên kỳ vọng đây là một “cuộc hồi sinh” về mặt phần mềm. Bản cập nhật lần này không mang đến Android mới, cũng không thay đổi mức vá bảo mật đã có trên thiết bị. Thay vào đó, Samsung cho biết gói phần mềm tập trung vào việc cải thiện hiệu suất và độ ổn định.

Một người dùng Galaxy S8 trên Reddit cho biết gói cập nhật OTA có dung lượng khoảng 420,37 MB. Con số này tương đối lớn đối với một bản cập nhật dành cho thiết bị đã ngừng được hỗ trợ thường xuyên, dù dung lượng không đủ để xác định chính xác những thay đổi bên trong.

Dù vậy, hiện chưa có thông tin chính thức cho thấy bản cập nhật liên quan đến một lỗ hổng bảo mật cụ thể. Samsung cũng chưa công bố danh sách chi tiết các lỗi được sửa hoặc những thay đổi kỹ thuật trong firmware mới.

Với những người vẫn sử dụng các mẫu Galaxy này trong năm 2026, đây vẫn là một động thái đáng chú ý. Galaxy S8 và Note8 đã thuộc về một thế hệ smartphone cách đây gần một thập kỷ, nhưng Samsung vẫn phát hành một gói phần mềm mới cho chúng.

Người dùng có thể vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm trên thiết bị để kiểm tra. Tuy nhiên, việc có nhận được firmware mới hay không còn phụ thuộc vào phiên bản máy, thị trường và nhà mạng.

Tham khảo Android Authority

