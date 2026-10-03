Ai chê cứ chê, iPhone 18 Pro Max vẫn liên tục “cháy hàng”

Nếu những lời chê có thể quyết định doanh số, iPhone 18 Pro Max có lẽ đã không đứng đầu bảng.

Ra mắt gần hai tuần trước mà không có iPhone 18 bản tiêu chuẩn đi kèm, bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max từng đứng trước không ít hoài nghi về khả năng duy trì sức hút. Sự xuất hiện của iPhone Duo, dù chưa mở bán đồng thời, càng khiến dòng flagship mới của Apple được chú ý theo một hướng khác.

Tuy nhiên, những diễn biến đầu tiên tại Trung Quốc đang cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Chỉ vài ngày sau khi lên kệ, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đã giúp Apple nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường smartphone nước này.

iPhone 18 Pro giúp Apple dẫn đầu thị trường Trung Quốc

Theo Counterpoint Research, Apple chiếm 33% thị phần smartphone tại Trung Quốc trong tuần từ ngày 14 đến 20/9, qua đó trở thành nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn nhất thị trường trong giai đoạn này.

iPhone 18 Pro Max ghi nhận doanh số mở bán tăng 12% so với thế hệ tiền nhiệm tại Trung Quốc. (Ảnh: PhoneArena)

Đáng chú ý, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max chỉ chính thức được bán từ ngày 18/9. Như vậy, Apple chỉ cần khoảng ba ngày mở bán để đạt vị trí dẫn đầu.

Kết quả này đáng chú ý nếu đặt cạnh thành tích của Apple trong những giai đoạn trước. Trong cùng kỳ năm 2025, hãng đứng thứ ba tại Trung Quốc, trong khi đến quý II/2026 mới vươn lên vị trí thứ hai với khoảng 19% thị phần.

Sức mua của thế hệ iPhone mới cũng cao hơn so với sản phẩm tiền nhiệm. Theo Counterpoint Research, doanh số iPhone 18 Pro và 18 Pro Max trong giai đoạn đầu mở bán tại Trung Quốc tăng 12% so với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Đây là tín hiệu đáng chú ý trong bối cảnh thị trường smartphone Trung Quốc đang chịu sức ép suy giảm. Nó cho thấy nhóm người dùng cao cấp vẫn sẵn sàng chi tiền cho những mẫu máy mới, ngay cả khi mức độ nâng cấp giữa các thế hệ không được đánh giá quá lớn.

iPhone chiếm 5 trong 7 vị trí đầu

Không chỉ giúp Apple dẫn đầu về thị phần, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max còn nhanh chóng chiếm những vị trí cao trong bảng xếp hạng các mẫu smartphone bán chạy tại Trung Quốc.

Theo bảng thống kê được Ice Universe chia sẻ trên X, iPhone 18 Pro Max đứng đầu danh sách trong tuần 14-20/9, theo sau là iPhone 18 Pro và iPhone 17 Pro Max.

iPhone 18 Pro Max chỉ mất vài ngày mở bán để góp phần đưa Apple lên vị trí số một tại thị trường Trung Quốc. (Ảnh: Ice Universe on X)

Đáng chú ý, iPhone 17, Huawei Enjoy 90 Pro Max, Honor Play 60A, iPhone 17 Pro và Honor X80 Pro Max lần lượt góp mặt trong nhóm tiếp theo. Như vậy, có tới 5 mẫu iPhone nằm trong 7 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Huawei là đối thủ đáng chú ý nhất của Apple trong giai đoạn này. Hãng điện thoại Trung Quốc đứng thứ hai toàn thị trường, nhờ sức hút từ những sản phẩm mới như Pura X View, mẫu máy có màn hình rộng theo thiết kế khác biệt, cùng Pura X Max.

Pura X View cũng lọt vào top 10 smartphone bán chạy nhất Trung Quốc trong tuần được thống kê. Kết quả này cho thấy cuộc cạnh tranh tại thị trường smartphone lớn nhất thế giới không chỉ diễn ra ở phân khúc flagship truyền thống mà còn mở rộng sang những thiết kế mới.

Trong khi đó, Samsung tiếp tục gặp khó khăn tại Trung Quốc. Không có mẫu smartphone nào của hãng lọt vào top 30 thiết bị phổ biến nhất trong giai đoạn này, dù Samsung đang sở hữu nhiều sản phẩm cao cấp như Galaxy S26, S26 Ultra hay dòng điện thoại gập Galaxy Z Fold8.

Thị trường vẫn giảm dù smartphone cao cấp bán chạy

Sức mua của iPhone 18 Pro và các mẫu smartphone cao cấp mới không đồng nghĩa thị trường Trung Quốc đã phục hồi hoàn toàn.

Theo dữ liệu được trích dẫn, tổng doanh số smartphone tại Trung Quốc giảm 17% khi so sánh giai đoạn từ tuần 33 đến tuần 38/2026 với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm đáng kể và cho thấy thị trường vẫn đang đối mặt với nhiều áp lực.

Dù vậy, một số tín hiệu tích cực đang xuất hiện ở nhóm sản phẩm cao cấp. Bên cạnh iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, những mẫu máy như Huawei Pura X View, Pura X Max, Xiaomi 18 Fold hay Redmi Note 17 Pro cũng ghi nhận sức mua tốt.

Một thay đổi khác nằm ở mức chi tiêu của người dùng. Người tiêu dùng Trung Quốc đang dần chấp nhận chi nhiều tiền hơn cho smartphone, đặc biệt khi các nhà sản xuất liên tục đưa ra những thiết bị có cấu hình cao, thiết kế mới và nhiều tính năng khác biệt.

Vì vậy, dù thị trường smartphone Trung Quốc chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ ràng, diễn biến của iPhone 18 Pro cho thấy phân khúc cao cấp vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Với Apple, việc iPhone 18 Pro và 18 Pro Max tăng 12% doanh số trong những ngày đầu mở bán so với thế hệ trước là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để đánh giá liệu thế hệ iPhone mới có thực sự tạo ra một chu kỳ tăng trưởng mới hay không, cần thêm dữ liệu bán hàng trong những tuần tiếp theo.