Phát hiện một người phụ nữ âm thầm đổi 5 máy bay riêng trong hơn 30 năm: Chiếc hiện tại có tầm bay hơn 14.300 km, tốc độ gần ngang vận tốc âm thanh

Nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey đã sở hữu 5 máy bay riêng trong hơn 3 thập kỷ, liên tục nâng cấp từ Gulfstream IV trị giá khoảng 20 triệu USD lên những chuyên cơ tầm xa.

Oprah Winfrey là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn của ngành truyền thông Mỹ. Bà bắt đầu nổi tiếng với vai trò người dẫn chương trình và nhà sản xuất của The Oprah Winfrey Show, chương trình trò chuyện kéo dài 25 năm và được phát sóng tại Mỹ cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Thông qua Harpo Productions, Winfrey sau đó mở rộng hoạt động sang sản xuất phim, truyền hình, xuất bản và các nền tảng nội dung khác.

Sau khi chương trình The Oprah Winfrey Show kết thúc năm 2011, Winfrey tiếp tục xây dựng hệ sinh thái truyền thông riêng, trong đó có Oprah Winfrey Network (OWN), các thương hiệu như Oprah’s Book Club, Oprah’s Favorite Things và nhiều hoạt động nội dung khác.

Năm 2026, Harpo Entertainment tiếp tục ký thỏa thuận nhiều năm với Amazon để Wondery phân phối độc quyền The Oprah Podcast, đồng thời khai thác thư viện The Oprah Winfrey Show cùng một số thương hiệu nội dung của Winfrey.

Với lịch trình hoạt động trên phạm vi rộng, máy bay riêng trở thành một phần trong cách Winfrey di chuyển và làm việc. Trong hơn 3 thập kỷ, bà đã lần lượt sử dụng 5 máy bay khác nhau, từ Gulfstream IV, Bombardier Global Express XRS đến các dòng Gulfstream G550, G650ER và G700.

Chiếc Gulfstream đầu tiên được mua sau một lần chờ 4 giờ tại sân bay

Winfrey bắt đầu sở hữu máy bay riêng vào năm 1991 với một chiếc Gulfstream IV, có giá khoảng 20 triệu USD theo nguồn được Stacker dẫn lại.

Quyết định này được cho là xuất phát từ một chuyến bay thương mại khiến Winfrey phải chờ khoảng 4 giờ tại sân bay quốc tế O’Hare ở Chicago. Sau sự cố đó, bà lựa chọn máy bay riêng để chủ động hơn về lịch trình và có không gian riêng tư khi di chuyển.

Gulfstream IV là chiếc máy bay phản lực đầu tiên mà vị nữ hoàng truyền thông này sở hữu.

Chiếc Gulfstream IV là máy bay phản lực thương gia tầm xa, có khả năng chở hơn 10 hành khách tùy cấu hình. Winfrey sử dụng chiếc máy bay này trong những năm đầu của hành trình sở hữu chuyên cơ trước khi chuyển sang một mẫu có tầm bay xa hơn.

Đến đầu những năm 2000, nhu cầu di chuyển quốc tế khiến Winfrey chuyển sang Bombardier Global Express XRS. Đây là mẫu máy bay đặc biệt đáng chú ý trong đội bay của bà vì khác với những chiếc Gulfstream được sử dụng trước và sau đó.

Global Express XRS có tầm bay khoảng 6.000 hải lý, tương đương hơn 11.000 km, với tốc độ hành trình khoảng Mach 0,85. Với khả năng này, máy bay có thể thực hiện những hành trình xuyên lục địa mà không cần dừng tiếp nhiên liệu trong điều kiện phù hợp.

Điểm được Winfrey chú trọng không chỉ nằm ở khả năng bay xa. Cabin của chiếc Global Express XRS được bố trí như một không gian làm việc và nghỉ ngơi, gồm khu vực văn phòng phía trước, không gian làm việc ở giữa và phòng riêng phía sau.

Bà cũng bổ sung các giải pháp cách âm, hệ thống liên lạc vệ tinh, thiết bị giải trí trên máy bay cùng những trang bị phục vụ việc làm việc và nghỉ ngơi trong các chuyến bay dài. Theo nguồn được Stacker dẫn lại, máy bay có thể chở hơn 12 hành khách tùy cấu hình.

Từ G550 đến G700, đội máy bay liên tục được nâng cấp

Năm 2013, Winfrey quay trở lại với Gulfstream khi sở hữu một chiếc G550 với giá khoảng 61 triệu USD theo nguồn được Stacker dẫn lại. Ba năm sau, bà tiếp tục chuyển sang Gulfstream G650ER, mẫu máy bay thuộc nhóm phản lực thương gia tầm cực xa, trị giá 75 triệu USD.

G650ER tiếp tục phục vụ nhu cầu di chuyển đường dài của Winfrey trước khi bà chuyển sang Gulfstream G700. Chiếc G700 được bổ sung vào đội bay vào năm 2025, trở thành máy bay hiện tại của Winfrey theo các nguồn theo dõi đội bay.

Siêu phi cơ này có giá từ khoảng 75 triệu đến 80 triệu USD (từ 1,9 nghìn tỷ đến 2,08 nghìn tỷ đồng). Tầm bay lên đến 14.355km, tốc độ đạt Mach 0.935, gần bằng tốc độ âm thanh.

Gulfstream G700 là chiếc máy bay có khả năng gần đạt tới vận tốc âm thanh.

Điểm đáng chú ý là cả 5 máy bay trong hành trình sở hữu của Winfrey đều sử dụng số đăng ký đuôi N540W, tạo sự thống nhất giữa những chiếc máy bay được bà lần lượt thay thế trong hơn ba thập kỷ.

Khác với một số người nổi tiếng thường biến chuyên cơ thành một phần hình ảnh cá nhân, cách sử dụng máy bay của Winfrey thiên về công năng. Những chiếc máy bay được cấu hình để phục vụ đồng thời công việc, các cuộc họp riêng và nghỉ ngơi trong những hành trình dài.

Riêng với Global Express XRS, cabin được chia thành ba khu vực chính. Phía trước là văn phòng dành cho các cuộc họp riêng, khu vực trung tâm phục vụ làm việc và phần phía sau là không gian nghỉ ngơi có giường gấp cùng phòng vệ sinh riêng.

Hành trình sở hữu máy bay của Winfrey vì vậy cũng phản ánh sự thay đổi về nhu cầu di chuyển của một nhân vật truyền thông hoạt động trên phạm vi quốc tế. Từ chiếc Gulfstream IV mua năm 1991, bà lần lượt chuyển sang những mẫu máy bay có tầm bay xa hơn và không gian cabin được thiết kế phù hợp hơn với việc vừa làm việc vừa nghỉ ngơi trong những chuyến bay kéo dài hàng nghìn km.

Hiện tại, Gulfstream G700 là chiếc máy bay mới nhất trong chuỗi 5 chuyên cơ mà Winfrey từng sở hữu. Theo dữ liệu theo dõi đội bay, chiếc G700 là máy bay đang hoạt động, trong khi các mẫu Bombardier Global và Gulfstream trước đó được xếp vào nhóm máy bay lịch sử của Winfrey.