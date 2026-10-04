4 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất 2026: iPhone 18 ra mắt, giá đời cũ giảm sâu

iPhone 18 series chính thức ra mắt cũng là lúc giá các đời iPhone trước trên thị trường máy cũ bước vào đợt giảm mạnh nhất trong năm. Với ngân sách từ khoảng 10 triệu đến hơn 25 triệu đồng, người dùng hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc iPhone cao cấp, cấu hình tốt và vẫn dùng mượt trong nhiều năm tới.

Mỗi khi Apple giới thiệu thế hệ iPhone mới, thị trường máy cũ lại chứng kiến một làn sóng đổi máy lớn. Người dùng bán lại các đời trước để lên đời, khiến nguồn hàng dồi dào và giá bán giảm rõ rệt chỉ sau vài tuần. Đây thường là giai đoạn giá iPhone cũ "mềm" nhất trong năm, đặc biệt với các dòng Pro và Pro Max.

Bên cạnh mức giá hấp dẫn, nguồn hàng nhiều cũng giúp người mua dễ chọn được máy đẹp, pin còn tốt và ngoại hình gần như mới. Đó là lợi thế khó có được vào những thời điểm khan hàng.

Một lý do quan trọng khác là iPhone vốn nổi tiếng với chính sách cập nhật phần mềm dài hạn. Apple thường hỗ trợ cập nhật iOS cho mỗi đời máy khoảng 6 - 7 năm, nên một chiếc iPhone ra mắt cách đây 2 - 4 năm vẫn còn nhiều thời gian sử dụng, nhận đầy đủ tính năng mới và các bản vá bảo mật.

Nhiều mẫu iPhone cũ đang hạ giá đáng kể sau khi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max ra mắt

1. iPhone 13 Pro

Giá tham khảo: từ khoảng 10 triệu đồng (bản 256GB).

Với mức giá chỉ ngang một chiếc smartphone Android tầm trung, iPhone 13 Pro mang lại trải nghiệm của một mẫu flagship thực thụ. Điểm sáng lớn nhất của máy là màn hình ProMotion với tần số quét 120Hz, giúp mọi thao tác vuốt chạm, cuộn trang đều mượt mà. Đây là tính năng mà nhiều mẫu iPhone bản thường ra mắt sau này vẫn chưa được trang bị.

Máy sở hữu cụm 3 camera gồm camera chính, góc siêu rộng và tele zoom quang 3x, đi kèm chế độ chụp macro cận cảnh. Thiết kế khung thép không gỉ sáng bóng vẫn mang lại cảm giác cao cấp khi cầm trên tay. Chip A15 Bionic hiện vẫn xử lý tốt các tác vụ phổ thông như lướt mạng xã hội, xem video, chụp ảnh hay chơi game ở mức cấu hình vừa phải.

Tuy nhiên, người mua cần lưu ý iPhone 13 Pro không hỗ trợ Apple Intelligence, vẫn dùng cổng Lightning và nhiều máy trên thị trường đã có pin xuống cấp sau vài năm sử dụng. Mẫu iPhone này phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người lần đầu chuyển sang dùng iPhone với ngân sách hạn chế.

2. iPhone 14 Pro Max

Giá tham khảo: từ khoảng 15 triệu đồng (bản 128GB).

Nếu yêu thích màn hình lớn để xem phim, chơi game hay làm việc, iPhone 14 Pro Max là cái tên đáng cân nhắc nhất trong tầm giá. Máy sở hữu màn hình 6,7 inch, độ sáng cao, hỗ trợ 120Hz và là thế hệ đầu tiên có Dynamic Island cùng tính năng màn hình luôn bật (Always-On Display).

Camera chính của iPhone 14 Pro Max được nâng cấp lên độ phân giải 48MP, cho ảnh chi tiết hơn hẳn các đời trước, đặc biệt trong điều kiện đủ sáng. Chip A16 Bionic vẫn còn rất mạnh mẽ so với nhu cầu sử dụng hiện nay, kết hợp viên pin dung lượng lớn giúp máy dễ dàng trụ hết một ngày dài.

Điểm trừ của iPhone 14 Pro Max là trọng lượng khá nặng, vẫn dùng cổng Lightning và không được hỗ trợ Apple Intelligence. Dù vậy, đây vẫn là lựa chọn hợp lý cho người cần màn hình lớn, camera tốt với ngân sách tầm trung.

3. iPhone 15 Pro Max

Giá tham khảo: từ khoảng 20 triệu đồng (bản 256GB).

iPhone 15 Pro Max được xem là mẫu iPhone cũ có sự cân bằng tốt nhất giữa giá bán và trải nghiệm. So với iPhone 14 Pro Max, máy chuyển sang khung viền titan giúp trọng lượng nhẹ hơn đáng kể, cầm nắm thoải mái hơn trong thời gian dài.

Đây cũng là đời iPhone đầu tiên chuyển sang cổng USB-C, giúp người dùng dùng chung cáp sạc với laptop, máy tính bảng và nhiều thiết bị khác. Nút Action thay thế cho cần gạt rung truyền thống, cho phép tùy chỉnh để mở nhanh camera, đèn pin, ghi âm hoặc phím tắt yêu thích. Camera tele zoom quang 5x là điểm cộng lớn với người thích chụp chân dung hay chụp xa.

Quan trọng nhất, nhờ chip A17 Pro và 8GB RAM, iPhone 15 Pro Max hỗ trợ bộ tính năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence. Có thể nói đây là mẫu Pro Max có giá rẻ nhất hiện nay được trải nghiệm AI của Apple. Máy phù hợp với người muốn trải nghiệm gần như flagship và có kế hoạch sử dụng lâu dài từ 3 - 4 năm.

4. iPhone 16 Pro Max

Giá tham khảo: từ khoảng 22,5 triệu đồng (bản 256GB).

Dành cho người dùng muốn trải nghiệm cao cấp nhưng không muốn chi quá nhiều cho iPhone 18 Pro Max, iPhone 16 Pro Max là lựa chọn đáng tiền nhất lúc này. Máy sở hữu màn hình 6,9 inch lớn nhất từng có trên iPhone tính đến thời điểm ra mắt, viền màn hình được làm mỏng tối đa mang lại cảm giác hiển thị tràn viền ấn tượng.

Chip A18 Pro mạnh mẽ đảm bảo hiệu năng vượt trội, xử lý mượt mà các tựa game nặng, chỉnh sửa video hay các tính năng Apple Intelligence. Máy được bổ sung nút Camera Control giúp mở nhanh camera và điều chỉnh thông số chụp chỉ bằng một chạm. Camera góc siêu rộng được nâng lên 48MP, đồng thời hỗ trợ quay video 4K ở 120 khung hình/giây.

Thời lượng pin của iPhone 16 Pro Max cũng thuộc hàng tốt nhất trong các đời iPhone, thoải mái sử dụng cả ngày dài với cường độ cao. Với thời gian hỗ trợ cập nhật phần mềm còn rất dài, đây là chiếc iPhone cũ có thể dùng tốt đến 5 năm nữa mà không cần lo lắng về hiệu năng.