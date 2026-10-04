Từ 5/10, VietinBank phong tỏa một phần tiền trong tài khoản ngân hàng đối với trường hợp sau

Từ ngày 5/10/2026, VietinBank chính thức bổ sung phương thức phong tỏa số tiền tương ứng trên tài khoản thanh toán đối với các khoản phí thẻ ghi nợ chưa được thanh toán. Người dùng thẻ, đặc biệt là những ai mở thẻ nhưng ít sử dụng, cần lưu ý để tránh bị ảnh hưởng.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa thông báo cập nhật phương thức thu các khoản phí liên quan đến việc phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ. Theo đó, kể từ thứ Hai tuần tới (ngày 5/10/2026), với những khoản phí chưa được thanh toán, ngân hàng sẽ phong tỏa số tiền tương ứng trên tài khoản thanh toán của khách hàng.

Số tiền này sẽ được gỡ phong tỏa ngay khi khách hàng hoàn thành việc thanh toán các khoản phí còn tồn đọng. Nói cách khác, nếu tài khoản có đủ số dư nhưng khoản phí vẫn chưa được trừ, một phần tiền trong tài khoản sẽ tạm thời không thể sử dụng cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được hoàn tất.

Theo VietinBank, việc điều chỉnh này nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và giúp khách hàng sử dụng các tiện ích của thẻ ghi nợ một cách thuận tiện, liên tục. Cơ chế được thực hiện trên cơ sở các quy định và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Trước đó, từ ngày 17/8/2026, VietinBank đã bắt đầu thu các khoản phí theo biểu phí (nếu có phát sinh) từ các tài khoản thanh toán mà khách hàng mở tại ngân hàng. Quy định mới áp dụng từ ngày 5/10 là bước tiếp theo, bổ sung thêm phương thức phong tỏa đối với những khoản phí chưa thu được.

Điều này đồng nghĩa với việc các khoản phí như phí thường niên, phí duy trì hay các loại phí dịch vụ thẻ khác sẽ khó có thể "treo" trong thời gian dài như trước. Nếu không để ý, khách hàng có thể bất ngờ khi thấy một phần số dư bị tạm khóa vào thời điểm cần dùng tiền.

Nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất là những khách hàng mở thẻ ghi nợ nhưng hiếm khi sử dụng, hoặc có nhiều thẻ tại cùng ngân hàng mà quên theo dõi. Dù không phát sinh giao dịch, thẻ vẫn có thể phát sinh phí thường niên hằng năm. Khi các khoản phí này tích lũy và chưa được thanh toán, số tiền tương ứng trong tài khoản có thể bị phong tỏa.

Để chủ động, khách hàng nên kiểm tra lại danh sách thẻ đang sở hữu, rà soát lịch sử giao dịch và các khoản phí trên ứng dụng VietinBank iPay, đồng thời duy trì số dư đủ để thanh toán phí đúng hạn. Với những thẻ không còn nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể cân nhắc liên hệ ngân hàng để làm thủ tục đóng thẻ, tránh phát sinh thêm phí không cần thiết.

Mọi thắc mắc liên quan, khách hàng có thể truy cập website VietinBank, đến chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất hoặc gọi hotline 1900 558 868 để được hỗ trợ.

Bên cạnh thay đổi về phương thức thu phí, VietinBank cũng đã cập nhật quy trình rút tiền mặt tại hệ thống ATM/RATM, chuyển từ "trả tiền trước, trả thẻ sau" sang "trả thẻ trước, trả tiền sau". Với quy trình mới, sau khi chọn số tiền cần rút, máy ATM sẽ đưa thẻ ra trước, khách hàng rút thẻ thì khay tiền mới mở để nhận tiền mặt và hóa đơn (nếu có).

Thay đổi này áp dụng cho tất cả các loại thẻ do VietinBank và ngân hàng khác phát hành khi giao dịch tại các máy ATM/RATM của VietinBank đáp ứng điều kiện kỹ thuật trên toàn quốc. Theo ngân hàng, quy trình mới giúp hạn chế tình trạng quên thẻ, giảm sự cố máy thu giữ thẻ và tăng an toàn cho khách hàng. Ngân hàng khuyến nghị khách hàng nhận thẻ ngay khi máy trả ra và nhận tiền kịp thời, tránh để quá thời gian chờ khiến máy tự động thu giữ cả thẻ lẫn tiền.