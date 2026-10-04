Thông báo đến người dùng điện thoại Samsung Galaxy cũ

Người dùng những mẫu điện thoại Samsung Galaxy cũ cần lưu ý những thay đổi mới từ Samsung.

Nhiều mẫu smartphone Galaxy đang tiến gần đến cuối vòng đời cập nhật phần mềm. Danh sách này gồm một số mẫu Galaxy S, điện thoại màn hình gập và các thiết bị tầm trung từng được bán phổ biến.

Theo GizmoChina, Galaxy Z Fold3 và Galaxy Z Flip3, ra mắt vào tháng 8/2021, đã hoàn tất chu kỳ cập nhật hệ điều hành Android từ tháng 8/2025. Hai mẫu smartphone màn hình gập này tiếp tục được Samsung cung cấp các bản vá bảo mật đến tháng 8/2026, trước khi kết thúc hỗ trợ phần mềm theo lộ trình.

Đây là những mẫu máy màn hình gập đầu tiên của Samsung áp dụng thiết kế thế hệ mới, đồng thời từng nằm trong nhóm smartphone cao cấp của hãng. Sau khoảng 5 năm kể từ thời điểm ra mắt, các thiết bị này bắt đầu bước vào giai đoạn cuối của vòng đời phần mềm.

Galaxy S22 sẽ nhận bản vá bảo mật đến năm 2027

Trong nhóm sản phẩm cao cấp, Galaxy S22, S22+ và S22 Ultra đã kết thúc chu kỳ cập nhật các phiên bản Android mới từ tháng 2/2026. Samsung dự kiến tiếp tục phát hành bản vá bảo mật cho ba mẫu máy đến tháng 2/2027.

Một số mẫu Galaxy cao cấp và tầm trung sẽ lần lượt kết thúc hỗ trợ phần mềm trong giai đoạn 2026-2027. (Ảnh: GizmoChina)

Điều này đồng nghĩa người dùng Galaxy S22 vẫn có thể tiếp tục sử dụng thiết bị trong thời gian tới, nhưng không còn được nâng cấp lên những phiên bản Android mới sau khi chu kỳ cập nhật hệ điều hành kết thúc.

Ngoài dòng Galaxy S22, một số mẫu máy khác cũng được dự kiến kết thúc hỗ trợ trong năm 2027, gồm Galaxy S21 FE 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A14, Galaxy Z Fold4 và Galaxy Z Flip4.

Thời điểm cụ thể có thể khác nhau tùy từng thiết bị và chính sách cập nhật của Samsung tại từng thị trường. Tuy nhiên, điểm chung là các mẫu máy này đều đang tiến gần đến giai đoạn cuối trong vòng đời hỗ trợ phần mềm.

Việc dừng cập nhật Android không khiến smartphone lập tức ngừng hoạt động. Người dùng vẫn có thể thực hiện các tác vụ thông thường như gọi điện, nhắn tin, truy cập Internet hoặc sử dụng ứng dụng, miễn là các ứng dụng này còn tương thích với phiên bản hệ điều hành trên thiết bị.

Tuy nhiên, khi thời hạn nhận bản vá bảo mật kết thúc, những lỗ hổng mới được phát hiện sẽ không còn được nhà sản xuất xử lý trên các thiết bị này. Đây là vấn đề đáng lưu ý với người dùng thường xuyên sử dụng smartphone để đăng nhập tài khoản, thực hiện giao dịch ngân hàng hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân.

Vòng đời phần mềm ngày càng quan trọng

Một chiếc smartphone hết thời hạn cập nhật không đồng nghĩa người dùng phải thay máy ngay. Nếu thiết bị vẫn đáp ứng tốt nhu cầu về hiệu năng, pin và các ứng dụng đang sử dụng, người dùng vẫn có thể tiếp tục khai thác trong thời gian dài hơn.

Thời gian được cập nhật Android và nhận bản vá bảo mật ngày càng trở thành yếu tố quan trọng khi lựa chọn smartphone. (Ảnh: DMX)

Dù vậy, thời gian hỗ trợ phần mềm đang trở thành một tiêu chí đáng chú ý khi lựa chọn smartphone mới. Bên cạnh cấu hình, camera hay dung lượng pin, số năm được cập nhật hệ điều hành và nhận bản vá bảo mật cũng ảnh hưởng trực tiếp đến vòng đời sử dụng của thiết bị.

Samsung những năm gần đây đã kéo dài đáng kể thời gian hỗ trợ trên các dòng smartphone mới. Một số mẫu cao cấp hiện được hãng cam kết cập nhật phần mềm trong tối đa 7 năm, trong khi một số thiết bị thuộc phân khúc tầm trung có thời gian hỗ trợ lên đến 6 năm.

So với các thế hệ Galaxy ra mắt trước đây, chính sách này giúp người dùng có thể sử dụng smartphone trong thời gian dài hơn mà vẫn tiếp cận các phiên bản phần mềm mới và những bản vá bảo mật quan trọng.

Với những người đang sử dụng các mẫu Galaxy sắp hết hỗ trợ, việc kiểm tra chính xác thời hạn cập nhật của từng thiết bị sẽ giúp cân nhắc thời điểm nâng cấp phù hợp. Trong khi đó, với người mua máy mới, vòng đời phần mềm có thể trở thành một trong những yếu tố quyết định giá trị sử dụng thực tế của smartphone trong nhiều năm.

Theo GizmoChina