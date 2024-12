Như đã hẹn, đúng 0h ngày 6/12, Rosé trình làng album đầu tay rosie. Trước khi ra mắt full album 12 tracks, giọng ca chính BLACKPINK đã phát hành 2 MV là APT. và number one girl, đồng thời liên tục chia sẻ về ý tưởng tạo nên rosie. Ngoại trừ APT. là ca khúc duy nhất collab với Bruno Mars có không khí vui tươi, sôi động hợp “quẩy”, thì toàn bộ rosie là “nhạc suy”, viết về tình yêu tan vỡ của chính chủ.

Chiến lược tung APT. một cách bất ngờ đã giúp Rosé tạo đà thuận lợi cho album đầu tay. Bởi khi ca khúc này gây bão toàn cầu, người ta càng trông đợi vào sản phẩm dài hơi của giọng ca chính BLACKPINK.

Cả làng nhạc nổi bão, G-Dragon không ngoại lệ

Trong 4 thành viên BLACKPINK, Rosé là thành viên duy nhất không lập công ty riêng hậu rời YG. Cô quyết định gia nhập The Black Label - hãng thu của người anh thân thiết Teddy và ký hợp tác với hãng thu Atlantic - thuộc tập đoàn Warner Music để phát hành, quảng bá quốc tế. Ở thời điểm công bố gia nhập The Black Label thay vì lập công ty riêng như 3 chị em, Rosé từng khiến dân tình tiếc nuối và lo ngại chiến lược của Teddy sẽ ảnh hưởng đến cô.

Nhưng hiện tại, Rosé đã chứng minh bản thân hoàn toàn độc lập trong sự nghiệp cá nhân. Và đúng như lời tuyên bố khi ấy, Rosé chọn The Black Label là để chuyên tâm vào công việc sản xuất album đầu tay.

Rosé tham gia sáng tác trong toàn bộ 12 tracks, kiểm soát việc hợp tác sản xuất với ekip làm nhạc quốc tế như Bruno Mars, D'Mile, Carterlang, Omer Fedi...

Rosé tham gia sáng tác trong toàn bộ 12 tracks album rosie, kiểm soát việc hợp tác sản xuất với ekip làm nhạc quốc tế như Bruno Mars, D'Mile, Carterlang, Omer Fedi... Tổng cộng, có hơn 20 cùng hợp lực để sản xuất âm nhạc cho 12 ca khúc trong album rosie, nhưng câu chuyện của Rosé vẫn là ý tưởng chủ đạo.

Rosé khiến cả làng nhạc chuyển từ trạng thái hoài nghi sang ngóng chờ, nhất là sau khi APT. tạo nên hiện tượng, xô đổ nhiều kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”. Không vội vã, Rosé tiến từng bước chậm mà chắc. Để khi chốt sổ toàn bộ vào đúng tháng 12, thì Rosé chính là thành viên BLACKPINK đầu tiên xuất xưởng album đầu tay.

Rosé nhận được lời chúc mừng từ 3 thành viên BLACKPINK

Đoá hồng nước Úc chính là “number one girl” không thể thiếu của BLACKPINK

Ngày 6/12, Rosé nhận được lời chúc mừng từ 3 thành viên BLACKPINK. Jennie, Lisa và Jisoo luôn dành những lời có cánh để khen ngợi Rosé. BLACKPINK chứng minh 4 cô gái là một tập thể hoàn hảo, dù họ có đang tách riêng để theo đuổi sự nghiệp cá nhân. Đoá hồng nước Úc chính là “number one girl” không thể thiếu của BLACKPINK.

G-Dragon - ông hoàng Kpop cũng phải trầm trồ trước album đầu tay của cô em thân thiết

Đặc biệt, G-Dragon - ông hoàng Kpop cũng phải trầm trồ trước album đầu tay của cô em thân thiết. Trên Instagram, G-Dragon chia sẻ album mới của Rosé, đánh dấu màn tương tác công khai hiếm hoi sau hơn 10 năm hợp tác lần đầu trong bài hát Without You với đoá hồng nước Úc. Trên các BXH âm nhạc Hàn Quốc hiện tại, G-Dragon và Rosé cũng là 2 cái tên nắm giữ ngôi vị #1, #2 với 2 ca khúc Home Sweet Home - APT.. Điều này càng khiến tương tác của G-Dragon với Rosé trở nên thú vị với fan nhạc.

Rosé - MV toxic till the end

Ngoài việc tung toàn bộ album rosie lên các nền tảng, Rosé còn phát hành MV cho track toxic till the end - cũng là ca khúc được yêu thích nhất hiện tại. Quay MV tại Mỹ, đóng cặp cùng nam chính Gossip Girl version mới Even Mock, toxic till the end khắc hoạ cuộc tình độc hại đã khiến truyền thông chú ý thời gian qua. Nụ hôn của Rosé với nam chính MV toxic till the end chỉ chớp nhoáng nhưng đủ gây náo động. MXH bùng nổ cảm xúc sửng sốt hoặc bị sốc, đủ thấy sức ảnh hưởng của giọng ca chính BLACKPINK đến giới trẻ lớn đến thế nào.

Nụ hôn của Rosé với nam chính MV toxic till the end chỉ chớp nhoáng nhưng đủ gây náo động

Ở một số chỗ, fan nhạc vẫn mong Rosé làm tốt hơn. Điển hình như việc sắp xếp cấu trúc album. APT. là ca khúc duy nhất vui tươi, làm ảnh hưởng đến mood của người nghe giữa lúc đang chìm đắm vào cảm xúc bi luỵ Rosé tạo nên. Về production, rosie chưa đáp ứng hoàn toàn những tai nghe khó tính. Màu sắc tổng thể album có phần gợi nhớ đến phần chung âm nhạc Taylor Swift hay Ariana Grande trong eternal sunshine.

Để chuẩn bị một sản phẩm chỉn chu từ nhạc đến hình, đánh dấu sự trưởng thành với tư cách ca sĩ nhạc pop, bước qua lằn ranh 1 idol Kpop, Rosé đã thành công

Nhưng nhìn chung, để chuẩn bị một sản phẩm chỉn chu từ nhạc đến hình, đánh dấu sự trưởng thành với tư cách ca sĩ nhạc pop, bước qua lằn ranh 1 idol Kpop, Rosé đã thành công. Cô nàng tự sáng tác, sản xuất và phát hành album cho chính mình. Rosé xứng đáng nhận về cơn mưa lời khen và nhiều kỳ vọng từ khán giả.

Thực lực chứng minh qua những con số

Sau APT., đến hiện tại là album rosie, Rosé đang ở đỉnh cao sự nghiệp được chứng minh qua những con số khủng. Trưa 6/12 (theo giờ Việt Nam), Rosé đạt peak mới trên Spotify. Cô là nghệ sĩ nữ solo Kpop đầu tiên chạm đến mốc 60 triệu người nghe hàng tháng, giữ kỷ lục cao nhất ở thời điểm hiện tại. Bài hát APT. vẫn trụ vững vị trí trong top 5 Spotify Toàn cầu.

toxic till the end là track mới có thành tích nổi bật nhất. MV thu về hơn 14 triệu views sau 1 ngày lên sóng, đạt #1 trending YouTube toàn cầu.

toxic till the end là track mới có thành tích nổi bật nhất

Album rosie đạt hạng #1 trên iTunes Worldwide và thị trường châu Âu. Album cũng lọt top 10 Apple Music tại 80 quốc gia, vùng lãnh thổ, Rosé là nghệ sĩ nữ Kpop đầu tiên làm được điều này. 10 ca khúc mới của album thu về hơn 2.6 triệu streams trên Spotify chỉ trong nửa ngày tracking.

Rosé đang làm tốt ở cả thị trường quốc tế lẫn nội địa

Tại Hàn Quốc, album rosie là album của nghệ sĩ nữ solo Kpop bán chạy nhất ngày đầu trên Hanteo năm 2024 với 316 nghìn bản. Trong ngày đầu ra mắt, Rosé hiện có 6 bài hát lọt Melon Top 100 gồm APT. (#2); toxic till the end (#9); number one girl (#45); 3am (#75); two years (#99); gameboy (#100). 0h ngày 7/12 (giờ Hàn Quốc), toxic till the end đạt thứ hạng khả quan trên các BXH thuộc iChart dù là nhạc full tiếng Anh, lần lượt #9 MelOn; #16 Genie; #3 Bugs; #16 FLO.

Tổng quan, Rosé đang làm tốt ở cả thị trường quốc tế lẫn nội địa.

Truyền thông quốc tế nói gì?

Lần đầu ra mắt album, Rosé được tạp chí âm nhạc lâu đời Rolling Stone đánh giá tích cực, với 3.5 sao cho rosie. Rolling Stone đánh giá tổng quát: “Thành viên BLACKPINK mang đến lời bài hát buồn bã với một nét nhẹ nhàng, linh hoạt trên rosie”, đồng thời ghi nhận “Là một phần tư nhóm nhạc nữ lớn nhất Kpop và là đại diện các thương hiệu lớn như Tiffany và Saint Laurent, không còn nghi ngờ gì nữa, Rosé đã được rất nhiều người dành tặng những lời khen ngợi như thế này và hơn thế nữa. Nhưng rosie không phải là chiến thắng kiểu ‘đế quốc từ một ngôi sao hạng A kiêu ngạo’. Thay vào đó là một màn trình diễn hấp dẫn đầy biến hóa của Rosé và giọng hát dễ mến.”

Với vai trò giám đốc sản xuất toàn album, Rosé cho thấy sự đa năng và hiểu biết về nhạc pop của cô

Rolling Stone dành tặng nhiều lời khen cho không gian âm nhạc chung của rosie. Với vai trò giám đốc sản xuất toàn album, Rosé cho thấy sự đa năng và hiểu biết về nhạc pop của cô. Toàn bộ album là sự đồng đều về khả năng “chơi melody” và diễn giải câu chuyện qua ca từ. “Những nét chấm phá như vậy cho thấy sự tự tin có thể tạo nên âm nhạc pop đỉnh cao — và rosie đã thực hiện được lời hứa đó hơn cả mong đợi nhờ phần sáng tác và hình ảnh người phụ nữ quyến rũ ở trung tâm album”, Rolling Stone nhận xét.

Cùng với Rolling Stone, tờ AP của Mỹ cũng nhận xét tốt về album rosie. AP viết rosie “có lúc kín đáo, có lúc lại tràn đầy sức sống”, nhưng cũng gây buồn ngủ nhẹ. AP đánh giá cao những điểm chấm phá thú vị như APT. hay giai điệu có chút synth-pop như 2 Years, để không gian chung không quá chìm lắng.

Rosé có thể tự hào rằng bản thân đã tạo ra một album đầu tay khá trọn vẹn, đặt nền móng cho cô nàng chinh phục thị trường quốc tế

“Album là một chuyến tàu lượn siêu tốc cảm xúc dễ đồng cảm, những bài hát diễn tả những thử thách và đau khổ của những năm đầu trưởng thành, tìm kiếm sự kết nối và bị kéo vào những mối tình lãng mạn chẳng dẫn đến đâu. Nhưng xuyên suốt, người hâm mộ cả BLACKPINK và Rosé có thể sẽ nhớ những bài hát sôi động của nhóm cô ấy. Rốt cuộc, tuổi 20 của bạn cũng dành cho tiệc tùng, chứ không chỉ là đau khổ”, AP News.

Chiến lược của Rosé là tập trung vào xúc cảm và âm nhạc. Đọc những dòng này, Rosé có thể tự hào rằng bản thân đã tạo ra một album đầu tay khá trọn vẹn, đặt nền móng cho cô nàng chinh phục thị trường quốc tế.