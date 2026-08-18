Trước 9h sáng nên làm những việc này để giảm nguy cơ đột quỵ

Đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa và có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, thay đổi một số thói quen sinh hoạt, đặc biệt thực hiện những việc này trước 9h sáng, có thể góp phần giảm nguy cơ đột quỵ.

Theo Eating Well, bác sĩ tim mạch người mỹ Christie M. Ballantyne cho biết, một số thói quen đơn giản vào buổi sáng có thể giảm nguy cơ đột quỵ:

Uống thuốc tim mạch đúng chỉ định

Dùng thuốc điều trị tim mạch đúng hướng dẫn, chẳng hạn thuốc hạ huyết áp hoặc cholesterol, là một trong những cách đơn giản để giảm nguy cơ đột quỵ.

Theo bác sĩ Ballantyne, kiểm soát huyết áp đóng vai trò quan trọng. Ông lưu ý, huyết áp trên 140-145mmHg không phải mức "ranh giới" mà đã được xem là cao. Với người có nguy cơ cao, huyết áp tối ưu nên dưới 120mmHg.

Không thêm chất tạo ngọt vào cà phê

Bác sĩ Ballantyne cho rằng không cần thiết phải từ bỏ cà phê buổi sáng nếu cơ thể của bạn vẫn dung nạp tốt. Tuy nhiên, ông khuyến cáo nên thận trọng với các chất tạo ngọt nhân tạo thường được dùng để thay thế đường trong đồ uống, bởi một số loại có thể tiềm ẩn những rủi ro đối với sức khỏe tim mạch.

Giữ tinh thần thoải mái

Luôn giữ tinh thần thoải mái. Ảnh minh họa.

Căng thẳng kéo dài có thể khiến huyết áp tăng. Thiền vài phút vào buổi sáng có thể giúp cơ thể thư giãn và hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Một cái ôm từ người thân, bạn bè hoặc thú cưng cũng giúp giảm căng thẳng. Người không thích ôm có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho bạn bè.

Tăng cường vận động vào buổi sáng

Không phải ai cũng có thời gian tập luyện trước khi đi làm. Tuy nhiên, mỗi người vẫn có thể tăng vận động bằng những cách đơn giản.

Đạp xe đạp buổi sáng giúp tăng sức bền và độ dẻo dai. Ảnh minh họa.

Đi xe đạp đến nơi làm việc hoặc đi cầu thang thay thang máy..., đều giúp cơ thể vận động nhiều hơn. Đồng hồ thông minh và ứng dụng theo dõi bước chân cũng có thể nhắc người dùng đứng dậy, đi lại thường xuyên. Ông Ballantyne khuyến nghị cố gắng đạt 7.000 bước mỗi ngày.

Chế độ ăn sáng cân bằng, lành mạnh

Một bữa sáng cân bằng giúp cơ thể có đủ năng lượng và các dưỡng chất cần thiết để bắt đầu ngày mới. Người ăn sáng nên ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, chất béo tốt và các nguồn dinh dưỡng tự nhiên.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, bữa sáng nên hạn chế thực phẩm nhiều đường, bởi tiêu thụ quá mức có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường - một yếu tố nguy cơ của đột quỵ.

Bỏ thuốc lá và thuốc lá điện tử

Hút thuốc là một trong những hành vi gây hại nghiêm trọng nhất đối với nguy cơ đột quỵ. Theo bác sĩ Ballantyne, người sử dụng thuốc lá điện tử để cai nicotine vẫn đối mặt với nguy cơ đáng kể, bởi các chất từ thuốc lá điện tử đi trực tiếp vào hệ tuần hoàn.

Các nghiên cứu cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa việc sử dụng thuốc lá truyền thống và thuốc lá điện tử với nguy cơ sức khỏe.

(theo vietnamnet, thanhnien)