"Trùm nhạc phim Hàn" 10CM hoà giọng cùng các nghệ sĩ Việt

Vừa qua, phần trình diễn của các ca sĩ, nhạc sĩ trong khung cảnh mùa thu đông đẹp tại Hàn Quốc đã gây chú ý cho khán giả. Buổi diễn được sắp xếp bên ngoài một trường quay nổi tiếng tại Quận Gapyeong, Tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Cách trung tâm Seoul gần 2 tiếng đi xe, đây là khu phức hợp văn hoá âm nhạc với hệ thống phòng thu, phòng học, nhà triễn lãm, công viên, sân khấu… và nhiều mô hình phục vụ cho hoạt động biểu diễn.

Các ca sĩ Việt Nam rất háo hức khi có dịp trình diễn tại địa điểm được xem là "làng âm nhạc" đầu tiên của Hàn Quốc, nơi người dân xứ kim chi luôn được chìm đắm trong không gian lễ hội văn hoá, nghệ thuật

Trong buổi ghi hình có sự xuất hiện của khách mời đặc biệt là ca sĩ 10CM, một trong những nghệ sĩ indie hàng đầu của xứ sở kim chi. 10CM tên thật là Kwon Jeong Yeol, là một trong những tên tuổi hàng đầu được yêu thích tại Hàn Quốc. Sở hữu ngoại hình điển trai, chất giọng khác biệt, 10CM dễ dàng chinh phục người nghe từ những lần đầu tiên. Trong năm 2024, anh đã tổ chức tour diễn Châu Á tại Singapore, Thái Lan, Philippines, Đài Loan…

Giọng ca nổi tiếng người Hàn Quốc 10CM.

10CM còn là chủ nhân của rất nhiều bản nhạc phim nổi tiếng như Tell me it's not a dream (nhạc phim Nữ hoàng nước mắt), Spring Snow (nhạc phim Cõng anh mà chạy), But It’s Destiny (nhạc phim Hạ cánh nơi anh), Lean On Me (nhạc phim Khách sạn ánh trăng)…

Các nghệ sĩ đã cùng hòa giọng ca khúc Spring Snow thuộc một trong những bộ phim truyền hình hot nhất Châu Á 2024 Cõng anh mà chạy. Ngoài ra, ca sĩ Hoàng Dũng còn viết lời Việt cho ca khúc Phonecert của 10CM, dựa trên bản dịch từ tiếng Hàn. Phần song ca của cả hai liên tiếp nhận được nhiều lời khen từ các thành viên. Bản thân 10CM cũng dành lời khen cho Hoàng Dũng khi đã chuyển ngữ ca khúc.

Vì chương trình có chủ đề Mình chia tay xong rồi nên các ca sĩ đã có những phần thảo luận sôi nổi về đề tài này. Nếu 10CM dứt khoát chia tay không thể làm bạn thì Anh Tú lại khẳng định "sẵn sàng làm bạn với người yêu cũ. Vì bất khả kháng phải chấp nhận chia tay nhưng lâu lâu hỏi thăm nhau cũng được, đã từng là thanh xuân của nhau mà".