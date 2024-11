Tối 23/11, đại nhạc hội Vincom20 - Chào Tôi Mới đã chính thức được diễn ra tại Quảng trường K-Town, Vinhomes Ocean Park 2. Đây là đêm nhạc nằm trong chuỗi sự kiện "bom tấn" chào mừng sinh nhật tuổi 20 của Vincom và được xem là một trong những đêm nhạc đình đám nhất diễn vào dịp cuối năm tại thủ đô Hà Nội.

Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, chương trình thực hiện nhằm mục đích tri ân khách hàng cũng như đánh dấu chặng đường phát triển ấn tượng của hệ thống Vincom Center. Đặc biệt, đại nhạc hội Vincom20 còn có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao đình đám đến từ Hàn Quốc và Việt Nam. Trong đó không thể không nhắc đến nhóm nhạc huyền thoại Gen2 Kpop T-ara cùng dàn nghệ sĩ Vbiz được yêu mến như Tóc Tiên, Anh Tú, Orange, JinE và Liz Kim Cương.

Clip toàn cảnh đại nhạc hội Vincom20

T-ara đội nón lá Việt Nam, gây sốc visual cùng màn fanchant “đỉnh nóc” từ cộng đồng V-Queen’s

Một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất trong đêm chắc chắn phải nhắc sự xuất hiện của nhóm nhạc T-ara. Là lần trở lại thủ đô Hà Nội sau khoảng 12 năm và trở lại Việt Nam sau 7 năm, đây là dịp hiếm hoi mà T-ara có thể gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam nhân dịp sự kiện sinh nhật 20 năm của Vincom nên các cô gái đã chuẩn bị điều bất ngờ để dành tặng cộng đồng V-Queen’s.

Ngay từ khi bước lên sân khấu, T-ara đã gây sốc visual với nhan sắc xinh đẹp “không góc chết” như các “thần tiên tỷ tỷ”. Cả 4 thành viên còn gây bất ngờ khi đội nón lá Việt Nam và khiến người hâm mộ không khỏi xúc động xen lẫn tự hào khi T-ara luôn dành sự tôn trọng cho văn hóa của Việt Nam và cũng như lời cảm ơn dành cho các fan đã yêu thương nhóm suốt hơn 1 thập kỷ qua.

Mở đầu màn trình diễn, T-ara mang đến ca khúc Bo Peep Bo Peep - bản hit nổi tiếng với vũ đạo tay mèo huyền thoại. Ngay khi giai điệu quen thuộc vang lên, không khí tại Quảng trường K-Town lập tức bùng nổ với hàng nghìn tiếng hò reo từ khán giả. Đây cũng chính là ca khúc đưa khán giả trở về với thời kỳ hoàng kim của Kpop Gen2 khi từng vũ đạo, từng nốt nhạc đều gợi nhớ về một thời thanh xuân “rửa lửa”. Đặc biệt, cộng đồng V-Queen’s còn khiến màn trình diễn thêm phần ấn tượng hơn bao giờ hết khi thể hiện màn fanchant chuẩn xác đến từng nhịp, tạo nên bầu không khí “hot hơn 1000 độ” tại quảng trường K-Town.

Tiếp sau đó, T-ara mang đến ca khúc Sexy Love - bản hit từng làm mưa làm gió Kpop với phong cách electro-pop hiện đại. Không gian sân khấu của Đại nhạc hội Vincom20 lúc này cũng trở nên lung linh hơn bao giờ hết nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu ứng ánh sáng đèn LED cùng phần âm nhạc sôi động tạo nên bữa tiệc thị giác đầy mê hoặc.

Khép lại phần biểu diễn, T-ara mang đến siêu hit đình đám Roly Poly - một bản hit mang phong cách retro vui nhộn từng thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc châu Á vào năm 2011. Với vũ đạo đặc trưng và giai điệu dễ gây nghiện, Roly Poly khiến cả Quảng trường K-Town như bùng nổ trong tiếng hát, tiếng hò reo và những động tác nhảy từ hàng chục nghìn khán giả.

“Đặc sản” trong mỗi lần xuất hiện tại Việt Nam của T-ara không thể thiếu màn nói tiếng Việt “dễ như ăn kẹo” của 4 cô gái. Trong màn giao lưu, các thành viên liên tục nói “Xin chào” và giới thiệu tên của mình bằng tiếng Việt. Cô nàng Eunjung chia sẻ: “Được biểu diễn trong đại nhạc hội kỷ niệm 20 năm của Vincom là một niềm vinh dự rất lớn của chúng tôi. Nhờ có Vincom mà ngày hôm nay chúng tôi mới được hội ngộ các fan sau 7 năm. Hy vọng mọi người sẽ dành sự yêu thương cho T-ara.

Chúng tôi muốn dành lời cảm ơn đến V-Queen’s đã luôn dành sự ủng hộ cho chúng tôi suốt thời gian qua. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Vincom vì đã mời chúng tôi đến Việt Nam để chúng tôi có thể được gặp các V-Queen’s và thể hiện tình yêu của chúng tôi với các fan. Vincom là một thương hiệu rất gần gũi với người dân Việt Nam và chúng tôi cảm thấy rất vinh dự khi ngày hôm nay được biểu diễn trong chương trình đại nhạc hội chúc mừng sinh nhật 20 năm của Vincom. Tôi yêu các bạn”.

Clip T-ara giao lưu với người hâm mộ

Dàn nghệ sĩ Vbiz “đốt cháy” bầu không khí, mang đến loạt hit khuấy đảo đại nhạc hội Vincom20

Mở đầu đêm nhạc, ca sĩ Orange xuất hiện với “vibe” quyến rũ, đưa khán giả lạc vào miền ký ức đầy cảm xúc qua loạt ca khúc đình đám. Bản ballad sâu lắng Khi Em Lớn đã chạm đến trái tim người nghe như mang một lời tự sự đầy trăn trở về hành trình trưởng thành. Tiếp nối là Gặp Lại Năm Ta 60 - ca khúc đậm chất hoài niệm, tái hiện những câu chuyện tuổi trẻ với sự kết nối mạnh mẽ đến hành trình 20 năm của Vincom. Khán giả không khỏi xúc động khi âm nhạc hòa quyện cùng hình ảnh những dấu mốc đáng nhớ trong sự phát triển của Vincom, được trình chiếu trên màn hình LED khổng lồ.

Để khép lại phần trình diễn của mình, Orange mang đến phiên bản remix sôi động của Em Hát Ai Nghe khiến cả quảng trường K-Town bùng nổ hơn bao giờ hết. Từng nốt nhạc như dẫn dắt khán giả đến những ký ức đẹp đẽ, đồng thời gợi lên niềm háo hức chờ đợi hành trình mới của Vincom trong tương lai.

Chương thứ hai của đêm nhạc là sân khấu tôn vinh những dấu ấn rực rỡ trên khắp Việt Nam của Vincom, được tái hiện qua loạt bản hit đình đám. Sự xuất hiện của Liz Kim Cương đã ngay lập tức khuấy động bầu không khí với ca khúc Take It Show. Hình ảnh các dancer trong trang phục đầy phong cách của giới trẻ đã mang đến một vibe mới mẻ, trẻ trung, mô phỏng nhịp sống sôi động tại các trung tâm thương mại Vincom trên cả nước. Tiếp nối là những ca khúc tạo nên thương hiệu của Liz như My Key (Remix) với tiết tấu sôi động và Cinderella Đi Bar với giai điệu cuốn hút, lôi cuốn khán giả nhún nhảy theo từng nhịp.

Đặc biệt, JinE đã đưa khán giả vào một không gian âm nhạc đầy cảm xúc với 3 ca khúc liên tiếp. Be Mine mang đến thông điệp yêu thương, kết nối. Trong khi ca khúc Good Day To Be Loved khiến khán giả cảm nhận được sự ấm áp, nhẹ nhàng. Phần trình diễn kết thúc bằng Hello Việt Nam - bài hát vừa là lời chào thân thiện vừa thể hiện tình yêu sâu sắc mà nghệ sĩ dành cho đất nước và khán giả Việt Nam.

Anh Tú là nam nghệ sĩ duy nhất trong dàn line-up nên sự xuất hiện của anh khiến sân khấu như “nổ tung” với những tiếng hò reo phấn khích. Anh mở đầu bằng bản mashup Đôi Mắt & Chiếc Khăn Gió Ấm. Đây đều là những ca khúc gắn liền với tuổi thanh xuân của khán giả. Với giọng hát nội lực và phong thái trình diễn lôi cuốn, Anh Tú tiếp tục “đốt cháy” không gian bằng loạt hit ballad như Khóa Ly Biệt, Duyên Do Trời Phận Tại Ta. Trước khi khép lại bằng phiên bản remix của Yêu 5. Sự kết hợp giữa giọng ca nam tính và giai điệu sôi động đã biến sân khấu trở thành một bữa tiệc âm nhạc đích thực.

Với chủ đề INTO THE WORLD – NEW ERA – GREEN FUTURE, chương cuối của đại nhạc hội là màn trình diễn mang tính bứt phá, đại diện cho một hành trình mới đầy hy vọng. Tóc Tiên đã mở đầu bằng ca khúc đầy cảm xúc mang tên Tôi Phi Thường, tái hiện lại hành trình 20 năm Vincom qua những thước phim ý nghĩa và lắng đọng.

Ngay sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục thay đổi bầu không khí với loạt ca khúc sôi động gồm Cọng Tóc Mai và Big Girl Don’t Cry như lời khẳng định tinh thần mạnh mẽ, đầy nữ quyền. Đặc biệt, với bản hit Ngày Mai, Tóc Tiên một lần nữa khẳng định vị trí của mình trong lòng người hâm mộ. Cô đồng thời cũng truyền tải thông điệp về một tương lai rộng mở, chào đón những bước chân khám phá, dẫn dắt khán giả bước vào kỷ nguyên “Tôi mới” đầy năng lượng.

Đại nhạc hội Vincom20 khép lại trong những tràng pháo hoa rợp trời cùng cảm xúc sau đêm nhạc kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ Đêm nhạc không những đưa khán giả đi qua mọi cung bậc trạng thái cảm xúc khác nhau mà còn là nơi đánh thức những ký ức đẹp đẽ và truyền cảm hứng cho một tương lai tràn đầy hy vọng. Đại nhạc hội chính là cột mốc đánh dấu 20 năm đáng tự hào của Vincom và mở ra một chương mới, nơi mỗi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực. Những giai điệu của đêm nhạc Vincom20 chắc chắn sẽ còn đọng lại mãi trong lòng khán giả và nhắc nhớ về sức mạnh của sự sáng tạo, kết nối và tinh thần đổi mới không ngừng.