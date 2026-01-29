Không phải những siêu sao tấn công thượng thặng, mà chính Anatoliy Trubin – một thủ môn mới là cái tên khiến cả thế giới bóng đá phải ngả mũ sau đêm huyền diệu tại Champions League. Với bàn thắng không tưởng vào lưới Real Madrid, thủ thành người Ukraine đã chính thức bước vào ngôi đền của những kỷ lục.

Trận đấu giữa Benfica và Real Madrid tại vòng phân hạng Champions League 2025/26 vốn đã kịch tính, nhưng cái kết của nó lại vượt xa mọi kịch bản điên rồ nhất. Phút 90+7, khi tỷ số đang là 3-2 nghiêng về Benfica và sức ép từ "Kền kền trắng" đang đè nặng, Anatoliy Trubin đã quyết định thực hiện một hành động mang tính biểu tượng.

Từ một tình huống lên tham gia hỗ trợ, thủ thành cao 1m99 này đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2, khiến cầu trường Da Luz nổ tung. Bàn thắng này không chỉ giúp Benfica bỏ túi 3 điểm quý giá mà còn biến Trubin trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử ghi bàn vào lưới Real Madrid tại đấu trường châu Âu. Một thống kê đủ để khiến bất kỳ tiền đạo lừng danh nào cũng phải ghen tị.

Trubin gây sốt tại Champions League (Ảnh: Reuters)

Trubin là ai?

Sinh năm 2001 tại Ukraine, Anatoliy Trubin sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm trong màu áo Shakhtar Donetsk trước khi chuyển sang Benfica vào mùa hè năm 2023. Với mức giá 10 triệu euro thời điểm đó, nhiều người cho rằng Benfica đã sở hữu một "món hời". Và thực tế đã chứng minh điều đó.

Thủ môn mới nổi Anatoliy Trubin (Ảnh: Reuters)

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m99, Trubin không chỉ là một bức tường thành vững chắc trong khung gỗ với khả năng phản xạ xuất thần, mà còn là một "trạm phân phối bóng" hiện đại. Khả năng chơi chân điềm tĩnh giúp anh trở thành mắt xích quan trọng trong lối chơi triển khai từ sân nhà của đội bóng Bồ Đào Nha. Dưới sự dẫn dắt của những chiến lược gia lão luyện, Trubin đã trưởng thành vượt bậc để chiếm suất bắt chính tại cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia Ukraine.

Sau màn trình diễn "vô tiền khoáng hậu" trước Real Madrid, giá trị của Trubin trên thị trường chuyển nhượng đã tăng vọt. Hiện anh được định giá khoảng 28 triệu euro, nhưng con số thực tế để thuyết phục Benfica nhả người chắc chắn sẽ cao hơn gấp nhiều lần.

Những tin đồn về việc các "ông lớn" Ngoại hạng Anh, đặc biệt là Manchester United dưới triều đại mới, đang theo sát Trubin không còn là điều bất ngờ. Với sự kết hợp giữa thể hình vượt trội, tâm lý thép và cái duyên ghi bàn kỳ lạ, Anatoliy Trubin đang định nghĩa lại vai trò của một thủ môn trong bóng đá hiện đại.