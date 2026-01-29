Thủ môn hotboy Cao Văn Bình có bạn gái chưa?

Sau thành công tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, thủ thành Cao Văn Bình không chỉ gây ấn tượng bởi tài năng trên sân cỏ mà còn khiến người hâm mộ thích thú trước sự hóm hỉnh, khéo léo trong đời thường.

Mới đây, trong buổi giao lưu trực tiếp tại quê nhà Nghệ An cùng hai đồng đội Đình Bắc và Quốc Cường, thủ môn Cao Văn Bình đã trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Bên cạnh những chia sẻ chuyên môn về giải đấu vừa qua, chuyện tình của nam thủ môn sinh năm 2005 là chủ đề được người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Đáng chú ý nhất trong buổi giao lưu là khoảnh khắc một khán giả đặt câu hỏi trực diện về tình trạng hôn nhân và liệu anh đã có "người thương" hay chưa. Trước câu hỏi khó, "người gác đền" của U23 Việt Nam đã có màn xử lý đầy thông minh và hài hước. Anh ngượng ngùng đáp lại: "Câu hỏi này khó quá, chắc em xin phép giữ bí mật, không thể tiết lộ ra được. Tiết lộ ra là chết" .

Văn Bình xin được giữ kín về chuyện tình ái (Ảnh: FBNV)

Câu trả lời lấp lửng cùng biểu cảm "dở khóc dở cười" của Văn Bình đã khiến cả hội trường bùng nổ trong tiếng cười. Dù không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, nhưng phản ứng này càng khiến các fan nữ thêm phần tò mò về danh tính "bóng hồng" bí ẩn của anh.

Dù giữ kín chuyện riêng tư, Cao Văn Bình vẫn thoải mái hé lộ về tiêu chuẩn "nửa kia" của mình. Nam thủ môn sở hữu chiều cao 1,83m cho biết anh thích những cô gái cao trên 1,5m, có ngoại hình dễ thương và đặc biệt là phải biết nấu ăn.

Cùng chung chủ đề này, các đồng đội của anh cũng có những lựa chọn khác nhau. Nếu Đình Bắc mong muốn tìm một người bạn đời biết thấu hiểu và tôn trọng các quyết định sự nghiệp, thì tiền vệ Quốc Cường lại ưu tiên mẫu bạn gái có học thức để cùng đồng hành trên con đường chuyên nghiệp.

Cao Văn Bình đang là cái tên vụt sáng sau màn trình diễn xuất thần tại trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc. Cú cản phá quyết định trên chấm luân lưu của anh đã trực tiếp giúp "Chiến binh sao vàng" giành chiến thắng nghẹt thở.

Không chỉ ghi điểm bằng chuyên môn, Văn Bình còn sở hữu ngoại hình điển trai và cơ bụng 6 múi, giúp anh nhanh chóng sở hữu lượng fan đông đảo.