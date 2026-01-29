Đình Bắc được AFC vinh danh là ngôi sao tiêu biểu tại U23 Châu Á 2026

Kết thúc hành trình đầy cảm xúc tại đấu trường châu lục, đội tuyển U23 Việt Nam không chỉ để lại dấu ấn bằng tấm Huy chương Đồng quý giá mà còn sở hữu cá nhân kiệt xuất trong đội hình tiêu biểu. Theo đánh giá từ AFC, Nguyễn Đình Bắc chính là "ngòi nổ" quan trọng nhất, người đã duy trì phong độ ổn định và tỏa sáng rực rỡ xuyên suốt giải đấu để giúp đội bóng áo đỏ khẳng định vị thế trước các đối thủ hàng đầu.

Với hiệu suất ghi bàn ấn tượng, Nguyễn Đình Bắc đã chính thức giành danh hiệu Vua phá lưới AFC U23 Asian Cup 2026 sau khi ghi được 4 bàn thắng và đóng góp 2 đường kiến tạo. AFC nhận định đây là một "giải đấu đáng nhớ" của tiền đạo trẻ này, khi anh liên tục tạo ra những khoảnh khắc đột biến, thay đổi hoàn toàn cục diện trong các trận cầu then chốt. Sự nhạy bén trong vòng cấm và khả năng dứt điểm đa dạng của Đình Bắc đã khiến mọi hàng phòng ngự đối phương phải dè chừng.

AFC đánh giá Đình Bắc là ngôi sao sáng (Ảnh: AFC)

Thành công của cá nhân Đình Bắc song hành với thành tích tập thể đầy tự hào của U23 Việt Nam dưới triều đại HLV Kim Sang Sik. Sau thất bại đáng tiếc tại bán kết, các chiến binh sao vàng đã thể hiện bản lĩnh kiên cường trong trận tranh hạng Ba gặp đối thủ mạnh U23 Hàn Quốc. Trải qua những phút thi đấu căng thẳng, U23 Việt Nam đã khuất phục đội bóng xứ Kim Chi trên chấm luân lưu đầy may rủi để chính thức cán đích ở vị trí thứ Ba chung cuộc.

Chiến tích này không chỉ mang về tấm Huy chương Đồng danh giá mà còn là lời khẳng định đanh thép cho sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá trẻ Việt Nam. Việc một cầu thủ nội như Đình Bắc vượt qua hàng loạt ngôi sao từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Saudi Arabia để đoạt danh hiệu Vua phá lưới là minh chứng rõ nét cho tiềm năng của thế hệ cầu thủ hiện tại.

Tại giải đấu năm nay, U23 Nhật Bản đã lên ngôi vô địch sau chiến thắng trước U23 Trung Quốc trong trận chung kết. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, U23 Việt Nam và cá nhân Nguyễn Đình Bắc chắc chắn đã để lại một kỷ niệm khó quên trong lòng người hâm mộ và giới chuyên môn quốc tế.