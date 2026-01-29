Từ SofM đến LazyFeel: Những game thủ Việt khiến thế giới phải "ngả mũ" kính phục

Trong hơn một thập kỷ phát triển của thể thao điện tử Việt Nam, giấc mơ "vươn ra biển lớn" luôn là khao khát cháy bỏng nhất. Không chấp nhận bó hẹp trong khuôn khổ giải đấu quốc nội, những tài năng kiệt xuất đã dũng cảm xách ba lô lên đường, đối mặt với rào cản ngôn ngữ, văn hóa và áp lực cạnh tranh khủng khiếp để tìm kiếm vinh quang nơi đất khách.

SofM - game thủ biểu tượng của Thể thao điện tử Việt Nam

Và trong số những người tiên phong xuất ngoại để tìm kiếm vinh quang, Lê Quang Duy hay còn được thế giới biết đến với cái tên SofM - chính là tượng đài của thành công. Câu chuyện của SofM tại Trung Quốc không đơn thuần là chuyện một game thủ được tuyển về để chơi game, mà là hành trình của một "kẻ chinh phục".

SofM là tuyển thủ duy nhất của Việt Nam thi đấu ở một trận Chung kết của CKTG bộ môn LMHT

Đặt chân đến LPL - giải đấu Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) khắc nghiệt bậc nhất hành tinh, chàng trai người Hà Nội đã làm thay đổi hoàn toàn tư duy đi rừng của cả một khu vực lớn mạnh. Lối chơi cướp rừng táo bạo, tư duy kiểm soát độc dị và kỹ năng xử lý thượng thừa của SofM đã khiến những đối thủ sừng sỏ nhất cũng phải e dè. Đỉnh cao trong sự nghiệp của anh chính là việc dẫn dắt Suning Gaming tiến thẳng vào trận Chung kết Thế giới năm 2020, một chiến tích mà chưa từng có game thủ Việt nào chạm tới.

Đến hiện tại, SofM vẫn đang sát cánh MVKE tại giải đấu LCP - giải đấu cấp độ cao nhất của khu vực châu Á - Thái Bình Dường

LazyFeel - game thủ 18 tuổi mở ra trang sử mới của LCK

Nếu SofM là người khẳng định vị thế, thì LazyFeel (Trần Bảo Minh) lại là đại diện cho sự bứt phá tốc độ và tư duy "dám nghĩ dám làm" của thế hệ Gen Z mới. Ở tuổi 18, LazyFeel đã làm được điều "không tưởng" mà cả nền LMHT Việt Nam khao khát suốt một thập kỷ qua: Trở thành tuyển thủ ngoại quốc đầu tiên thi đấu chính thức tại LCK - giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Hơn 10 năm LCK được tổ chức, giải đấu này chưa từng có ngoại binh bởi người Hàn vẫn giữ vị thế độc tôn của bộ môn này. Tuy nhiên với tài năng đặc biệt cũng như tiềm năng rộng mở, LazyFeel đã làm được điều này khi vừa tròn 18 tuổi.

Lazyfeel là game thủ duy nhất thi đấu tại LCK mà không mang quốc tịch Hàn

Hành trình của chàng trai sinh năm 2007 nhanh, dứt khoát và đầy điện năng hệt như vị tướng tủ Zeri làm nên tên tuổi của cậu. Mọi chuyện bắt đầu từ cú sốc vào đầu năm 2024, khi LazyFeel khiến cộng đồng quốc tế ngỡ ngàng bằng việc leo lên Top 1 Thách Đấu máy chủ Hàn Quốc - môi trường luyện tập khắc nghiệt nhất thế giới, xô đổ kỷ lục trước đó của đàn anh SofM. Thành tích ấy không phải may mắn, mà là kết quả của tài năng thiên bẩm kết hợp với cường độ luyện tập phi thường. Ngay lập tức, "viên ngọc thô" này lọt vào mắt xanh của DRX - nhà vô địch thế giới 2022.

Xạ thủ sinh năm 2007 có kỹ năng và tư duy chơi game được đánh giá rất cao

Không mất nhiều thời gian ở đội trẻ, tháng 1/2025, LazyFeel chính thức được đôn lên đội hình chính. Đến ngày 1/5/2025, cậu đi vào lịch sử khi có trận ra mắt tại LCK, giúp DRX ngắt mạch thua và thậm chí ẵm luôn danh hiệu Tuyển thủ xuất sắc nhất trận (POG) ngay trong lần đầu chào sân. Một chàng trai Việt Nam nhỏ bé, đứng giữa sân khấu lớn của những huyền thoại thế giới, nhưng không hề khớp tâm lý mà ngược lại, thi đấu đầy thăng hoa và tự tin.

Game thủ Việt Nam đầu tiên đi đến CKTG VALORANT

Không chỉ gói gọn trong Liên Minh Huyền Thoại, ngọn lửa xuất ngoại còn lan tỏa mạnh mẽ sang các bộ môn bắn súng chiến thuật (FPS). Cộng đồng game thủ chắc chắn không thể quên những cái tên như Ngô "crazyguy" Công Anh trong bộ môn CS:GO và sau này là VALORANT. Với khả năng bắn tỉa "thần sầu" và tư duy chiến thuật sắc bén, crazyguy đã từng chinh chiến qua nhiều màu áo của các tổ chức quốc tế lớn tại khu vực Đông Nam Á, trở thành trụ cột không thể thay thế trong các đội hình đa quốc tịch.

crazyguy là game thủ thành công nhất ở bộ môn VALORANT tại Việt Nam

Năm 2025, crazyguy đã là cái tên đầu tiên của Việt Nam tham dự VALORANT Champions - giải đấu được xem là CKTG của bộ môn này cùng RRQ. Trước đó, game thủ này cũng đã vô địch VCT Pacific Stage 1 - giải thể thao điện tử cấp độ cao nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của bộ môn VALORANT cùng nhiều thành tích khác.

Nhìn lại hành trình của những "ngôi sao xuất ngoại" này, chúng ta thấy được một mẫu số chung: đó là tài năng thiên bẩm kết hợp với sự nỗ lực phi thường. Họ không chỉ đi tìm danh vọng cá nhân mà còn mang trên vai trọng trách của những đại sứ hình ảnh. Mỗi pha xử lý mãn nhãn của SofM hay những kỷ lục mới của LazyFeel trên đấu trường quốc tế đều đang góp phần đưa thêm hình ảnh đẹp và phô diễn trình độ của game thủ nước nhà, khiến thế giới phải nhìn nhận Việt Nam như một khu vực giàu tiềm năng và nhân tài.