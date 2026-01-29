Đình Bắc kể nén đau thi đấu ở U23 châu Á, tái hiện màn ăn mừng ngạo nghễ trước gần 2000 bà con làng xóm

Sau hành trình đầy ấn tượng tại đấu trường châu lục, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã trở về quê nhà Nghệ An trong sự chào đón nồng nhiệt của người thân và hàng xóm. Đáng chú ý, gia đình nam cầu thủ đã tổ chức đại tiệc lên tới 180 mâm cỗ với gần 2000 người để tri ân sự ủng hộ của bà con lối xóm.

Ít ai biết rằng, để có được những phút giây thăng hoa trên sân cỏ, Đình Bắc đã phải trải qua những áp lực không nhỏ về mặt tâm lý. Chia sẻ về pha lập công đầy cảm xúc vừa qua, tiền đạo trẻ cho biết anh đã ấp ủ ý tưởng về một màn ăn mừng đặc biệt từ rất lâu. Đó không chỉ là sự giải tỏa cá nhân mà còn là lời khẳng định cho khát khao khẳng định mình trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo sinh năm 2004 cho biết đã suy nghĩ rất lâu về pha ăn mừng ấy và quyết định thực hiện ở giải U23 châu Á. Đình Bắc cũng hé lộ trong giải đấu đã phải nén đau, nhưng vẫn cống hiến hết mình.

"Cá nhân em không có thể trạng tốt nhất vì có vết đau, nhưng em chấp nhận đánh đổi để thi đấu và cống hiến cho U23 Việt Nam", Đình Bắc chia sẻ.

Những tâm sự của Đình Bắc ở quê nhà Nghệ An (Video: Như Hoàn)

Đình Bắc tái hiện pha ăn mừng (Ảnh: Như Hoàn)

Đình Bắc với kiểu ăn mừng chào quen thuộc (Ảnh: AFC)

Đình Bắc giữa hàng nghìn người hâm mộ là bà con làng xóm (Ảnh: Như Hoàn)

Gần 2000 khách để chúc mừng gia đình Đình Bắc (Ảnh: Như Hoàn)

Bữa tiệc không chỉ là dịp để mừng công mà còn là minh chứng cho sự gắn kết bền chặt giữa các tuyển thủ và người hâm mộ tại quê nhà. Sự tiếp đãi nồng hậu này chính là "liều thuốc" tinh thần vô giá, giúp Đình Bắc hồi phục năng lượng và điều trị chấn thương trước khi bước vào những thử thách tiếp theo cùng câu lạc bộ và đội tuyển.