Cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam - Đình Bắc

Những ngày cuối năm, về Yên Trung (Nghệ An), người ta không cần hỏi nhiều để biết nhà Đình Bắc ở đâu.

Chỉ cần rẽ vào sân bóng làng - một khoảng đất nện đã mòn dấu giày, nơi mấy đứa trẻ đang đá bóng giữa trưa. Thấy máy quay, chúng reo lên, giọng còn nguyên sự háo hức của tuổi thơ:

"Anh Bắc cố lên! Anh Bắc cố lên!".

Ở cái làng nhỏ này, Đình Bắc không phải là "cầu thủ trẻ xuất sắc", cũng chẳng phải "niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam". Bắc là đứa nhỏ ngày xưa còi cọc, hay chạy chân trần theo trái bóng. Và đến giờ, trong mắt nhiều người, cậu vẫn chỉ là "thằng Bắc ngoan lắm".

Dọc con đường bê tông nhỏ dẫn vào nhà, ai cũng có thể kể vài mẩu chuyện về cậu bé từng bị chê là quá nhỏ để theo nghiệp quần đùi áo số. Người thì nhớ Bắc ngày nào "còi dí", người khác cười xòa: "Giờ cao to 1m80 rồi chứ đâu còn Bắc còi nữa".

Nhưng dù bóng đá có đưa Bắc đi xa đến đâu, với Yên Trung, cậu vẫn là đứa con của làng. Chính từ nơi bình dị ấy, hành trình của Đình Bắc bắt đầu. Không phải bằng ánh đèn sân khấu, mà bằng những lần bị từ chối.

Đình Bắc lớn lên trong bầu không khí bóng đá đặc quánh – nơi mà lũ trẻ dường như biết đá bóng trước khi biết viết tên mình. Trong giấc mơ non nớt của cậu bé ngày ấy, màu áo vàng Sông Lam Nghệ An là niềm kiêu hãnh, và những Văn Quyến, Công Vinh, Quế Ngọc Hải là ngọn hải đăng rực rỡ nhất.

10 tuổi, Bắc mang theo tất cả niềm tin ngây thơ ấy gõ cửa lò đào tạo quê hương, để rồi sau 4 năm ăn tập nhận lại một gáo nước lạnh: "Về đi, còi quá không đá bóng được đâu". 1m50 - con số khô khốc bỗng chốc hóa thành bức tường thành sừng sững, chặn đứng lối vào đam mê. Bắc lầm lũi xách giày quay về, nuốt nước mắt vào trong với ý nghĩ: "Thế là hết rồi". Nhưng số phận luôn biết cách thử thách con người. Hai năm sau ngày cánh cửa ở Vinh đóng lại, một khe cửa hẹp khác mở ra xứ Quảng xa xôi. 16 tuổi, Bắc gom góp chút hy vọng cuối cùng khăn gói vào Tam Kỳ tập thử. Trong ký ức của HLV Đặng Đức Nhật, Bắc ngày đó mong manh, gầy gò, đến mức "đẩy cây tạ 10kg còn không nổi".

Thế nhưng, ẩn sâu trong thân hình như "gió thổi là bay" lại là một đôi chân biết nói và một cái đầu không biết cúi. Cái gật đầu của các thầy ở Quảng Nam như chiếc phao cứu sinh vớt lấy ước mơ của đứa trẻ. Bắc học cách chắt chiu từng cơ hội. Cậu lầm lũi tập luyện, kiên nhẫn chờ đợi, nhặt nhạnh từng phút ra sân từ đội trẻ để rồi rực sáng ở đội một Quảng Nam.

Mùa giải Hạng Nhất 2023 trở thành bước ngoặt định mệnh. Đình Bắc bé xíu năm nào đã là mắt xích không thể thay thế, đưa Quảng Nam trở lại V.League. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải chính là tấm vé thông hành đưa cái tên Nguyễn Đình Bắc bước thẳng lên Đội tuyển Quốc gia, mở ra một chương mới hào quang nhưng cũng đầy rẫy chông gai.

Ngày cái tên Nguyễn Đình Bắc xuất hiện trong danh sách tập trung Đội tuyển Quốc gia, cậu đứng chênh vênh giữa lằn ranh của những ánh mắt nghi ngại. Người ta thì thầm một cầu thủ vừa chân ướt chân ráo đi lên từ giải Hạng Nhất, liệu đã đủ "độ chín" để chung mâm với các đàn anh? Liệu chiếc áo tuyển có quá rộng với đôi vai gầy guộc ấy?

Nhưng bóng đá luôn có chỗ cho những kẻ dám mơ mộng, HLV Philippe Troussier đã chọn Bắc như một "canh bạc" đầy tính toán của ông. Ông nhìn thấy ở Bắc không chỉ là kỹ thuật, mà là sự "lì lợm", thứ tài sản quý giá nhất của một chiến binh trẻ.

Ở tuổi 19, Bắc bước ra sân với cái "ngông" đáng yêu của thế hệ Gen Z không biết e dè, không biết "ngợp" trước những cái bóng khổng lồ của lịch sử. Bắc đã trả lời bằng khoảnh khắc làm nổ tung khán đài khi ghi bàn vào lưới Philippines tại vòng loại World Cup 2026. Đỉnh điểm tại Asian Cup 2023, trước một Nhật Bản hùng mạnh bậc nhất châu lục, chàng trai nhỏ bé Đình Bắc đã làm nên điều không tưởng. Một cú bật cao, một cái lắc đầu ngược vẽ nên đường cong siêu thực tung lưới đối phương. Khoảnh khắc ấy, cả châu Á phải ngả mũ trước một ngôi sao mới nổi của bóng đá Việt Nam.

Sau những phút giây thăng hoa trên đất Qatar, Đình Bắc bước vào một vùng nhiễu động mà chính cậu cũng không lường trước được. Như bao đứa trẻ lần đầu thấy tên mình phủ kín mặt báo, Bắc lạc lối trong những lời tung hô. Đôi chân cậu vẫn chạm đất, nhưng tâm trí thì đã trót lơ lửng giữa những tầng mây.

Cái "ngông" từng giúp Bắc tỏa sáng trước người Nhật, nay lại vô tình đẩy cậu đi lệch đường ray. Những lần hội quân muộn, những giấc ngủ quên hay lối đá cá nhân trên sân cỏ đã kéo theo một hệ quả tất yếu: án kỷ luật nội bộ. Quyết định cho Đình Bắc xuống đội trẻ của HLV Văn Sỹ Sơn đến như một "cú phanh gấp". Nó đau, nhưng cần thiết để giữ một chiếc xe đang lao nhanh không xuống vực thẳm.

Bên ngoài, Bắc cố tỏ ra bình thản nhưng khi cánh cửa phòng khép lại, nỗi buồn mới thực sự xâm chiếm. Đó là nỗi hoang mang của một người trẻ lần đầu vấp ngã, chưa kịp hiểu mình phải đứng dậy bằng cách nào. Phong độ sa sút, chấn thương đeo bám khiến Bắc gần như gục ngã. Nhưng điều khiến chàng trai trẻ đau nhất khi quay đầu lại là nỗi buồn trong mắt bố mẹ. Chính ánh mắt ấy đã đánh thức Bắc.

Câu chuyện của Đình Bắc vì thế chạm vào nỗi lòng của biết bao người trẻ khác. Những người cũng từng bước vào đời với chút tài năng, chút may mắn, và cả sự bối rối khi thành công gõ cửa quá sớm.

Bắc trở thành một "hiện tượng", không chỉ bởi những bàn thắng siêu phẩm, mà bởi cách dám cúi đầu chấp nhận sai, chấp nhận án phạt, im lặng trước bão tố dư luận. Trưởng thành, hóa ra không phải là chưa từng vấp ngã mà là dám nhìn thẳng vào vết xước, chịu trách nhiệm và dũng cảm làm lại từ đầu. Chính cú ngã ấy đã trở thành bước đệm vững chắc nhất để Bắc bật cao hơn phiên bản của chính mình ngày hôm qua.

Sự trở lại mạnh mẽ đã kiến tạo nên một năm 2025 mà người ta gọi là năm "đại cát" của Đình Bắc. Tháng 7 năm 2025, giữa "chảo lửa" Indonesia, Bắc chơi bóng như thể muốn trút hết mọi dồn nén của những ngày tháng cũ. Cậu miệt mài xuyên phá, vừa ghi bàn vừa kiến tạo, kéo cả con tàu U23 Việt Nam lên đỉnh vinh quang Đông Nam Á. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải khi ấy chính là lời khẳng định đanh thép nhất: Đình Bắc đã thực sự trở lại!.

Đà thăng tiến như cơn sóng lớn cuốn phăng mọi vật cản. Đến tháng 12, tiền đạo sinh năm 2004 trở thành linh hồn trong lối chơi, góp công lớn giúp Việt Nam giành tấm HCV SEA Games 33. Ở cấp độ câu lạc bộ, Bắc cùng Công an Hà Nội thâu tóm cả Cúp Quốc gia lẫn Siêu cúp, khẳng định vị thế thống trị.

Khép lại năm 2025 bằng cú đúp danh hiệu cá nhân Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và Quả bóng Bạc Việt Nam ở tuổi 21. Với Đình Bắc chiến thắng lớn nhất không nằm ở chiếc cúp, nó nằm ở bản lĩnh của người đã đứng dậy sửa sai để viết tiếp giấc mơ của mình.

Giữa những tràng pháo tay không ngớt tán thưởng, người ta vẫn tìm thấy ở Bắc cái chất mộc mạc vẹn nguyên của một đứa con xa quê.

Không "màu mè", không dùng những lời hoa mỹ sáo rỗng để tô vẽ bản thân, Bắc chinh phục người đối diện bằng sự chân thành đến mức "thật thà đến thương". Trong buổi trò chuyện với MC Thái Trang trên sóng VTV1, khi được hỏi về cuộc sống ngoài sân cỏ, cậu có một câu trả lời khiến ai nghe cũng phải mỉm cười: "Em chỉ tập trung bóng đá thôi, em không có tài năng gì khác ngoài bóng đá cả. Em thích về nhà. Em rất thích được về nhà, về quê giao lưu và gặp gỡ tất cả mọi người ở quê".

Câu trả lời ấy vang lên với cái chất giọng đặc sệt xứ Nghệ, không chút trau chuốt của một người nổi tiếng. Hóa ra, sau những chuyến bay dài, sau những trận cầu căng thẳng và cả những sóng gió đã qua, đích đến cuối cùng của Bắc không phải là những bữa tiệc xa hoa, mà đơn giản chỉ là "vị nhà". Đó vẫn luôn là nơi bình yên nhất để trở về.

Lần theo lời tâm sự mộc mạc ấy, chúng tôi tìm về vùng quê Yên Trung, Nghệ An để được tận mắt thấy nơi vun đắp giấc mơ cho Đình Bắc. Bước qua cánh cổng của ngôi nhà cấp bốn giản dị, không gian bình yên đến lạ. Tiếp chúng tôi bên chén trà nóng hổi, ông Nguyễn Đình Ấp - bố Đình Bắc không giấu được ánh mắt tự hào khi nhắc về cậu con trai.

Ông chỉ tay về phía những tấm bằng khen, những chiếc huy chương được treo trang trọng, đó là những "chiến lợi phẩm" mà Bắc đã đổi bằng mồ hôi và cả nước mắt. Trong làn khói trà mỏng manh, câu chuyện của người cha đưa chúng tôi ngược về quá khứ, về cái ngày gia đình đánh cược tất cả để Bắc vào Quảng Nam khi cậu chỉ cao vỏn vẹn 1m55. Bởi chẳng ai dám tin cậu bé "hạt tiêu" kia sẽ làm nên chuyện. Rồi ông Ấp kể về giai đoạn Bắc gặp khó, bị kỷ luật, cậu giấu nhẹm vì sợ bố mẹ buồn. Nhưng ở quê, ông bà biết hết. Chỉ là họ chọn cách im lặng, "giả vờ không biết" để con không bị áp lực, rồi nhắn nhủ đầy bao dung: "Đã đam mê thì cực khổ cũng phải chịu. Bố mẹ vẫn làm việc lo cho con được, con cứ cố gắng".

Ông Ấp tâm sự: "Mẹ nó - mẹ Đình Bắc có bệnh tim, sức khỏe yếu. Hễ thấy con thi đấu mà bị đau nằm sân là bà ấy lại "đánh ngực" thùm thụp vì sợ, phải đi nằm nghỉ ngay chứ không dám xem tiếp. Bắc nó biết nên có đau mấy cũng ráng chịu, chấn thương toàn giấu, gọi về nhà lúc nào cũng cười bảo con không sao".

Thương con là vậy, nhưng ông Ấp và vợ lại chẳng nuông chiều, Đình Bắc giỏi đến đâu, có được gọi là "ngôi sao" hay "người hùng", thì trong mắt người cha nghiêm khắc, Bắc vẫn là "đứa nhỏ mới lớn".

"Ngôi sao gì, nó mới lớn được mấy hôm, vẫn là Bắc Còi thôi. Thấy con trưởng thành thì bố mẹ mừng, nhưng cũng lo. Bố vẫn hay dặn Bắc là con mới bắt đầu thôi, chưa nói trước được điều gì cả.Tuổi trẻ là đường dài, nếu được lâu dài thì mới là hay, chứ đừng vội mừng sớm. Ra ngoài xã hội Bắc phải tự lập, nhưng về nhà thì vẫn là con của bố mẹ".

Lời dặn dò của bố như "chiếc neo" vững chãi nhất, giữ cho đôi chân Bắc bám chặt trên mặt đất, để cậu không lạc trôi giữa dòng xoáy của những lời tụng ca một lần nữa. Với Bắc, những danh hiệu của năm 2025 chưa bao giờ là chiếc ghế êm ái để nghỉ ngơi, mà là hành trang quý giá để cậu gói ghém, mang theo vào cuộc viễn chinh lớn hơn ở VCK U23 Châu Á 2026. Đình Bắc "sắm vai kép phụ" nhưng mỗi lần ra sân đều để lại dấu ấn. Người hâm mộ sống trọn vẹn trong cảm xúc với pha kiến tạo, rồi tự mình ghi bàn của Bắc vào lưới U23 Hàn Quốc trận tranh HCĐ. Và cũng lặng người đi sau tấm thẻ đỏ khiến U23 Viêt Nam chỉ có người 10 trên sân. Dù ở bất kỳ những cung bậc nào trong trận đấu, người ta vẫn thấy sự khát khao cống hiến của Đình Bắc. Khép lại U23 châu Á với 4 pha lập công, Bắc trở thành chân sút nội tốt nhất lịch sử U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Nếu không có sự tôi luyện từ những "chảo lửa" rực cháy ở Đông Nam Á, chúng ta sẽ chẳng thể thấy một Đình Bắc bản lĩnh đến thế khi đứng trước những gã khổng lồ của châu lục. Vinh quang khu vực đã nhào nặn nên một Đình Bắc phiên bản điềm tĩnh, sắc sảo và mang tầm vóc của một chiến binh lớn. Nhìn cách Bắc nâng niu những bài học cũ để tỏa sáng, góp công đưa Việt Nam giành HCĐ U23 châu Á, người ta chợt nhận ra bóng đá Việt Nam luôn có những chu kỳ của phép màu.

Gần hai thập kỷ trước, tại Mỹ Đình 2008, cú đánh đầu ngược của Công Vinh đã xé toang sự im lặng của lịch sử, đưa chúng ta bước ra khỏi "vùng tối" ao làng. Mười năm sau, giữa tuyết trắng Thường Châu, Quang Hải vẽ nên đường cầu vồng tuyệt mỹ, định vị lại giá trị Việt Nam trên bản đồ châu lục. Và hôm nay, lịch sử dường như đang chọn Đình Bắc cho một "điểm chạm" tiếp theo.

Điều gì làm nên sự khác biệt của "biểu tượng mới" này?

Đó là sự tĩnh lặng của người đã nếm trải đủ vị đắng của vấp ngã để học cách làm chủ cảm xúc. Tại VCK U23 Châu Á 2026, ta thấy một Đình Bắc "thật" nhất. Không còn là những phút giây bốc đồng của tuổi trẻ, cậu chơi bóng như thể đang gánh trên vai cả khát vọng của quá khứ, rướn mình phá vỡ những giới hạn để chạm tới đỉnh cao. Đến cả một người đàn anh dạn dày sương gió như trung vệ Quế Ngọc Hải cũng không giấu được cái nhìn đầy nể phục dành cho người em:

"Tôi nghĩ số đông người hâm mộ đều đồng ý rằng Bắc đang là mẫu tiền đạo toàn diện hiếm có. Cậu ấy sở hữu tốc độ của một cơn lốc, kỹ thuật và sải chân dài đầy lợi thế. Tôi đặc biệt ấn tượng với bàn thắng sắc lẹm vào lưới Saudi Arabia. Nhưng đáng sợ hơn là khả năng không chiến với chiều cao trên 1m80. Cú đánh đầu tung lưới UAE là minh chứng cho một kỹ năng ưu tú khác của Bắc. Cậu ấy có "gen bản lĩnh" của những khoảnh khắc quyết định, điều mà bóng đá Việt Nam đang rất cần cho chặng đường dài phía trước".

U23 châu Á khép lại, phía trước Đình Bắc sẽ là ASEAN Cup 2026, - giải đấu Bắc sẽ sắm vai kẻ dẫn dắt cuộc chơi. Và xa hơn cả những danh hiệu khu vực, người ta bắt đầu thấy ở thế hệ của Bắc thứ ánh sáng dẫn lối đến những vùng đất mà chúng ta chưa từng đặt chân tới. Chúng ta từng tự hào về lứa cầu thủ vàng Thường Châu, nhưng có lẽ chưa bao giờ sở hữu một thế hệ mang tâm thế chinh phục thế giới mạnh mẽ như hiện tại.

Giấc mơ World Cup - từ những dòng chữ nằm yên trên băng rôn cổ động nay đang dần hiện hình qua những bước chạy đầy kiêu hãnh của Đình Bắc, Hiểu Minh, Khuất Văn Khang... Chúng ta tin, vì ta đang có những người trẻ dám từ chối sự an phận, dám dùng tài năng để hiện thực hóa những điều không tưởng.

Bóng đá, sau cùng là sự tiếp nối. Với Đình Bắc, ngọn đuốc vinh quang không chỉ được truyền tay, nó đang được ném vào những vùng tối mà chúng ta chưa từng đặt chân đến.