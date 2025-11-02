Trong ngày có 2 thời điểm vàng cám dỗ, nếu không ăn gì lúc đó bạn sẽ đốt mỡ, giảm cân nhanh!

Hầu hết phụ nữ rất dễ bị cám dỗ phải ăn gì đó vào 2 khung giờ này. Điều này vô tình khiến bạn luôn ngao ngán vì mỡ bụng, vì mỗi lần nhìn xuống chiếc cân:

Khung giờ đầu tiên: 16:00 - 18:00

Nhiều người cảm thấy khó cưỡng lại việc ăn sau 16:00. Lý do là vì 3-4 tiếng đã trôi qua kể từ bữa trưa, bữa ăn trước đó đã được tiêu hóa gần hết, lượng đường trong máu bắt đầu giảm và cảm giác đói xuất hiện. Nhiều người muốn ăn để bổ sung năng lượng và nạp lại năng lượng cho cơ thể.

Đây cũng là lúc ý chí yếu nhất. Một số người sẽ ăn bánh ngọt, gà rán, khoai tây chiên và uống các loại đồ uống có đường như latte, nước ngọt có gas và trà sữa. Những món ăn vặt buổi chiều này chứa rất nhiều calo.

Một cốc trà sữa ngọt chứa hơn 350 calo, 100g gà rán chứa hơn 300 calo, và 100g khoai tây chiên chứa ít nhất 480 calo, nhưng chúng không mang lại cảm giác no lâu. Ngược lại, 100g cơm chỉ chứa 120 calo, nhưng lại mang lại cảm giác no bụng.

Nếu bạn không kiểm soát việc ăn uống vào buổi chiều và ăn uống vô độ, đồ ăn vặt và đồ uống có đường, bạn sẽ dễ dàng tích tụ mỡ thừa. Nhưng nếu vượt qua được giai đoạn này, bạn đã đạt được một nửa thành công trong hành trình giảm cân của mình rồi.

Làm thế nào để "vượt qua" giai đoạn này?

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy đói vào buổi chiều, hãy uống nhiều nước ấm để loại bỏ cảm giác đói giả, đứng dậy vận động một chút, tập vài động tác squat để kích hoạt cơ bắp, giúp lưu thông máu và làm chậm cơn đói.

Bạn cũng có thể chuẩn bị sẵn một quả trứng luộc, một quả táo hoặc một quả dưa chuột để thỏa mãn cơn đói. Những thực phẩm này có lượng calo tương đối dễ kiểm soát và tốt cho sức khỏe, đồng thời có thể tạo cảm giác no, ngăn ngừa việc nạp quá nhiều calo.

Khoảng thời gian thứ hai: 9 giờ tối đến 11 giờ tối

9 giờ tối đến 11 giờ tối là thời gian vàng để tiết melatonin, đồng thời cũng là giai đoạn cơ thể cảm thấy buồn ngủ và chuẩn bị bước vào giấc ngủ. Lúc này, bạn nên giãn cơ và ngâm chân để dễ ngủ hơn. Tuy nhiên, nhiều người bận rộn lướt điện thoại hoặc xem chương trình truyền hình, điều này có thể dẫn đến việc ăn vặt hoặc ăn khuya.

Vào ban đêm, tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của cơ thể giảm dần, đặc biệt là sau khi ngủ, khi cơ thể bước vào chế độ nghỉ ngơi và khả năng đốt cháy calo bị giảm đáng kể. Nếu bạn tiêu thụ nhiều thức ăn trong giai đoạn này, chúng sẽ dễ dàng chuyển hóa thành chất béo và tích trữ.

Ăn trước khi đi ngủ có thể ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng giấc ngủ. Sáng hôm sau, sau khi dạ dày đã trống rỗng, bạn sẽ lại cảm thấy đói dữ dội, có khả năng kích hoạt việc ăn quá nhiều và dẫn đến tăng cân.

Làm thế nào để "vượt qua" tình trạng này?

Để kiểm soát cân nặng, hãy ăn tối nhẹ nhàng, tránh các thực phẩm giàu calo như thịt nướng, thịt kho và cá chua ngọt. Hãy hình thành thói quen không ăn vặt hoặc ăn khuya sau bữa tối để tránh hệ tiêu hóa phải làm việc quá sức.

Đối với những người đang cố gắng giảm cân, hãy ăn tối sớm hơn và tránh ăn trong vòng 4 giờ trước khi đi ngủ. Điều này cho phép hệ tiêu hóa của bạn được nghỉ ngơi trong khi ngủ, giảm bớt gánh nặng và giúp cơ thể chuyển sang chế độ đốt cháy mỡ nhanh hơn.

Nếu bạn đói trước khi đi ngủ và không ngủ được, hãy thử uống một cốc nước ấm và ăn một quả trứng luộc thay vì đồ nướng, gà rán hoặc mì ăn liền. Điều này giúp kiểm soát lượng calo nạp vào và ngăn ngừa việc nó cản trở nỗ lực giảm cân của bạn.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Sohu)